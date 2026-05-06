Felhívást tett közzé Gajdos László: májusban mellőzze a fűnyírást mindenki, aki teheti

Gajdos László felhívásában arra figyelmeztetett, hogy idén is komoly aszályra kell számítani. Ilyenkor kiemelten fontos

a talaj növényzettel való borítottsága, amely megóvja a földet a túlzott párolgástól és a kiszáradástól.

Mivel a rendszeresen nyírt gyep sokkal több öntözést igényel, a leendő miniszter arra kér mindenkit, hogy aki teheti, legalább májusban mellőzze a fűnyírást.

A kezdeményezés mellé állt Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is. Bejelentette, hogy a városban mostantól csak a legszükségesebb helyeken kaszálnak. A parkfenntartó szakemberek pedig a fűnyírás helyett az öntözésre összpontosítanak. A városvezető jelezte, hogy szívesen megosztják a leendő tárcával a Sóstó Természetvédelmi Terület vízmegtartó megoldásainak tapasztalatait. Egyúttal szorgalmazta, hogy a Velencei-tó vízpótlása kapjon kiemelt szerepet az új kormányzat programjában.

Szintén csatlakozott a felhíváshoz Karácsony Gergely. A főpolgármester elmondta, hogy a fővárosi parkokban a korai aszály miatt a Főkert már egy hónappal hamarabb megkezdte az öntözést. Mivel azonban a város minden pontját lehetetlen locsolni, Budapesten idéntől mintegy egymillió négyzetméteren hagynak meg természetes gyepet. Ezek az extenzíven fenntartott zöldfelületek, vagyis a méhlegelők esélyt adnak a növényzet regenerálódására. Emellett lényegesen több vizet képesek megtartani a talajban. Karácsony Gergely a kertes házban élőket is arra kérte, hogy ebben a hónapban fűnyírás helyett inkább bízzák a természetre a kertjüket.

