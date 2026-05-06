FONTOS Meglepő fordulat: kilőtt az ipar márciusban
Emelkedéssel kezdi a napot a magyar tőzsde

Az iráni deeszkalációra utaló jeleknek köszönhetően emelkednek az európai tőzsdék, amivel párhuzamosan a magyar piac is pluszban kezdett.
Emelkedéssel nyitott a magyar tőzsde, a BUX 0,4 százalékot emelkedett, így jelenleg 136 521 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, az OTP árfolyama 1,4 százalékos pluszban van, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,6 százalékkal került feljebb az előző napi záróárfolyamához képest. Eközben a Richter árfolyama 0,1 százalékos mínuszban van, míg a Mol árfolyama 1,2 százalékos mínuszban áll az előző napi záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a MBH JZB és a Masterplast teljesít, míg a leggyengébben az Akko és az Opus indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Magyar Telekom, de a Richter is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
