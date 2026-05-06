  • Megjelenítés
Áthárítják az utasokra a drágább üzemanyagot az amerikai légitársaságok
Üzlet

Áthárítják az utasokra a drágább üzemanyagot az amerikai légitársaságok

Portfolio
Az amerikai légitársaságok márciusban 56,4 százalékkal többet költöttek üzemanyagra, mint februárban – derül ki az Egyesült Államok Közlekedési Minisztériumának szerdán közzétett adataiból. A drágulás hátterében az iráni háború által kiváltott olajpiaci sokk áll - tudósított a Cnbc.

Az amerikai légitársaságok márciusban összesen 5,06 milliárd dollárt fordítottak kerozinra, szemben a februári 3,23 milliárd dollárral.

Ez az összeg 30 százalékkal meghaladja a 2025 márciusában mért szintet is. A helyzet áprilisban tovább romlott, a háború folytatódásával és a Hormuzi-szoros gyakorlati lezárásával a kerozin ára egyes piacokon meghaladta a gallononkénti 4 dollárt.

A munkaerőköltségek után az üzemanyag jelenti a légitársaságok legnagyobb működési kiadását, így az áremelkedés komoly hatással van a szektorra. Több amerikai légitársaság lefelé módosította vagy teljesen visszavonta a 2026-os profitelőrejelzéseit. Egyes vállalatok a költségek kordában tartása érdekében a kapacitásbővítési terveiket is visszafogták.

Az üzemanyagárak emelkedése már áldozatot is szedett: a Spirit Airlines a hétvégén leállította működését. A fapados légitársaság közlése szerint az üzemanyagárak megugrása meghiúsította azokat a terveket, amelyek a csődeljárásból való év közepi kilábalásra vonatkoztak.

Még több Üzlet

Újabb kulcsfontosságú vállalatot szerez meg magának a Navigator

Kiderült: emberről emberre is terjedhet az óceánjárón pusztító hantavírus

Közel lehet a megállapodás Iránban, masszív rali van a tőzsdéken

A többi nagy légitársaság a legutóbbi negyedéves gyorsjelentések közzétételekor azt közölte a befektetőkkel, hogy a megemelkedett üzemanyagköltségeket várhatóan az év végéig, de legkésőbb 2027 elejéig sikerül áthárítaniuk az utasokra.

A foglalási adatok egyelőre azt mutatják, hogy a fogyasztók nem mondanak le az utazásról. Az Airlines Reporting Corp. adatai szerint márciusban az utazási irodákon keresztül értékesített repülőjegyek forgalma éves bázison 12 százalékkal, 10,4 milliárd dollárra nőtt. Ezen belül a belföldi járatok foglaltsága 5 százalékkal, míg a nemzetközi járatoké 1 százalékkal emelkedett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

Konferencia ajánló

Vállalati Energiamenedzsment 2026

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megtörtént az, amitől a rivális nagyhatalom tartott: kilőtte csúcsfegyverét az Egyesült Államok
Megvan az új négyéves csúcs - 360 alá száguldott a forint
Közel lehet a megállapodás Iránban, masszív rali van a tőzsdéken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility