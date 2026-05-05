Zöldenergia az irodapiacon: a mérce emelkedik
Az elmúlt egy évben az irodapiaci bérlői elvárások érzékelhetően átalakultak. A rugalmasság és a minőség mellett a mérhető fenntarthatóság vált a harmadik meghatározó szemponttá – és ez a változás a szabályozói környezet szigorodásával (EU Taxonómia, ESG-reporting) tovább erősödik.
Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. portfóliójában az energiahatékonyság és a fenntartható energiaellátás régóta stratégiai prioritás, így az 50%-os arány elérése is egy fenntartható üzleti döntés: „Két érv szólt egyértelműen az arány növelése mellett. Egyrészt bérlőink – köztük számos multinacionális vállalat – ESG-elvárásaik miatt egyre fontosabbnak tartják a zöldenergia-arány növelését, másrészt alapjaink befektetési politikájában is megjelenik az a törekvés, hogy a portfólióban az energiahatékony és fenntartható ingatlanok aránya növekedjen, mivel ezek stabilabb bérlői keresletet, alacsonyabb működési költséget és magasabb értékállóságot biztosítanak" – mondta Kistamás Ágnes, az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. ingatlangazdálkodási igazgatója.
„Az ingatlanpiac jól mutatja, hogyan gondolkodnak a cégek az energiáról. Amikor egy portfóliókezelő a bérlők és befektetők elvárásai miatt vált fizikai zöldenergiára, az azt jelzi, hogy a piac már rég a szabályozás előtt jár.” - mondja Pokol László, a Green Cloud vezérigazgatója.
Az 50%-os fizikai zöldenergia-arány az Alapkezelő ingatlan portfóliójában közvetlen pénzügyi hatásokkal is jár. A portfólió kevésbé kitett az energiaár-volatilitásnak, a bérlők auditálható, ESG-riportban felhasználható energiafogyasztási adatokat kapnak, a nemzetközi minősítési rendszerek (BREEAM, LEED) által kiadott tanúsítványok pedig közvetlenül befolyásolják az ingatlanok piaci értékét és bérbeadhatóságát.
„Az, hogy a portfólió igazolt hazai zöldenergiát használ, már most javítja az értékállóságot, csökkenti a kockázatot és növeli a bérbeadhatóságot. A valódi »top-tier« pozícióhoz azonban a piac gyorsan a közel 100% mérhetőség és transzparencia irányába halad. Az 50% ma prémium, holnap alapelvárás lehet" – összegezte Kistamás Ágnes.
A zöldenergia-arány 30%-ról 50%-ra emelése nem csupán statisztikai elmozdulás, hanem drasztikus környezeti hatással bír. A portfólió éves szén-dioxid megtakarítása az új szinttel eléri a 6318 metrikus tonnát, ami több mint 2500 tonnás javulást jelent a korábbi állapothoz képest. Hogy ez a nagyságrend érzékelhető legyen, az éves megtakarítás megfelel több mint 2,7 millió liter gázolaj elfogyasztásának. A környezeti lábnyom ilyen mértékű csökkentése akkora hatással bír, mintha az Alapkezelő 2557 hektárnyi új erdőt telepített volna.
A fizikai PPA-modell auditálható ESG-adatot és hosszú távú árstabilitást biztosít
“A zöldenergia nem kommunikációs kérdés, hanem stratégiai és pénzügyi döntés. Aki ma 50%-on áll, az holnap már azt keresi, hogyan tud a 100% felé vezető úton haladni, mivel ezt várják el a bérlők, a befektetők és a szabályozók. Büszkék vagyunk rá, hogy az Alapkezelő több mint 5 évre fixálni tudta a cég energiaköltségeinek 50%-át, ezzel tervezhetővé vált egy olyan költség, aminek a piaca nagyon volatilis. A vállalat így függetlenítette magát a nemzetközi energiapiactól " – mondta Pokol László.
A Green Could dekarbonizációs szolgáltatásának alapját egy összesen 140 MW kapacitású erőmű-portfólió képezi, amely közel 200 hektáros területen, évente több, mint 200 GWh fizikai zöldenergiát termel. Ez az energiamennyiség közel 100 000 háztartás – egy Debrecen méretű nagyváros lakóházainak – éves energiaellátását fedezhetné.
