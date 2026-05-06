Közel lehet a megállapodás Iránban, jó a hangulat a tőzsdéken

Emelkedések Amerikában
Jó a hangulat az amerikai tőzsdéken, amit az Iránnal kapcsolatos optimizmus mellett az AI-sztori is támogat ma az AMD gyorsjelentését követően, a Dow 1,1 százalékot, az S&P 500 1,2 százalékot, a Nasdaq 1,6 százalékot emelkedett eddig.
Változás jön a 4iG felügyelőbizottságában
A Jászai Gellért érdekeltségébe tartozó iG COM Magántőkealap – mint a társaság részvényeinek 38,93%-át tulajdonló részvényes – kezdeményezte a 4iG 2026. május 28-ára összehívott rendkívüli közgyűlés napirendjének kiegészítését, és határozati javaslatokat is benyújtott - derül ki a BÉT-en publikált közleményből.
Újabb kulcsfontosságú vállalatot szerez meg magának a Navigator
A Navigator Investments Nyrt. újabb akvizíciót jelentett be: a társaság május 5-én üzletrész adásvételi szerződést írt alá az evopro 100%-os üzletrészeinek megvásárlásáról – derül ki a BÉT-en közzétett vállalati közleményből.
Nagy dobás készülődik a tőzsdén, de korai az öröm: fájdalmas piaci összeomlás lehet a történet vége
A SpaceX és az Anthropic várható tőzsdei bevezetése nem feltétlenül lesz olyan jó hír a befektetők számára, mint azt sokan gondolják. A Bank of America elemzése szerint az óriási IPO-k a bikapiac végét jelezhetik, és komoly nyomás alá helyezhetik a meglévő részvényeket - írja a CNBC.
Pluszos zárás az európai tőzsdéken
Jelentős pluszban zárták a szerdai kereskedést az irányadó európai indexek, a Stoxx 600 2,2 százalékos, a DAX 2,1 százalékos, a CAC-40 2,9 százalékos, míg az FTSE-100 2,2 százalékos pluszban fejezte be a napot.
Lépéskényszerbe került a világ első számú keresője: átírják a szabályokat, hogy elkerüljék az újabb bírságokat
A Google módosítaná, hogyan jelennek meg a híroldalak találatai a keresőben, miután az Európai Unió versenyhatósági aggályokat fogalmazott meg a cég gyakorlatával kapcsolatban.
Küszöbön a történelmi fúzió: a világ legnagyobb távközlési cége jöhet létre - De mi lesz a Magyar Telekommal?
Történelmi értékteremtés vagy egy túlkomplikált tranzakció kockázataival szembesülhetnek a Deutsche Telekom és a T-Mobile US részvényesei, miután a Bloomberg értesülései szerint a német anyavállalat fontolóra vette az amerikai leányvállalattal történő teljes összeolvadást. Rövid távon a piac egyelőre inkább szkeptikus a tranzakció lehetséges hatásaival kapcsolatban, hosszabb távon azonban egy globális, technológiailag vezető telekommunikációs szereplő jöhet létre. A jelenlegi információk alapján, hivatalos kommunikáció hiányában érdemi következtetéseket nem tudunk levonni, viszont a piaci kommentárok alapján a DTE részvényesei számára inkább előnyös tranzakcióról lehet szó - véli a Concorde elemzője.
A Mol húzta le ma a BUX indexet
Jó hangulatban zajlik a kereskedés szerdán a világ tőzsdéin, a BUX azonban alulteljesítő volt, elsősorban a Mol húzta le az index teljesítményét.
Imádják a vásárlók a Burger King új olcsó menüjét, de a háttérben egy durva drágulás mindent tönkretehet
A Restaurant Brands International a várakozásokat felülmúló első negyedéves árbevételt és nyereséget ért el, amit elsősorban a Burger King iránti stabil kereslet hajtott. A vállalat részvényárfolyama azonban mégis csökkent, miután az üzemi eredmény jelentős részét adó Tim Hortons kávézólánc gyengélkedése, valamint az emelkedő alapanyagárak beárnyékolták a kedvező számokat.
Tépik az AMD-t
Nem csak az iráni béketárgyalásokról szóló hírek, hanem az AI körüli optimizmus is fűti ma a tőzsdék emelkedését. Ahogy korábban írtunk róla, az AMD nagyon erős számokat közölt, amire 15,6 százalékot emelkedett ma a chipgyártó árfolyama.
Az AMD a második negyedévre az elemzői várakozásokat meghaladó, 11,2 milliárd dolláros árbevételt vetített előre. A vállalat már az első negyedévben is felülmúlta a konszenzust, mivel a felhőszolgáltatók felgyorsuló AI-beruházásai folyamatosan hajtják a keresletet az adatközpontokba készülő chipek iránt.
Visszahúzták az olajat
Továbbra is nagy a bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy lesz-e megállapodás Iránnal, különösen Donald Trump fenyegetését követően a további bombázásokról. Az olajárak mozgása is tükrözi ezt, a Brent ugyan 7,2 százalékos mínuszban van, de a napi mélyponthoz képest jelentősen visszahúzták.
Az amerikai tőzsdék is emelkednek
Az amerikai tőzsdék is emelkedéssel kezdtek, a Dow 0,9 százalékos pluszban van, az S&P 500 és a Nasdaq pedig 0,7 százalékkal került feljebb. Az Axios forrásaira hivatkozva arról számolt be, hogy az Egyesült Államok és Irán közel állnak a békemegállapodás megkötéséhez. Az iráni külügyminisztérium szóvivője elmondta, hogy Irán még értékeli az Egyesült Államok javaslatát. Donald Trump viszont később azt nyilatkozta, hogy a megállapodás még nem biztos, és azt mondta, hogy „talán túl nagy feltételezés” lenne azt gondolni, hogy Irán elfogadná az Egyesült Államok javaslatát - ez némileg letörte a befektetők lelkesedését, de továbbra is határozott emelkedés látható a tőzsdéken.
Nagy helyzet van a dollárban - indul a trendtörés?
Geopolitikai pánik, olajsokk és amerikai energiaexportőri státusz: három tankönyvi dollárerősítő hatás egyszerre, a zöldhasú mégis a februári mélypontok közelében tanyázik, ráadásul egy közel két évtizedes trendvonalhoz érkezett. Eközben a kötvénypiac már a lázongás határán áll. Válaszút elé érkezhetett a dollár és itt már nehéz kibúvókat találni.
Olvadnak a pluszok Trump szavai után
Visszaadták a korábbi emelkedés egy részét a részvénypiacok, miután Donald Trump újabb fenyegetést intézett Iránhoz. Az elnök kijelentette, hogy Iránra „sokkal nagyobb mértékű” bombázás vár, ha nem fogadja el a békemegállapodást. Az elnök szerint a háború „véget ér”, ha Irán elfogadja a javaslatokat, ami azt jelenti, hogy a Hormuzi-szoros „mindenki számára nyitva áll majd”.
A DAX jelenleg 2 százalékos pluszban van, a CAC 3 százalékot, a CAC pedig 2,2 százalékot emelkedett. Az olajár esése is mérséklődött.
Szárnyalnak a légitársaságok
Az elszálló üzemanyagárak miatt a légitársaságokat érinti az egyik leginkább az iráni háború, a Lufthansa épp ma számolt be arról, hogy idén közel 2 milliárd euró többletköltsége fog származni a keriozinár megugrásából. Épp ezért nagy megkönnyebbülést jelentene az iráni deeszkaláció ezeknek a cégeknek, ami meg is látszik ma az árfolyamokon,
a Wizz Air 9,1 százalékot,
a Ryanair 10,7 százalékot,
a Lufthansa 8 százalékot,
a AirFrance pedig 9,9 százalékot ralizott.
Ugranak a nemesfémek
Jelentős rali látható a nemesfémek piacán a mai kereskedésben, az arany árfolyama 3,1 százalékot, az ezüst 6,1 százalékot emelkedett. Ezek az eszközök a menedékeszköz-szerepük ellenére alulteljesítők voltak az iráni háború kezdet óta, mivel az olajár-emelkedés, és a növekvő inflációs félelmek erősödő dollárt hoztak. Ez kedvezőtlen kombináció az aranynak és az ezüstnek, mivel a magasabb inflációs kockázat miatt a piac tartósabban magas amerikai kamatokkal számolt, miközben a dollár menedékdevizaként erősödött. Mivel a nemesfémek nem fizetnek kamatot, és dollárban jegyzik őket, ez a környezet elnyomta a geopolitikai kockázatból fakadó keresletet.
Most a deeszkalációra utaló jelek hatására ennek pont az ellenkezője látszik, az olaj és a dollár esnek, a nemesfémek pedig ugranak.
A magyar tőzsde is emelkedik
A magyar piac is igyekszik kivenni a részét az emelkedésből, de BUX jelenleg 1 százalékos pluszban van. A blue chipek közül az OTP-t találták meg a befektetők, a bankpapír 2,9 százalékot ralizott, miközben a Mol esése lefelé húzza az indexet, miután az olajrészvény 2,2 százalékot csökkent az olajár esésével párhuzamosan.
Tépik a tőzsdéket
Masszív emelkedés látható a tőzsdéken, a DAX már 2,9 százalékos pluszban van, a CAC 3,4 százalékot ralizott, a FTSE 100 pedig 2,5 százalékot erősödött. A pozitív hangulatot az Iránból érkező hírek támogatják, miután egyre több jel utal arra, hogy megállapodás köthetnek a felek. A hírek hatására beszakadt az olajár, a Brent több mint 10 százalékkal csökkent, miközben a részvénypiacok raliznak.
Beszakadt az olajár, több mint 10 százalékot zuhant a Brent
Meredeken zuhannak az olajárak, miután az Axios arról számolt be, hogy az Egyesült Államok és Irán közel áll a konfliktust lezáró megállapodáshoz. A Brent és a WTI egyaránt 10 százalékos meghaladó mínuszban van ma délután.
Az USA-ban tárgyalt Jászai Gellért
Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója Washingtonban folytatott tárgyalásokat amerikai kormányzati és ipari vezetőkkel a magyar-amerikai védelmi, űripari és technológiai együttműködések bővítéséről. A megbeszélések fókuszában a balkáni energetikai projektek, a hazai műholdprogram fejlesztése, valamint a kisműholdak magyarországi sorozatgyártásának előkészítése állt.
Új vállalat lépett be az ezermilliárd dolláros elit klubba
A Samsung Electronics piaci értéke átlépte az ezermilliárd dolláros határt. A világ legnagyobb memóriachip-gyártójának részvényárfolyama az elmúlt egy évben több mint a négyszeresére nőtt a mesterséges intelligencia iránti kereslet hatására. Az ázsiai vállalatok közül eddig csak a TSMC érte el az ezermilliárd dolláros szintet - írta meg a Bloomberg.
Szakad az olaj
Egyre nagyobb mínuszban van az olajár, a Brent 6,5 százalékos mínuszban van, miközben a WTI 7 százalékot esett.
Egyre feljebb
Raliznak az európai tőzsdék, a DAX már 1,5 százalékos pluszban van, a CAC 1,6 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 1,7 százalékot erősödött. A piacok kedvezően fogadták, hogy Donald Trump tegnap este kijelentette, hogy felfüggeszti a hajók kísérését a Hormuzi-szoroson keresztül – amely kiváltotta az iráni támadásokat –, hogy segítse a két ország közti megállapodás létrejöttét.
Közel 2 milliárd eurós ütést kap a Lufthansa az elszálló üzemanyagárak miatt
A Hormuzi-szoros blokádja és az ennek nyomán meredeken emelkedő kerozinárak rendkívüli terhet rónak az európai légitársaságokra. A Lufthansa idén 1,7 milliárd euró többletköltséggel számol, és már húszezer rövid távú járatát törölte. Eközben az EasyJet is gyengülő foglalásokról számolt be - írta a Cnbc.
Indul a nagy pénzeső a magyar tőzsdén, több mint 900 milliárd forintot osztanak szét a hazai cégek
Megnyílik a pénzcsap a magyar tőzsdén, ugyanis a cégek szép lassan elkezdik kifizetni a tavalyi év eredménye után járó osztalékokat. Összesen több mint 900 milliárd forintot juttatnak vissza a részvényeseknek a legnagyobb magyar vállalatok, amelyre szinte bárki le tud csapni. Ehhez viszont fontos tudni, hogy hol lehet valóban magas osztalékhozamot találni, és meddig lehet egyáltalán megvenni az osztalékért ezeket a papírokat. Tekintettel arra, hogy ez egyik hazai blue chipet már csak a héten lehet az osztalékért megvásárolni, összegyűjtöttünk minden fontos tudnivalót a BÉT prémium kategóriájában jegyzett részvények osztalékairól.
Tarol az új fogyókúrás csodatabletta, kilőtt a Novo Nordisk árfolyama
A Novo Nordisk felfelé módosította éves nyereségelőrejelzését, miután a Wegovy nevű fogyókúrás készítményének tablettás változata a vártnál jóval erősebb első negyedévet zárt az Egyesült Államokban. A dán gyógyszergyártó részvényei ennek hatására több mint 6 százalékot emelkedtek a koppenhágai tőzsdén - tudósított a Cnbc.
Erős kezdés Európában
Határozott emelkedéssel kezdték a napot az európai tőzsdék, a DAX 1 százalékot, a CAC 0,9 százalékot, a FTSE 100 pedig 1,1 százalékot erősödött. A befektetők kedvezően fogadták az iráni helyzet deeszkalóciójára utaló jeleket.
Emelkedéssel kezdi a napot a magyar tőzsde
Az iráni deeszkalációra utaló jeleknek köszönhetően emelkednek az európai tőzsdék, amivel párhuzamosan a magyar piac is pluszban kezdett.
Jelentett az AMD, felrobbant az árfolyam
Az AMD a második negyedévre az elemzői várakozásokat meghaladó, 11,2 milliárd dolláros árbevételt vetített előre. A vállalat már az első negyedévben is felülmúlta a konszenzust, mivel a felhőszolgáltatók felgyorsuló AI-beruházásai folyamatosan hajtják a keresletet az adatközponti chipek iránt.
Váratlan bejelentést tett Trump, lefordult az olajár
Második napja esik az olaj ára, miután Donald Trump lehetséges békemegállapodást jelzett Iránnal. A piacok a Perzsa-öbölben rekedt kínálat újraindulásában bíznak.
Emelkedés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,8 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 1,3 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel többnyire pozitív hangulat látszik, a Nikkei 2,86 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,57 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,16 százalékot esett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,22 százalékot emelkedhet, a CAC 0,53 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 1,17 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,19 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,37 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,79 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
A hét közepétől aztán beindulnak a fontosabb adatok is, a KSH ma reggel az ipari termelés előzetes márciusi adatát közli. Ez akár komolyabb kiugrást is hozhat, mivel a múlt héten megjelent első negyedéves GDP-tájékoztatóban már megemlítették, hogy hosszú idő után az ipar pozitívan járult hozzá a gazdaság teljesítményéhez. Ez azért meglepő, mert a januári és februári adatokból nem rajzolódott ki pozitív kép az ipar kapcsán, vagyis vélhetően a március lökött nagyot a szektor teljesítményén. Szintén ma reggel jelenik meg az első negyedéves lakásépítési statisztika, Amerikában pedig a magánszektor áprilisi foglalkoztatási adatát közlik.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 22,4 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 8,4 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 46,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 21,3 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 84,5 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 298,25
|0,7%
|0,3%
|6,0%
|2,6%
|19,6%
|44,0%
|S&P 500
|7 259,22
|0,8%
|1,7%
|10,3%
|6,0%
|28,5%
|74,2%
|Nasdaq
|28 015,06
|1,3%
|3,6%
|16,5%
|11,0%
|40,3%
|107,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|59 513,12
|0,0%
|-0,7%
|12,0%
|18,2%
|61,6%
|106,6%
|Hang Seng
|25 898,61
|-0,8%
|0,9%
|3,1%
|1,0%
|15,1%
|-8,9%
|CSI 300
|4 807,31
|0,0%
|1,0%
|8,3%
|3,8%
|27,5%
|-6,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 401,7
|1,7%
|1,6%
|5,3%
|-0,4%
|4,5%
|60,8%
|CAC
|8 062,31
|1,1%
|-0,5%
|1,3%
|-1,1%
|4,3%
|27,2%
|FTSE
|10 219,11
|-1,4%
|-1,1%
|-2,1%
|2,9%
|18,9%
|45,2%
|FTSE MIB
|48 557,5
|2,3%
|1,1%
|6,4%
|8,0%
|26,2%
|98,5%
|IBEX
|17 667,7
|1,8%
|-0,6%
|0,6%
|2,1%
|30,7%
|97,0%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|135 935,09
|1,8%
|2,3%
|9,6%
|22,4%
|46,1%
|207,9%
|ATX
|5 800,23
|1,1%
|0,4%
|6,3%
|8,9%
|38,5%
|75,1%
|PX
|2 458,94
|-0,5%
|-5,3%
|-3,0%
|-8,4%
|19,5%
|123,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|42 570
|2,3%
|1,5%
|15,6%
|21,3%
|59,4%
|201,6%
|Mol
|4 314
|3,4%
|6,8%
|9,3%
|46,7%
|43,6%
|99,7%
|Richter
|12 840
|0,9%
|1,3%
|5,7%
|30,2%
|17,8%
|52,8%
|Magyar Telekom
|2 478
|0,3%
|-0,5%
|15,6%
|38,3%
|45,4%
|504,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|105,66
|-3,7%
|2,1%
|-6,7%
|84,5%
|80,6%
|61,0%
|Brent
|108,21
|0,0%
|-2,7%
|-0,6%
|77,8%
|74,1%
|56,7%
|Arany
|4 580,72
|0,7%
|0,2%
|-2,0%
|5,9%
|38,3%
|156,9%
|Devizák
|EURHUF
|361,7250
|-0,3%
|-0,6%
|-5,8%
|-5,8%
|-10,3%
|0,8%
|USDHUF
|309,0214
|-0,2%
|-0,6%
|-7,0%
|-5,5%
|-13,1%
|3,4%
|GBPHUF
|418,7151
|-0,9%
|-0,3%
|-5,0%
|-5,0%
|-11,7%
|0,7%
|EURUSD
|1,1706
|0,0%
|0,0%
|1,3%
|-0,3%
|3,2%
|-2,5%
|USDJPY
|156,6350
|0,0%
|-1,9%
|-1,7%
|-0,1%
|8,8%
|43,4%
|GBPUSD
|1,3565
|0,1%
|0,5%
|2,4%
|0,8%
|1,9%
|-2,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|80 913
|1,3%
|6,0%
|20,9%
|-8,8%
|-14,6%
|40,7%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,42
|-0,5%
|1,7%
|1,8%
|6,2%
|1,9%
|179,1%
|10 éves német állampapírhozam
|3,04
|-0,6%
|0,2%
|2,3%
|6,1%
|20,6%
|-1 420,4%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,09
|0,5%
|-0,8%
|-13,1%
|-11,4%
|-12,1%
|115,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
