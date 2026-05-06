Áthárítják az utasokra a drágább üzemanyagot az amerikai légitársaságok

Az amerikai légitársaságok márciusban összesen 5,06 milliárd dollárt fordítottak kerozinra, szemben a februári 3,23 milliárd dollárral.

Ez az összeg 30 százalékkal meghaladja a 2025 márciusában mért szintet is. A helyzet áprilisban tovább romlott, a háború folytatódásával és a Hormuzi-szoros gyakorlati lezárásával a kerozin ára egyes piacokon meghaladta a gallononkénti 4 dollárt.

A munkaerőköltségek után az üzemanyag jelenti a légitársaságok legnagyobb működési kiadását, így az áremelkedés komoly hatással van a szektorra. Több amerikai légitársaság lefelé módosította vagy teljesen visszavonta a 2026-os profitelőrejelzéseit. Egyes vállalatok a költségek kordában tartása érdekében a kapacitásbővítési terveiket is visszafogták.

Az üzemanyagárak emelkedése már áldozatot is szedett: a Spirit Airlines a hétvégén leállította működését. A fapados légitársaság közlése szerint az üzemanyagárak megugrása meghiúsította azokat a terveket, amelyek a csődeljárásból való év közepi kilábalásra vonatkoztak.

A többi nagy légitársaság a legutóbbi negyedéves gyorsjelentések közzétételekor azt közölte a befektetőkkel, hogy a megemelkedett üzemanyagköltségeket várhatóan az év végéig, de legkésőbb 2027 elejéig sikerül áthárítaniuk az utasokra.

A foglalási adatok egyelőre azt mutatják, hogy a fogyasztók nem mondanak le az utazásról. Az Airlines Reporting Corp. adatai szerint márciusban az utazási irodákon keresztül értékesített repülőjegyek forgalma éves bázison 12 százalékkal, 10,4 milliárd dollárra nőtt. Ezen belül a belföldi járatok foglaltsága 5 százalékkal, míg a nemzetközi járatoké 1 százalékkal emelkedett.

