  • Megjelenítés
Felhívást tett közzé Gajdos László: májusban mellőzze a fűnyírást mindenki, aki teheti
Üzlet

Felhívást tett közzé Gajdos László: májusban mellőzze a fűnyírást mindenki, aki teheti

Portfolio
Az áprilisi aszály miatt "vágatlan május" mozgalmat hirdetett Gajdos László, a Tisza leendő, élő környezetért felelős minisztere. A talaj kiszáradását megakadályozó kezdeményezéshez Budapest és Székesfehérvár polgármestere is csatlakozott - írja a Telex.
AgroFuture 2026
Napirenden a legfajsúlyosabb fenntarthatósági és innovációs kérdések, amelyek döntően meghatározzák a hazai agrárvállalkozások jövőjét és életképességét.
Információ és jelentkezés

Gajdos László felhívásában arra figyelmeztetett, hogy idén is komoly aszályra kell számítani. Ilyenkor kiemelten fontos

a talaj növényzettel való borítottsága, amely megóvja a földet a túlzott párolgástól és a kiszáradástól.

Mivel a rendszeresen nyírt gyep sokkal több öntözést igényel, a leendő miniszter arra kér mindenkit, hogy aki teheti, legalább májusban mellőzze a fűnyírást.

A kezdeményezés mellé állt Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is. Bejelentette, hogy a városban mostantól csak a legszükségesebb helyeken kaszálnak. A parkfenntartó szakemberek pedig a fűnyírás helyett az öntözésre összpontosítanak. A városvezető jelezte, hogy szívesen megosztják a leendő tárcával a Sóstó Természetvédelmi Terület vízmegtartó megoldásainak tapasztalatait. Egyúttal szorgalmazta, hogy a Velencei-tó vízpótlása kapjon kiemelt szerepet az új kormányzat programjában.

Még több Üzlet

Veszélyben a nyaralások: ülőhelyek milliói tűntek el a kerozinválság miatt

Közel lehet a megállapodás Iránban, jó a hangulat a tőzsdéken

Pusztított a tűz Magyarországon: kigyulladt az aljnövényzet és a fenyves Hajdúsámsonnál, méhkaptárok is égtek

Szintén csatlakozott a felhíváshoz Karácsony Gergely. A főpolgármester elmondta, hogy a fővárosi parkokban a korai aszály miatt a Főkert már egy hónappal hamarabb megkezdte az öntözést. Mivel azonban a város minden pontját lehetetlen locsolni, Budapesten idéntől mintegy egymillió négyzetméteren hagynak meg természetes gyepet. Ezek az extenzíven fenntartott zöldfelületek, vagyis a méhlegelők esélyt adnak a növényzet regenerálódására. Emellett lényegesen több vizet képesek megtartani a talajban. Karácsony Gergely a kertes házban élőket is arra kérte, hogy ebben a hónapban fűnyírás helyett inkább bízzák a természetre a kertjüket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Vállalati Energiamenedzsment 2026

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megtörtént az, amitől a rivális nagyhatalom tartott: kilőtte csúcsfegyverét az Egyesült Államok
Esélyük sincs a magyar milliárdosoknak, hogy kimenekítsék a vagyont? Ez a vagyonadó sikerének a kulcsa
Közel lehet a megállapodás Iránban, jó a hangulat a tőzsdéken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility