Közel 2 milliárd eurós ütést kap a Lufthansa az elszálló üzemanyagárak miatt

A Lufthansa szerdán közzétett első negyedéves gyorsjelentése szerint a vállalat az üzemanyag-szükségletének 80 százalékát fedezeti ügyletekkel biztosította.

A fennmaradó részen azonban így is 1,7 milliárd eurós többletköltségre számít 2026-ban.

Ezt költségcsökkentéssel és a jegyárbevételek növelésével kívánják ellensúlyozni. A cég negyedéves árbevétele 8,7 milliárd euróra nőtt, ami 8 százalékos emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Az üzemi szintű, korrigált EBIT-veszteség ugyanakkor 612 millió eurót tett ki.

Carsten Spohr vezérigazgató szerint a közel-keleti válság, az emelkedő üzemanyagárak és az üzemeltetési korlátok "óriási kihívást" jelentenek a globális légi közlekedés és a vállalat számára egyaránt. A Lufthansa eddig húszezer rövid távú járatot törölt. Ezzel a lépéssel 40 ezer tonna kerozint takarítanak meg, és egyúttal a veszteséges útvonalakat is megszüntetik.

A kerozinválság hátterében a Hormuzi-szoros blokádja áll. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője, Fatih Birol a múlt hónapban arra figyelmeztetett, hogy Európa heteken belül kifogyhat a készleteiből. A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) adatai szerint március végére a kerozin ára 103 százalékkal ugrott meg az egy hónappal korábbi szinthez képest.

A válság más európai légitársaságokat is súlyosan érint. A brit EasyJet márciusban 25 millió font többletköltséget könyvelt el az üzemanyag-drágulás miatt. A március 31-én zárult pénzügyi félév adózás előtti vesztesége pedig 540 és 560 millió font közé esett. A diszkont légitársaság arról számolt be, hogy az utasok egyre közelebb az utazás időpontjához foglalnak jegyet, az év hátralévő részében pedig a foglalások elmaradnak a tavalyi szinttől. Az EasyJet a nyári üzemanyag-szükségletének csupán a 70 százalékát biztosította fedezeti ügyletekkel, így a fennmaradó rész teljesen ki van téve az áringadozásoknak.

Fatih Birol arra is rámutatott, hogy a nyári csúcsszezon közeledtével a kerozinkereslet 40 százalékkal meghaladja majd a márciusi szintet. Európa repülőgépüzemanyag-szükségletének mintegy 75 százaléka közel-keleti finomítókból származik. A fennmaradó részt olyan ázsiai országokból szerzi be a kontinens, amelyek időközben exportkorlátozásokat vezettek be. Európa most az Egyesült Államokból és Nigériából próbál pótlólagos importot biztosítani, amely nélkül komoly ellátási nehézségek várhatók.

