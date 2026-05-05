Újra nő a feszültség a Hormuzi-szorosnál, feszülten figyelnek a befektetők

Erődemonstráció a Palantirtól, erre kevesen számítottak
Masszív növekedésről számolt be a Palantir, az amerikai üzletág húzza a céget, a vállalat verte a várakozásokat és megemelte az idei előrejelzését.
Kis esés az olajárban
A hétfői olajár-ugrás után ma reggel némi visszarendeződés jött, de a piac továbbra is extrém ideges. A Brent hétfőn 5,8 százalékot emelkedett, onnan esett ma reggel 1 százalékot, a WTI pedig 109 dollár fölé ugrott, onnan jött a ma reggeli kisebb esés.
A feszültség oka, hogy a friss harcok megint a Hormuzi-szoros köré koncentrálódtak. Az amerikai hadsereg iráni támadásokat vert vissza, miközben két amerikai zászló alatt közlekedő hajót kísért át a szoroson. Közben az Egyesült Arab Emírségekben, Fudzsejrában találat ért egy olajterminált is. Ez azért különösen érzékeny pont, mert a térség olajexportjának biztonsága megint közvetlen kérdéssé vált.
A mostani események kétségessé teszik a Washington és Teherán közötti négyhetes tűzszünet tartósságát. Donald Trump pedig már arról beszélt, hogy a háború még két-három hétig is eltarthat. A CBS szerint két amerikai romboló, a USS Truxtun és a USS Mason már áthaladt a Hormuzi-szoroson és belépett a Perzsa-öbölbe, Apache helikopterek és más repülőgépek támogatásával.
Mérsékelt hangulatromlás a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalékot esett, a S&P 500 0,4 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,2 százalékkal került lejjebb.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,16 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 1 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,92 százalékot eshet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,15 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,18 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,25 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma reggel több említésre méltó adat is érkezik itthon a statisztikai hivataltól és az MNB-től, azonban azok valószínűleg nem váltanak majd ki jelkentős piaci reakciót. A nemzetközi színtéren is kisebb súlyú adatok érkeznek, melyek aligha hoznak komoly kilengéseket.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 20,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 8,0 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 41,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,6 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 91,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 941,9
|-1,1%
|-0,5%
|5,2%
|1,8%
|18,5%
|43,4%
|S&P 500
|7 200,75
|-0,4%
|0,4%
|9,4%
|5,2%
|26,6%
|72,9%
|Nasdaq
|27 651,82
|-0,2%
|1,3%
|15,0%
|9,5%
|37,6%
|104,2%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|59 513,12
|0,0%
|-1,7%
|12,0%
|18,2%
|61,6%
|106,6%
|Hang Seng
|26 095,88
|1,2%
|0,7%
|3,9%
|1,8%
|16,0%
|-8,6%
|CSI 300
|4 807,31
|0,0%
|0,8%
|8,3%
|3,8%
|27,5%
|-6,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 991,27
|-1,2%
|-0,4%
|3,6%
|-2,0%
|3,9%
|61,5%
|CAC
|7 976,12
|-1,7%
|-2,0%
|0,2%
|-2,1%
|2,6%
|27,6%
|FTSE
|10 363,93
|0,0%
|0,4%
|-0,7%
|4,4%
|20,6%
|49,7%
|FTSE MIB
|47 478,13
|-1,6%
|-0,4%
|4,1%
|5,6%
|23,9%
|98,0%
|IBEX
|17 356,1
|-2,4%
|-1,9%
|-1,1%
|0,3%
|29,1%
|96,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|133 586,09
|-0,2%
|0,3%
|7,7%
|20,3%
|44,9%
|203,4%
|ATX
|5 736,62
|-1,0%
|-0,5%
|5,1%
|7,7%
|39,2%
|77,2%
|PX
|2 471,84
|-2,6%
|-4,6%
|-2,5%
|-8,0%
|20,0%
|125,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 630
|0,1%
|-0,2%
|13,1%
|18,6%
|58,4%
|199,9%
|Mol
|4 172
|0,9%
|3,2%
|5,7%
|41,9%
|38,4%
|95,0%
|Richter
|12 720
|-2,7%
|-2,3%
|4,7%
|28,9%
|17,8%
|47,6%
|Magyar Telekom
|2 470
|0,6%
|-1,0%
|15,2%
|37,8%
|46,3%
|501,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|109,76
|4,2%
|9,9%
|-3,1%
|91,7%
|83,9%
|67,1%
|Brent
|108,21
|0,0%
|-0,1%
|-0,6%
|77,8%
|76,4%
|56,8%
|Arany
|4 548,7
|-1,9%
|-2,7%
|-2,6%
|5,2%
|39,4%
|155,9%
|Devizák
|EURHUF
|362,6800
|0,3%
|-0,4%
|-5,5%
|-5,5%
|-10,3%
|0,7%
|USDHUF
|309,7711
|0,8%
|-0,2%
|-6,8%
|-5,2%
|-12,9%
|3,5%
|GBPHUF
|422,5801
|0,5%
|0,4%
|-4,1%
|-4,1%
|-11,1%
|1,4%
|EURUSD
|1,1708
|-0,5%
|-0,2%
|1,4%
|-0,3%
|3,0%
|-2,7%
|USDJPY
|156,6850
|0,0%
|-1,6%
|-1,7%
|0,0%
|8,8%
|43,5%
|GBPUSD
|1,3555
|-0,5%
|0,0%
|2,3%
|0,8%
|1,7%
|-2,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|79 844
|2,1%
|3,2%
|19,3%
|-10,0%
|-17,6%
|50,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,44
|1,3%
|2,4%
|2,2%
|6,6%
|3,1%
|178,8%
|10 éves német állampapírhozam
|3,06
|1,9%
|1,7%
|2,9%
|6,8%
|21,2%
|-1 394,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,06
|-0,7%
|-0,7%
|-13,6%
|-11,8%
|-11,8%
|114,9%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: witthaya_prasongsin
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
