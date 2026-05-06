Az energia időértéke lett a vállalati villamosenergia-beszerzés egyik kulcskérdése

Berényi szerint a hosszú távú, fix áras szerződések első ránézésre biztonságos megoldásnak tűnhetnek, valójában azonban jelentős kockázatot hordoznak.
Egy long-term pozícióról csak utólag derül ki, hogy valóban jó döntés volt-e, hiszen ezt alapvetően az energiapiaci árak későbbi alakulása határozza meg
- emelte ki.
Az előadó emlékeztetett arra is, hogy ez a kockázat nem kizárólag a felhasználói oldalon jelenik meg: 2022-ben több kereskedő is nehéz helyzetbe került, illetve hosszú távú áramvásárlási megállapodásokat kellett visszaadnia, mert nem tudta teljesíteni a vállalt szállítást.
A piaci kitettséget konkrét példákkal is érzékeltette. Egy február 6. és március 19. közötti időszakot vizsgálva rámutatott: aki február elején negyedéves pozíciót akart kialakítani, de 40 napon belül nem döntött,
jelentős áremelkedéssel találhatta szemben magát.
A német baseload árak és a magyar prémium figyelembevételével számolva ebben az időszakban mintegy 15 százalékos drágulás mellett kellett pozicionálni. Berényi arra is kitért, hogy a geopolitikai események gyorsan beépülnek az árakba: elmondása szerint az iráni háború kitörése óta szerződők a baseload árak alapján már körülbelül 30 százalékkal magasabb költséggel szembesülhettek.
Az előadó szerint a hosszú távú PPA-k mellett más beszerzési formák is szerepet kaphatnak a vállalati energiastratégiában. Ilyen lehet például
a beszerzés egy részének lekötése, amely fedezeti pozícióként csökkentheti a kockázatot és a piaci kitettséget
- tette hozzá.
A fennmaradó igényekre pedig megoldást jelenthet a spot piac, vagyis a rövid távú, jellemzően másnapi beszerzés. Ez ugyan nagyobb odafigyelést és rugalmasságot igényel, de megfelelő fogyasztási profil mellett lehetőséget is teremthet az áringadozások kihasználására.
A napon belüli ármozgások jelentős részben a megújuló termelés, különösen a napelemes kapacitások növekedéséhez kapcsolódnak. Berényi Gábor úgy fogalmazott: reggel, amikor még nem áll rendelkezésre elegendő megújuló termelés, más árkörnyezet alakul ki, mint napközben, amikor a naperőművek belépésével akár jelentős túlkínálat is megjelenhet a rendszerben. Ezek a kilengések egyre nagyobb szerepet adnak a rugalmasságnak. A negyedórás elszámolás lehetőséget teremt arra, hogy a vállalatok a spot piaci árakhoz igazodva vételezzenek energiát,
ehhez azonban pontos tervezésre és megfelelő fogyasztásmenedzsmentre van szükség
- mutatott rá.
Kiemelt témaként jelent meg az on-site, vagyis helyben történő energiatermelés is. Az ilyen rendszerek egyik közvetlen előnye, hogy
a vállalat megtakarítást érhet el a rendszerhasználati díjakon.
Berényi szerint ugyanakkor nem elegendő önmagában azt vizsgálni, mennyi energiát termel egy helyi rendszer; legalább ennyire fontos, hogy mikor termel, mikor fogyaszt a vállalat, és az adott időpontban mekkora az energia piaci értéke. Extrém villamosenergia-árak mellett bizonyos esetekben a meg nem termelt, illetve megfelelő időben fel nem használt energia is komoly értéket képviselhet.
Az előadó hangsúlyozta:
amikor egy vállalat a fogyasztási profilját az árakhoz igazítja, nem feltétlenül az alaptevékenységét vagy a gyártási folyamatait kell érdemben átalakítania.
A cél sokkal inkább a termelés, a tárolás és a vételezés optimalizálása. Megfelelő szakértelemmel egy energiacég úgy tudja beállítani a fogyasztási profilt, hogy az a lehető legkedvezőbb költségszintet eredményezze, miközben a vállalat működése nem szenved érdemi zavart.
Berényi Gábor szerint
jól kialakított rendszerrel akár 40–50 százalékos megtakarítás is elérhető az energiaszámlákon,
ami különösen az energiaintenzív iparágakban jelenthet számottevő versenyelőnyt.
Egy tárolóval kiegészített rendszer ráadásul nemcsak költséget csökkenthet, hanem bevételt is termelhet arbitrázs- és optimalizációs folyamatokon keresztül. Ennek alapfeltétele azonban, hogy a fogyasztási hely pontosan ismerje saját energiaigényét: mikor, mennyi energiára van szüksége, és ehhez milyen termelési, tárolási és beszerzési struktúra illeszkedik a legjobban.
Az előadás fő tanulsága szerint a vállalati energiagazdálkodásban a korábbi, statikus beszerzési logikát egyre inkább felváltja a dinamikus optimalizáció. A kérdés ma már nem pusztán az, hogy mennyiért lehet villamos energiát vásárolni, hanem az is, hogy az adott energia mikor áll rendelkezésre, mikor használható fel, és milyen értéket képvisel a vállalat teljes működésében.
Címlapkép forrása: Portfolio
Elszaporodtak az energiapiaci kockázatok – egy izgalmas megoldásra hívta fel a figyelmet a szakértő
Fókuszban a kockázatkezelés.
Döntött az Egyesült Államok: több millió dolláros fegyvercsomagot küldenek egyenesen Ukrajnába
Ezerszámra alakítják át a bombákat pusztító precíziós fegyverekké.
Tarol az új fogyókúrás csodatabletta, kilőtt a Novo Nordisk árfolyama
Minden várakozást felülmúlt.
Európa saját bőrén érzi Trump vámháborújának következményeit: tényleg elárasztanak minket a kínai termékek
Nem hiányzik ez a versenyképességi gondokkal küzdő kontinensnek.
Lélektani határnál a magyar lakáspiac, fordulat a lakásépítésekben
Friss adatot közölt a KSH.
Durván kiakadt a Donald Trump céltáblájára került ország: hazugsággal vádolják az amerikai külügyminisztert
A szigetország szerint "nagyon is jól tudja, milyen kárt okoz".
Figyelmeztetést adott ki a MÁV: kiesik egy fontos szakasz a hétvégén, komoly menetrendi változásokra kell készülni
Nagy lesz a forgalom a főváros felé.
Cégérték növelése kontrollinggal
Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha
Rekordszáraz tavasz: hogyan kezelhető a vízhiány Magyarországon?
Az idei tavasz ismét megmutatta, mennyire sérülékeny a vízrendszerünk: rekordközeli csapadékhiány, csökkenő talajnedvesség és tartósan apadó vízkészletek jellemzik a helyzetet.
Milyen összegre kössünk életbiztosítást?
Életbiztosítást kötni komoly felelősségvállalás: azt ígérjük szeretteinknek, hogy halálunk esetén nem kell majd anyagi gondokkal küzdeniük. A döntés előtt érdemes végiggondolni, mekkora
Magyarország az utolsóról az utolsó helyre került - Államadósság-pályák
Magyarország GDP-arányos adóssága csökkent ugyan, de a régiós rangsorban végig a legmagasabb maradt. A Baltikum-Balkán térség átlaga a kilencvenes évek harminc százalékáról negyvenkilenc
Bux - közeleg a szekvenciák vége
Immár négy éve menetel a bux, két nagyobb korrekciót közbeiktatva, megháromszorozva az értékét. Joggal adódik a kérdés, hogy mikor lesz egy a korábbiaknál nagyobb korrekció, vagy lesz -e eg
Zsiday: A magyar magántőkealap a legalizált offshore cég
Beszéltem erről korábban is, pl. a Transparency International 2025 decemberi konferenciáján, de fontos téma, különösen, hogy most ezekkel a a struktúrákkal sokat foglalkozik a közbeszéd,... Th
Az "ügynökakták" nyilvánossága: kérdések és válaszok
Az ún. "ügynökakták" megnyitása az első intézkedések között szerepel a Tisza Párt választási programjában (lásd 10.o.), illetve Ruff Bálint a Miniszterelnökség vezetésére felkért min
Rendszerváltás-kamatvágás (feat. Zsiday)
Zsiday Viktor először a podcastban a választások óta, végre ő is tud reagálni arra, hogyan élte meg a választásokat és mire számít a jövőben. Jó... The post Rendszerváltás-kamatvágás (
Történelmi lehetőség előtt Magyarország – megszólalt az OTP vezérigazgató-helyettese
Kormányváltásról, euróról beszélt Becsei András.
Megijesztette a világot a legújabb AI, amit félnek piacra dobni
Komoly kihívások következhetnek.
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában
Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnökkel beszélgettünk.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?