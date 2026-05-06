Jelentett az AMD, felrobbant az árfolyam

A keddi tőzsdezárás utáni kereskedésben
az AMD részvényei 16,5 százalékot ugrottak.
Az első negyedévben a vállalat 10,25 milliárd dolláros árbevételt és 1,37 dolláros egy részvényre jutó eredményt ért el. Ez túlszárnyalta az elemzők várakozásait, akik előzetesen 9,89 milliárd dolláros bevételre és 1,29 dolláros eredményre számítottak. A második negyedéves árbevételi előrejelzés 11,2 milliárd dollár lett, mintegy 300 millió dolláros mozgástérrel. Ez jelentősen meghaladja az LSEG által gyűjtött 10,52 milliárd dolláros konszenzust. A kiigazított bruttó árrés várhatóan 56 százalék körül alakul majd, ami szintén magasabb az 55,4 százalékos várakozásnál.
Az elemzők régóta az AMD-t tartják számon az Nvidia legfőbb kihívójaként, a cég azonban most egy új piaci lehetőséget is talált. Az iparágban ugyanis az AI-modellek betanításáról a fókusz egyre inkább az éles alkalmazás, vagyis az inferencia irányába tolódik el. Ez a folyamat jelentősen növeli a hagyományos központi processzorok (CPU-k) iránti keresletet is. A vállalat az év elején bejelentette, hogy öt év alatt akár 60 milliárd dollár értékben szállíthat AI-chipeket a Meta Platformsnak. A megállapodás részeként a Facebook anyavállalata akár 10 százalékos részesedést is szerezhet az AMD-ben.
A versenytársak közül az Intel erős bevételi előrejelzései és a saját gyártókapacitásának felfuttatása révén egyre komolyabb fenyegetést jelent. Ez különösen azért veszélyes, mert az AMD továbbra is a TSMC szűkös bérgyártói kapacitásaitól függ. Emellett a globális memóriachip-hiány – amelyet a nagy sávszélességű memóriák (HBM) iránti adatközponti kereslet váltott ki – az áremelkedéseken keresztül a fogyasztói elektronikai piacra is begyűrűzik. Ez a folyamat az AMD egyik legfontosabb szegmensét is hátrányosan érintheti.
Forrás: Reuters
