Imádják a vásárlók a Burger King új olcsó menüjét, de a háttérben egy durva drágulás mindent tönkretehet

A Restaurant Brands International a várakozásokat felülmúló első negyedéves árbevételt és nyereséget ért el, amit elsősorban a Burger King iránti stabil kereslet hajtott. A vállalat részvényárfolyama azonban mégis csökkent, miután az üzemi eredmény jelentős részét adó Tim Hortons kávézólánc gyengélkedése, valamint az emelkedő alapanyagárak beárnyékolták a kedvező számokat.

Az amerikai gyorsétteremláncok egyre több akciós menüt kínálnak, ezzel próbálják visszacsábítani a magas megélhetési költségek miatt spóroló vásárlókat. A Burger King stratégiája sikeresnek bizonyult, ideértve az év elején bevezetett, 5 dollár körüli kedvezményes ajánlatokat is.

Az amerikai piacon az összehasonlítható alapon számolt árbevétel 5,8 százalékkal nőtt.

Ez az érték jelentősen meghaladta az elemzők által várt 3 százalékot, és jelentős javulást jelent az egy évvel korábbi 1,1 százalékos visszaeséshez képest. A növekedéshez az elmúlt évek étterem-felújítási és modernizációs programjai is hozzájárultak.

A vállalatcsoport globális szinten 3,2 százalékos forgalomnövekedést könyvelhetett el, ami szintén felülmúlta a becsléseket. A 2,26 milliárd dolláros teljes árbevétel és a 86 centes korrigált részvényenkénti nyereség egyaránt magasabbnak bizonyult az elemzői konszenzusnál.

A pozitív számok ellenére a vállalat részvényárfolyama 4 százalékot esett a tőzsdenyitást követően. Ennek fő oka a Tim Hortons kávézólánc mérsékelt növekedése volt, amely a cégcsoport üzemi eredményének 41 százalékát adja. A vezetőség a gyengébb teljesítményt a visszafogott kanadai fogyasztói kereslettel magyarázta. A jövőbeli kilátásokat a nyersanyagok, különösen a marhahús drágulása is nehezíti, a marhahús a vállalat alapanyag-felhasználásának mintegy negyedét teszi ki.

