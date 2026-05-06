A tárolói piac még tanulási fázisban van, de aki előbb lép, nagyobb előnyt szerezhet

Csapó Dániel szerint

a magyarországi napelemes rendszerek jelentős részénél alapvető probléma, hogy a beruházások nem megfelelő méretezés alapján valósultak meg.

Mint mondta, rengeteg olyan napelem működik az országban, amelyet túlméreteztek, és a visszwattvédelem miatt a megtermelhető energia jelentős része elvész. Egyes esetekben 30–40 százalékos, extrém helyzetben akár 50 százalékos veszteség is előfordulhat. Ilyen esetekben az energiatároló komoly értéket teremthet, hiszen képes lehet a helyben megtermelt, de adott pillanatban fel nem használható energia hasznosítására.

A szakértő szerint a probléma gyökere sokszor az, hogy a napelemes beruházások méretezése nem tényleges fogyasztási adatokon vagy valós igényeken alapult. Az ügyfelekkel folytatott beszélgetésekből gyakran az derült ki, hogy a korábbi döntéseknél nem volt kellően megalapozott energetikai tervezés. Csapó Dániel hangsúlyozta: az energiatároló már jóval komplexebb rendszer, mint egy önálló napelemes beruházás, ezért a projektfejlesztők felelőssége az is, hogy megfelelően edukálják a vállalatokat.

Nagy Eszter finanszírozói oldalról közelítette meg a kérdést. Elmondása szerint korábban főként nagyobb, 5 MW feletti projektekkel dolgozott, és azt látja, hogy

a klasszikus projektfinanszírozási logika az energiatárolók esetében már nem működik ugyanúgy, mint korábban.

A korábbi modell stabil, előre jelezhető cash flow-ra épült, ez azonban a tárolóknál csak korlátozottan áll rendelkezésre. Bár vannak olyan támogatott konstrukciók, amelyek fixebb bevételi lábat biztosíthatnak, ezek inkább katalizátorként működnek a piacon, nem pedig önmagukban oldják meg a finanszírozási kérdést.

Nagy Eszter szerint jelenleg a hibrid vagy kollokált energiatárolói modell tekinthető a leginkább működőképesnek finanszírozói szempontból. Ezekben az esetekben a tároló valamilyen termelői eszközzel, jellemzően megújulóenergia-termeléssel együtt jelenik meg, ami stabilabb üzleti logikát adhat a beruházásnak.

Ez a konstrukció jobban biztosítja a finanszírozót arról, hogy a projekt képes lehet kitermelni a szükséges megtérülést

- tette hozzá.

Csapó Dániel hozzátette: az első projektek esetében természetesen nagyobbak a kockázatok, hiszen még nincsenek 5–10 éves, stabilan működő hazai példák, amelyekre a piac támaszkodni tudna. A kezdeti pályázatok és támogatási programok éppen ezért fontos szerepet játszhatnak abban, hogy ezek a korai kockázatok kezelhetőbbé váljanak. A következő évek feladata szerinte az lesz, hogy a szereplők összegyűjtsék a működési tapasztalatokat, amelyek alapján később a piac szabadabban, kevesebb támogatási igénnyel is működhet.

A finanszírozási környezetről Nagy Eszter azt mondta:

a banki szektor fundamentálisan nagyon likvid, jelentős mennyiségű kihelyezhető forrással rendelkezik, és van étvágya a zöld átálláshoz kapcsolódó beruházásokra.

A probléma jelenleg nem feltétlenül a források hiánya, hanem inkább az, hogy nincs elég jól strukturált, finanszírozható projekt. A mostani geopolitikai helyzet, így például az iráni konfliktus hatása ugyanakkor óvatosabbá teheti a finanszírozókat. A bankok várhatóan szelektívebbek lesznek, jobban megválogatják, hogy milyen projekteknek és milyen ügyfeleknek adnak pénzt.

Ebben a környezetben előnybe kerülhetnek azok a beruházások, amelyek diverzifikált bevételi portfólióval rendelkeznek, és stresszhelyzetekben is ellenállóbbak

- tette hozzá Nagy Eszter.

Szerinte a finanszírozók magasabb önerőt, erősebb eszközoldali fedezetet és jelentősebb cash flow-tartalékokat várhatnak el. A kamatkörnyezet sem elhanyagolható tényező: eurós finanszírozás esetében a korábbi 2,5 százalék körüli kamatszint helyett ma inkább 3 százalék körüli alappal kell számolni, amelyre még ráépül a banki felár. Forintban szerinte ezek a projektek jelenleg nehezen finanszírozhatók reálisan.

Csapó Dániel szerint a bankok két dolgot akarnak egyszerre megérteni:

egyrészt magát a technológiát és az eszközkockázatot,

másrészt azt a piacot, amelyből a tároló bevétele származik.

Ez utóbbi különösen nehéz, mert a piac iránya még bizonytalan. A szabályozási és tartalékpiacokon ráadásul több előrejelzés is a bevételi szintek csökkenését vetíti előre, ami nem feltétlenül erősíti a finanszírozói bizalmat.

Nagy Eszter erre reagálva úgy fogalmazott:

a bankok jelenleg tanulási fázisban vannak, és valójában még nincs kiforrott banki termék kifejezetten energiatárolókra.

A finanszírozók keresik azokat a struktúrákat, amelyekben a kockázatok megfelelően mérhetők és kezelhetők. Paradox módon ugyanakkor a geopolitikai energiasokkok hosszabb távon akár meg is támaszthatják a zöld beruházások jövőjét, hiszen erősítik az energiafüggetlenség és a rugalmas energiainfrastruktúra iránti igényt.

A piaci bevételi modellekről szólva Csapó Dániel a német példát emelte ki. Mint mondta, Németországban jól látható volt, hogy az akkumulátoros kapacitások néhány év alatt gyakorlatilag letarolták az FCR-piacot, aminek következtében az árak jelentősen visszaestek. Ezzel párhuzamosan egyre nagyobb figyelem irányul az arbitrázsra, vagyis arra, hogy a tárolók az alacsony és magas árú időszakok közötti különbségekből termeljenek bevételt. Ezen a piacon nagy a likviditás, és hatalmas kapacitásokra lenne szükség ahhoz, hogy az új belépők érdemben befolyásolják az árakat. Csapó szerint ezért egyre inkább az látszik, hogy a piaci arbitrázs válhat a tárolók alapvető bevételi lábává.

Nagy Eszter ugyanakkor figyelmeztetett:

nincs kockázatmentes befektetés, és nincs kockázatmentes finanszírozás sem.



Az energiatárolói projektek esetében éppen ezért nem az a kérdés, hogy megszüntethetők-e a kockázatok, hanem az, hogy megfelelően azonosíthatók, számszerűsíthetők és kezelhetők-e.

A beszélgetés végén arra a kérdésre is kitértek, hogy érdemes-e kivárni a sok bizonytalanság miatt. Csapó Dániel szerint nem feltétlenül. Úgy látja, aki elsőként lép, nagyobb előnyre tehet szert, és a korai projektek gyorsabb megtérülési lehetőségeket kínálhatnak. Ez természetesen tanulópénzzel is jár, de a megszerzett tapasztalat versenyelőnyt jelenthet egy olyan piacon, amely még csak most építi ki saját működési logikáját.

A panelbeszélgetés fő tanulsága az volt, hogy az energiatárolás ma már nem pusztán technológiai kérdés, hanem finanszírozási, piaci és stratégiai döntés is. A tárolók üzleti modellje akkor lehet életképes, ha a beruházók pontosan értik a saját fogyasztási és termelési profiljukat, a finanszírozók számára pedig hitelesen tudják bemutatni a bevételi lábakat, a kockázatokat és azok kezelését.

Címlapkép forrása: Portfolio