Ezentúl már a megjelenés előtt megvizsgálják az AI-modelleket
A Microsoft, a Google és Elon Musk vállalata, az xAI megállapodott az amerikai kormánnyal. Ennek értelmében az új mesterségesintelligencia-modelljeiket még a nyilvános megjelenés előtt hozzáférhetővé teszik nemzetbiztonsági vizsgálatok céljából.

A megállapodást az amerikai Kereskedelmi Minisztériumhoz tartozó AI-szabványügyi és Innovációs Központ jelentette be.

A megegyezés értelmében a szervezet a jövőben

még a piaci bevezetés előtt értékelheti az új AI-modelleket.

Célzott kutatásokat végezhet a rendszerek képességeinek felmérésére, és megvizsgálhatja azok esetleges biztonsági kockázatait is.

A három technológiai nagyvállalat egyelőre nem reagált a megkeresésekre, így a megállapodás pontos részletei még nem ismertek.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Hitelezés 2026

