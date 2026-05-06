Kiderült: emberről emberre is terjedhet az óceánjárón pusztító hantavírus

A Hondius óceánjáró március elején futott ki az argentin Ushuaia kikötőjéből, a WHO pedig a hét végén jelentette be, hogy az Atlanti-óceánon járó hajó három utasa - egy holland házaspár és egy német állampolgár - meghalt, többen pedig ápolásra szorulnak. Az óceánjáró fedélzetén eddig nyolc megerősített vagy feltételezett fertőzöttet regisztráltak, a járvány halálos áldozatainak száma a hétvége óta nem emelkedett.

A Dél-afrikai Köztársaság fertőző betegségekkel foglalkozó intézetének beszámolója szerint mind a Johannesburgban elhunyt holland nő, mind a jelenleg a johannesburgi kórház intenzív osztályán lévő brit férfi szervezetében kimutatták a vírustörzset.

Ez az egyetlen törzs, amelyről tudjuk, hogy lehetséges az emberről emberre történő terjedése, de az ilyen jellegű fertőzések még így is nagyon ritkák és csak nagyon közelről terjed át

- szögezték le az intézet részéről.

Az ország egészségügyi minisztériuma bejelentette, hogy folyik a kontaktkutatás, és mostanáig 62 embert azonosítottak, beleértve az egészségügyi személyzetet is. A szóban forgó emberek megfigyelés alatt állnak, azonban egyelőre senkit sem diagnosztizáltak a vírussal - tette hozzá a tárca.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója szerdán megerősítette: három feltételezett hantavírus-fertőzöttet evakuáltak a hajóról, és Hollandiába szállítják őket kezelésre. A holland külügyminisztérium tájékoztatása szerint a szerdán evakuált három ember egy 41 éves holland, egy 56 éves brit és egy 65 éves német állampolgár, őket a vírus kezelésében jártas kórházakba helyeznek el. Az Oceanwide Expeditions hajótársaság közlése szerint két beteg állapota súlyos, a harmadik egyelőre tünetmentes, de szoros kapcsolatban állt azzal a német utassal, aki május 2-án hunyt el az az óceánjáró fedélzetén.

A WHO szerint a közegészségügyi kockázat továbbra is alacsony.

Maria Van Kerkhove, a WHO járványügyi vezetője szerdán közölte: nem kaptak arra vonatkozó információt, hogy a Hondius óceánjárón azonosított hantavírustörzsben olyan változás történt volna, amely fokozná fertőzőképességét.

Az argentin hatóságok első feltételezése szerint a megfertőződött holland házaspár egy madármegfigyelő kirándulás során kaphatta el a hantavírust Ushuaiában, még mielőtt hajóra szállt. A nyomozók szerint a pár egy szeméttelepen is járt, és ott érintkezésbe kerülhetett fertőzött rágcsálókkal, ami azért rendkívüli, mert Ushuaia városban és a közeli Tűzföldön korábban még soha nem regisztráltak hantavírusos esetet.

Az egészségügyi hatóságok hangsúlyozták, hogy a hajón maradt utasok és a legénység tünetmentesek. A tengerjáró várhatóan három-négy nap múlva érkezik meg a Kanári-szigetekre. A spanyol egészségügyi minisztérium hangsúlyozta: a hajó kikötése "semmilyen kockázatot nem jelent a lakosság számára".

A svájci egészségügyi minisztérium szerdán közölte, hogy egy - szintén az andoki vírustörzzsel - fertőzött utast már a zürichi egyetemi kórházban ápolnak, és a fertőzött férfi feleségét - aki egyelőre nem mutat tüneteket - elővigyázatosságból karanténba helyezték. Hollandia szintén bejelentette, hogy megkezdte az előkészületeket három fertőzött - köztük egy holland állampolgár - hazaszállítására, ám részleteket egyelőre nem árult el.

A Hondius eredeti célja a Zöld-foki Köztársaság lett volna, amely azonban a fertőzés kitörése nyomán megtagadta a kikötési engedélyt.

Címlapkép forrása: BSIP via Getty Images