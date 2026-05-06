  • Megjelenítés
A Mol húzta le ma a BUX indexet
Üzlet

A Mol húzta le ma a BUX indexet

Portfolio
Jó hangulatban zajlik a kereskedés szerdán a világ tőzsdéin, a BUX azonban alulteljesítő volt, elsősorban a Mol húzta le az index teljesítményét.
Portfolio Investment Day 2026
Május 12-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Ma a BUX-index a tegnapi záróárán fejezte be a kereskedést. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Alapvetően jó volt a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Magyar Telekom, a Richter és az OTP árfolyama emelkedett, miközben

csak a Mol árfolyama esett, de az jelentősebbet, 2,7 százalékot.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

Jó volt a hangulat a magyar midcap részvényeknél, a MBH JZB és a Waberer's vezette a sort 7,9 illetve 4,1 százalékos emelkedéssel, a lista végén a CIG Pannónia állt.

Még több Üzlet

Vegyi anyag folyt ki egy berendezésből a debreceni akkumulátoralkatrész-gyárban

Közel lehet a megállapodás Iránban, masszív rali van a tőzsdéken

Váratlan fordulat a Covid-oltásoknál: visszatartják a kutatásokat, rejtegetik a tanulmányokat

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 29,7 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Jelentett az Alteo: betett a különadó, de van miben reménykedni

Bejelentette Magyar Péter: azonnal visszaküldik Wáberer Györgynek az átutalt 100 milliós támogatást

Kiderült, mi lesz Budapest egyik leghíresebb történelmi fürdőjének sorsa

Címlapkép forrása: Forrás: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Vállalati Energiamenedzsment 2026

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megtörtént az, amitől a rivális nagyhatalom tartott: kilőtte csúcsfegyverét az Egyesült Államok
Megvan az új négyéves csúcs - 360 alá száguldott a forint
Közel lehet a megállapodás Iránban, masszív rali van a tőzsdéken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility