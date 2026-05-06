Közel lehet a megállapodás Iránban, jó volt a hangulat a tőzsdéken

Nem csak az iráni béketárgyalásokról szóló hírek, hanem az AI körüli optimizmus is fűti ma a tőzsdék emelkedését. Ahogy korábban írtunk róla, az AMD nagyon erős számokat közölt, amire 15,6 százalékot emelkedett ma a chipgyártó árfolyama.

Az AMD a második negyedévre az elemzői várakozásokat meghaladó, 11,2 milliárd dolláros árbevételt vetített előre. A vállalat már az első negyedévben is felülmúlta a konszenzust, mivel a felhőszolgáltatók felgyorsuló AI-beruházásai folyamatosan hajtják a keresletet az adatközpontokba készülő chipek iránt.