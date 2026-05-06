Közel lehet a megállapodás Iránban, masszív rali van a tőzsdéken

Jelentős rali látható a nemesfémek piacán a mai kereskedésben, az arany árfolyama 3,1 százalékot, az ezüst 6,1 százalékot emelkedett. Ezek az eszközök a menedékeszköz-szerepük ellenére alulteljesítők voltak az iráni háború kezdet óta, mivel az olajár-emelkedés, és a növekvő inflációs félelmek erősödő dollárt hoztak. Ez kedvezőtlen kombináció az aranynak és az ezüstnek, mivel a magasabb inflációs kockázat miatt a piac tartósabban magas amerikai kamatokkal számolt, miközben a dollár menedékdevizaként erősödött. Mivel a nemesfémek nem fizetnek kamatot, és dollárban jegyzik őket, ez a környezet elnyomta a geopolitikai kockázatból fakadó keresletet.

Most a deeszkalációra utaló jelek hatására ennek pont az ellenkezője látszik, az olaj és a dollár esnek, a nemesfémek pedig ugranak.