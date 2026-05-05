Újra nő a feszültség a Hormuzi-szorosnál, feszülten figyelnek a befektetők
Nem indult jól a hét a világ tőkepiacain, a vezető amerikai és európai részvényindexek is estek hétfőn, miután a Hormuzi-szorosnál újra nő a feszültség az Egyesült Államok és Irán között. Kedden az ázsiai tőzsdék is jellemzően estek, miközben több fontos részvénypiac, így a japán, a kínai és a dél-koreai is zárva volt. A határidős részvényindexek vegyes nyitást jeleznek előre az európai és az amerikai részvénypiacokon. A befektetők az iráni eseményeken túl a vállalati gyorsjelentésekre is figyelnek.

Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026.
Erődemonstráció a Palantirtól, erre kevesen számítottak

Masszív növekedésről számolt be a Palantir, az amerikai üzletág húzza a céget, a vállalat verte a várakozásokat és megemelte az idei előrejelzését.

Kis esés az olajárban

A hétfői olajár-ugrás után ma reggel némi visszarendeződés jött, de a piac továbbra is extrém ideges. A Brent hétfőn 5,8 százalékot emelkedett, onnan esett ma reggel 1 százalékot, a WTI pedig 109 dollár fölé ugrott, onnan jött a ma reggeli kisebb esés.

A feszültség oka, hogy a friss harcok megint a Hormuzi-szoros köré koncentrálódtak. Az amerikai hadsereg iráni támadásokat vert vissza, miközben két amerikai zászló alatt közlekedő hajót kísért át a szoroson. Közben az Egyesült Arab Emírségekben, Fudzsejrában találat ért egy olajterminált is. Ez azért különösen érzékeny pont, mert a térség olajexportjának biztonsága megint közvetlen kérdéssé vált.

A mostani események kétségessé teszik a Washington és Teherán közötti négyhetes tűzszünet tartósságát. Donald Trump pedig már arról beszélt, hogy a háború még két-három hétig is eltarthat. A CBS szerint két amerikai romboló, a USS Truxtun és a USS Mason már áthaladt a Hormuzi-szoroson és belépett a Perzsa-öbölbe, Apache helikopterek és más repülőgépek támogatásával.

Mérsékelt hangulatromlás a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalékot esett, a S&P 500 0,4 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,2 százalékkal került lejjebb.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,16 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 1 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,92 százalékot eshet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,15 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,18 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,25 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Ma reggel több említésre méltó adat is érkezik itthon a statisztikai hivataltól és az MNB-től, azonban azok valószínűleg nem váltanak majd ki jelkentős piaci reakciót. A nemzetközi színtéren is kisebb súlyú adatok érkeznek, melyek aligha hoznak komoly kilengéseket.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 20,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 8,0 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 41,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,6 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 91,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 941,9 -1,1% -0,5% 5,2% 1,8% 18,5% 43,4%
S&P 500 7 200,75 -0,4% 0,4% 9,4% 5,2% 26,6% 72,9%
Nasdaq 27 651,82 -0,2% 1,3% 15,0% 9,5% 37,6% 104,2%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 59 513,12 0,0% -1,7% 12,0% 18,2% 61,6% 106,6%
Hang Seng 26 095,88 1,2% 0,7% 3,9% 1,8% 16,0% -8,6%
CSI 300 4 807,31 0,0% 0,8% 8,3% 3,8% 27,5% -6,2%
Európai részvényindexek              
DAX 23 991,27 -1,2% -0,4% 3,6% -2,0% 3,9% 61,5%
CAC 7 976,12 -1,7% -2,0% 0,2% -2,1% 2,6% 27,6%
FTSE 10 363,93 0,0% 0,4% -0,7% 4,4% 20,6% 49,7%
FTSE MIB 47 478,13 -1,6% -0,4% 4,1% 5,6% 23,9% 98,0%
IBEX 17 356,1 -2,4% -1,9% -1,1% 0,3% 29,1% 96,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 133 586,09 -0,2% 0,3% 7,7% 20,3% 44,9% 203,4%
ATX 5 736,62 -1,0% -0,5% 5,1% 7,7% 39,2% 77,2%
PX 2 471,84 -2,6% -4,6% -2,5% -8,0% 20,0% 125,0%
Magyar blue chipek              
OTP 41 630 0,1% -0,2% 13,1% 18,6% 58,4% 199,9%
Mol 4 172 0,9% 3,2% 5,7% 41,9% 38,4% 95,0%
Richter 12 720 -2,7% -2,3% 4,7% 28,9% 17,8% 47,6%
Magyar Telekom 2 470 0,6% -1,0% 15,2% 37,8% 46,3% 501,0%
Nyersanyagok              
WTI 109,76 4,2% 9,9% -3,1% 91,7% 83,9% 67,1%
Brent 108,21 0,0% -0,1% -0,6% 77,8% 76,4% 56,8%
Arany 4 548,7 -1,9% -2,7% -2,6% 5,2% 39,4% 155,9%
Devizák              
EURHUF 362,6800 0,3% -0,4% -5,5% -5,5% -10,3% 0,7%
USDHUF 309,7711 0,8% -0,2% -6,8% -5,2% -12,9% 3,5%
GBPHUF 422,5801 0,5% 0,4% -4,1% -4,1% -11,1% 1,4%
EURUSD 1,1708 -0,5% -0,2% 1,4% -0,3% 3,0% -2,7%
USDJPY 156,6850 0,0% -1,6% -1,7% 0,0% 8,8% 43,5%
GBPUSD 1,3555 -0,5% 0,0% 2,3% 0,8% 1,7% -2,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 79 844 2,1% 3,2% 19,3% -10,0% -17,6% 50,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,44 1,3% 2,4% 2,2% 6,6% 3,1% 178,8%
10 éves német állampapírhozam 3,06 1,9% 1,7% 2,9% 6,8% 21,2% -1 394,9%
10 éves magyar állampapírhozam 6,06 -0,7% -0,7% -13,6% -11,8% -11,8% 114,9%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

