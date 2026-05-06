A Mol húzta le ma a BUX indexet

Jó hangulatban zajlik a kereskedés szerdán a világ tőzsdéin, a BUX azonban alulteljesítő volt, elsősorban a Mol húzta le az index teljesítményét.

Ma a BUX-index a tegnapi záróárán fejezte be a kereskedést. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Alapvetően jó volt a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Magyar Telekom, a Richter és az OTP árfolyama emelkedett, miközben

csak a Mol árfolyama esett, de az jelentősebbet, 2,7 százalékot.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

Jó volt a hangulat a magyar midcap részvényeknél, a MBH JZB és a Waberer's vezette a sort 7,9 illetve 4,1 százalékos emelkedéssel, a lista végén a CIG Pannónia állt.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 29,7 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ