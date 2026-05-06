Az USA-ban tárgyalt Jászai Gellért

Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója Washingtonban folytatott tárgyalásokat amerikai kormányzati és ipari vezetőkkel a magyar-amerikai védelmi, űripari és technológiai együttműködések bővítéséről. A megbeszélések fókuszában a balkáni energetikai projektek, a hazai műholdprogram fejlesztése, valamint a kisműholdak magyarországi sorozatgyártásának előkészítése állt.

A vállalatvezető az amerikai energiaügyi minisztérium helyettes államtitkárával, Tommy Joyce-szal

a balkáni régió energetikai fejlesztéseiben rejlő lehetőségekről egyeztetett.

Emellett találkozott Patrick Owensszel, a Nemzetbiztonsági Tanács vezető igazgatójával is. Vele a 4iG űripari és védelmi kezdeményezéseit, illetve a két ország közötti technológiai kapcsolatok elmélyítését tekintették át.

A washingtoni út során a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. amerikai ipari partnereivel is folytatta a közös munkát. A Lockheed Martin vezetőivel a HIMARS rakétarendszer magyarországi integrációjához kapcsolódó HUMARS-programról tárgyaltak. Emellett szóba került új, az európai piacot kiszolgáló hazai gyártási és beszállítói kapacitások kiépítése is.

A Northrop Grumman képviselőivel a magyar HUSAT műholdprogram előrehaladását értékelték. A tervek szerint a program keretében 2030-ig egy geostacionárius távközlési, valamint nyolc alacsony Föld körüli pályán mozgó földmegfigyelő műhold állhat pályára. A megbeszélésen felmerült az amerikai vállalat egyes kulcsfontosságú védelmi technológiáinak magyarországi meghonosítása is.

Jászai Gellért egyeztetett Ian Cinnamonnal, az Apex Space vezérigazgatójával is. A felek egy olyan magyarországi közös vállalat létrehozásáról tárgyaltak, amely kisműholdak sorozatgyártásával elégítené ki a nemzetközi piac gyorsan növekvő igényeit. A projekt hosszú távon európai szinten is meghatározó műholdgyártó központtá teheti Magyarországot. Mindez jelentősen erősítheti a hazai űripari képességeket és a transzatlanti gazdasági kapcsolatokat.

