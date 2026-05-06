Jelentett az AMD, felrobbant az árfolyam

Az AMD a második negyedévre az elemzői várakozásokat meghaladó, 11,2 milliárd dolláros árbevételt vetített előre. A vállalat már az első negyedévben is felülmúlta a konszenzust, mivel a felhőszolgáltatók felgyorsuló AI-beruházásai folyamatosan hajtják a keresletet az adatközponti chipek iránt.

Portfolio Investment Day 2026 Május 12-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A keddi tőzsdezárás utáni kereskedésben

az AMD részvényei 16,5 százalékot ugrottak.

Az első negyedévben a vállalat 10,25 milliárd dolláros árbevételt és 1,37 dolláros egy részvényre jutó eredményt ért el. Ez túlszárnyalta az elemzők várakozásait, akik előzetesen 9,89 milliárd dolláros bevételre és 1,29 dolláros eredményre számítottak. A második negyedéves árbevételi előrejelzés 11,2 milliárd dollár lett, mintegy 300 millió dolláros mozgástérrel. Ez jelentősen meghaladja az LSEG által gyűjtött 10,52 milliárd dolláros konszenzust. A kiigazított bruttó árrés várhatóan 56 százalék körül alakul majd, ami szintén magasabb az 55,4 százalékos várakozásnál.

Az elemzők régóta az AMD-t tartják számon az Nvidia legfőbb kihívójaként, a cég azonban most egy új piaci lehetőséget is talált. Az iparágban ugyanis az AI-modellek betanításáról a fókusz egyre inkább az éles alkalmazás, vagyis az inferencia irányába tolódik el. Ez a folyamat jelentősen növeli a hagyományos központi processzorok (CPU-k) iránti keresletet is. A vállalat az év elején bejelentette, hogy öt év alatt akár 60 milliárd dollár értékben szállíthat AI-chipeket a Meta Platformsnak. A megállapodás részeként a Facebook anyavállalata akár 10 százalékos részesedést is szerezhet az AMD-ben.

A versenytársak közül az Intel erős bevételi előrejelzései és a saját gyártókapacitásának felfuttatása révén egyre komolyabb fenyegetést jelent. Ez különösen azért veszélyes, mert az AMD továbbra is a TSMC szűkös bérgyártói kapacitásaitól függ. Emellett a globális memóriachip-hiány – amelyet a nagy sávszélességű memóriák (HBM) iránti adatközponti kereslet váltott ki – az áremelkedéseken keresztül a fogyasztói elektronikai piacra is begyűrűzik. Ez a folyamat az AMD egyik legfontosabb szegmensét is hátrányosan érintheti.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ