  • Megjelenítés
Közel lehet a megállapodás Iránban, masszív rali van a tőzsdéken
Üzlet

Közel lehet a megállapodás Iránban, masszív rali van a tőzsdéken

Portfolio
Az iráni helyzet továbbra is jelentősen meghatározza a hangulatot a nemzetközi piacokon, a tegnapi amerikai csúcsdöntést követően ma reggel Ázsiában széles körű emelkedést lehetett látni, miután Donald Trump bejelentette, hogy egy időre felfüggesztik a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók kíséretét, miután érdemi előrelépés történt az Iránnal való tárgyalásokban. Nemzetközi sajótforrások is arról számoltak be, hogy közel lehet a megállapodás, ami újabb lökést adott a piacoknak. A deeszkalációra utaló jelek miatt zuhan az olajár, a tőzsdék pedig kilőttek, Európában komoly rali látható.
Megosztás

Szárnyalnak a légitársaságok

Az elszálló üzemanyagárak miatt a légitársaságokat érinti az egyik leginkább az iráni háború, a Lufthansa épp ma számolt be arról, hogy idén közel 2 milliárd euró többletköltsége fog származni a keriozinár megugrásából. Épp ezért nagy megkönnyebbülést jelentene az iráni deeszkaláció ezeknek a cégeknek, ami meg is látszik ma az árfolyamokon,

a Wizz Air 9,1 százalékot,

a Ryanair 10,7 százalékot,

a Lufthansa 8 százalékot,

a AirFrance pedig 9,9 százalékot ralizott.

bctSEpWY
Megosztás

Ugranak a nemesfémek

Jelentős rali látható a nemesfémek piacán a mai kereskedésben, az arany árfolyama 3,1 százalékot, az ezüst 6,1 százalékot emelkedett. Ezek az eszközök a menedékeszköz-szerepük ellenére alulteljesítők voltak az iráni háború kezdet óta, mivel az olajár-emelkedés, és a növekvő inflációs félelmek erősödő dollárt hoztak. Ez kedvezőtlen kombináció az aranynak és az ezüstnek, mivel a magasabb inflációs kockázat miatt a piac tartósabban magas amerikai kamatokkal számolt, miközben a dollár menedékdevizaként erősödött. Mivel a nemesfémek nem fizetnek kamatot, és dollárban jegyzik őket, ez a környezet elnyomta a geopolitikai kockázatból fakadó keresletet.

Most a deeszkalációra utaló jelek hatására ennek pont az ellenkezője látszik, az olaj és a dollár esnek, a nemesfémek pedig ugranak.

eVmQwSOK
Megosztás

A magyar tőzsde is emelkedik

A magyar piac is igyekszik kivenni a részét az emelkedésből, de BUX jelenleg 1 százalékos pluszban van. A blue chipek közül az OTP-t találták meg a befektetők, a bankpapír 2,9 százalékot ralizott, miközben a Mol esése lefelé húzza az indexet, miután az olajrészvény 2,2 százalékot csökkent az olajár esésével párhuzamosan.

Kapcsolódó cikkünk

Beszakadt az olajár, több mint 10 százalékot zuhant a Brent

LWvOVh3v
Megosztás

Tépik a tőzsdéket

Masszív emelkedés látható a tőzsdéken, a DAX már 2,9 százalékos pluszban van, a CAC 3,4 százalékot ralizott, a FTSE 100 pedig 2,5 százalékot erősödött. A pozitív hangulatot az Iránból érkező hírek támogatják, miután egyre több jel utal arra, hogy megállapodás köthetnek a felek. A hírek hatására beszakadt az olajár, a Brent több mint 10 százalékkal csökkent, miközben a részvénypiacok raliznak.

Eix3b7R7
Megosztás

Beszakadt az olajár, több mint 10 százalékot zuhant a Brent

Meredeken zuhannak az olajárak, miután az Axios arról számolt be, hogy az Egyesült Államok és Irán közel áll a konfliktust lezáró megállapodáshoz. A Brent és a WTI egyaránt 10 százalékos meghaladó mínuszban van ma délután.

Tovább a cikkhez
Beszakadt az olajár, több mint 10 százalékot zuhant a Brent
Megosztás

Az USA-ban tárgyalt Jászai Gellért

Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója Washingtonban folytatott tárgyalásokat amerikai kormányzati és ipari vezetőkkel a magyar-amerikai védelmi, űripari és technológiai együttműködések bővítéséről. A megbeszélések fókuszában a balkáni energetikai projektek, a hazai műholdprogram fejlesztése, valamint a kisműholdak magyarországi sorozatgyártásának előkészítése állt.

Tovább a cikkhez
Az USA-ban tárgyalt Jászai Gellért
Megosztás

Új vállalat lépett be az ezermilliárd dolláros elit klubba

A Samsung Electronics piaci értéke átlépte az ezermilliárd dolláros határt. A világ legnagyobb memóriachip-gyártójának részvényárfolyama az elmúlt egy évben több mint a négyszeresére nőtt a mesterséges intelligencia iránti kereslet hatására. Az ázsiai vállalatok közül eddig csak a TSMC érte el az ezermilliárd dolláros szintet - írta meg a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Új vállalat lépett be az ezermilliárd dolláros elit klubba
Megosztás

Szakad az olaj

Egyre nagyobb mínuszban van az olajár, a Brent 6,5 százalékos mínuszban van, miközben a WTI 7 százalékot esett.

Kapcsolódó cikkünk

Váratlan bejelentést tett Trump, lefordult az olajár

Za7WsgqN
Megosztás

Egyre feljebb

Raliznak az európai tőzsdék, a DAX már 1,5 százalékos pluszban van, a CAC 1,6 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 1,7 százalékot erősödött. A piacok kedvezően fogadták, hogy Donald Trump tegnap este kijelentette, hogy felfüggeszti a hajók kísérését a Hormuzi-szoroson keresztül – amely kiváltotta az iráni támadásokat –, hogy segítse a két ország közti megállapodás létrejöttét.

xPATEP4M
Megosztás

Közel 2 milliárd eurós ütést kap a Lufthansa az elszálló üzemanyagárak miatt

A Hormuzi-szoros blokádja és az ennek nyomán meredeken emelkedő kerozinárak rendkívüli terhet rónak az európai légitársaságokra. A Lufthansa idén 1,7 milliárd euró többletköltséggel számol, és már húszezer rövid távú járatát törölte. Eközben az EasyJet is gyengülő foglalásokról számolt be - írta a Cnbc.

Tovább a cikkhez
Közel 2 milliárd eurós ütést kap a Lufthansa az elszálló üzemanyagárak miatt
Megosztás

Indul a nagy pénzeső a magyar tőzsdén, több mint 900 milliárd forintot osztanak szét a hazai cégek

Megnyílik a pénzcsap a magyar tőzsdén, ugyanis a cégek szép lassan elkezdik kifizetni a tavalyi év eredménye után járó osztalékokat. Összesen több mint 900 milliárd forintot juttatnak vissza a részvényeseknek a legnagyobb magyar vállalatok, amelyre szinte bárki le tud csapni. Ehhez viszont fontos tudni, hogy hol lehet valóban magas osztalékhozamot találni, és meddig lehet egyáltalán megvenni az osztalékért ezeket a papírokat. Tekintettel arra, hogy ez egyik hazai blue chipet már csak a héten lehet az osztalékért megvásárolni, összegyűjtöttünk minden fontos tudnivalót a BÉT prémium kategóriájában jegyzett részvények osztalékairól.

Tovább a cikkhez
Indul a nagy pénzeső a magyar tőzsdén, több mint 900 milliárd forintot osztanak szét a hazai cégek
Megosztás

Tarol az új fogyókúrás csodatabletta, kilőtt a Novo Nordisk árfolyama

A Novo Nordisk felfelé módosította éves nyereségelőrejelzését, miután a Wegovy nevű fogyókúrás készítményének tablettás változata a vártnál jóval erősebb első negyedévet zárt az Egyesült Államokban. A dán gyógyszergyártó részvényei ennek hatására több mint 6 százalékot emelkedtek a koppenhágai tőzsdén - tudósított a Cnbc.

Tovább a cikkhez
Tarol az új fogyókúrás csodatabletta, kilőtt a Novo Nordisk árfolyama
Megosztás

Erős kezdés Európában

Határozott emelkedéssel kezdték a napot az európai tőzsdék, a DAX 1 százalékot, a CAC 0,9 százalékot, a FTSE 100 pedig 1,1 százalékot erősödött. A befektetők kedvezően fogadták az iráni helyzet deeszkalóciójára utaló jeleket.

xVAxL5Sf
Megosztás

Emelkedéssel kezdi a napot a magyar tőzsde

Az iráni deeszkalációra utaló jeleknek köszönhetően emelkednek az európai tőzsdék, amivel párhuzamosan a magyar piac is pluszban kezdett.

Tovább a cikkhez
Emelkedéssel kezdi a napot a magyar tőzsde
Megosztás

Jelentett az AMD, felrobbant az árfolyam

Az AMD a második negyedévre az elemzői várakozásokat meghaladó, 11,2 milliárd dolláros árbevételt vetített előre. A vállalat már az első negyedévben is felülmúlta a konszenzust, mivel a felhőszolgáltatók felgyorsuló AI-beruházásai folyamatosan hajtják a keresletet az adatközponti chipek iránt.

Tovább a cikkhez
Jelentett az AMD, felrobbant az árfolyam
Megosztás

Váratlan bejelentést tett Trump, lefordult az olajár

Második napja esik az olaj ára, miután Donald Trump lehetséges békemegállapodást jelzett Iránnal. A piacok a Perzsa-öbölben rekedt kínálat újraindulásában bíznak.

Tovább a cikkhez
Váratlan bejelentést tett Trump, lefordult az olajár
Megosztás

Emelkedés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,8 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 1,3 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel többnyire pozitív hangulat látszik, a Nikkei 2,86 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,57 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,16 százalékot esett.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,22 százalékot emelkedhet, a CAC 0,53 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 1,17 százalék pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,19 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,37 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,79 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

A hét közepétől aztán beindulnak a fontosabb adatok is, a KSH ma reggel az ipari termelés előzetes márciusi adatát közli. Ez akár komolyabb kiugrást is hozhat, mivel a múlt héten megjelent első negyedéves GDP-tájékoztatóban már megemlítették, hogy hosszú idő után az ipar pozitívan járult hozzá a gazdaság teljesítményéhez. Ez azért meglepő, mert a januári és februári adatokból nem rajzolódott ki pozitív kép az ipar kapcsán, vagyis vélhetően a március lökött nagyot a szektor teljesítményén. Szintén ma reggel jelenik meg az első negyedéves lakásépítési statisztika, Amerikában pedig a magánszektor áprilisi foglalkoztatási adatát közlik.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 22,4 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 8,4 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 46,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 21,3 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 84,5 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 298,25 0,7% 0,3% 6,0% 2,6% 19,6% 44,0%
S&P 500 7 259,22 0,8% 1,7% 10,3% 6,0% 28,5% 74,2%
Nasdaq 28 015,06 1,3% 3,6% 16,5% 11,0% 40,3% 107,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 59 513,12 0,0% -0,7% 12,0% 18,2% 61,6% 106,6%
Hang Seng 25 898,61 -0,8% 0,9% 3,1% 1,0% 15,1% -8,9%
CSI 300 4 807,31 0,0% 1,0% 8,3% 3,8% 27,5% -6,2%
Európai részvényindexek              
DAX 24 401,7 1,7% 1,6% 5,3% -0,4% 4,5% 60,8%
CAC 8 062,31 1,1% -0,5% 1,3% -1,1% 4,3% 27,2%
FTSE 10 219,11 -1,4% -1,1% -2,1% 2,9% 18,9% 45,2%
FTSE MIB 48 557,5 2,3% 1,1% 6,4% 8,0% 26,2% 98,5%
IBEX 17 667,7 1,8% -0,6% 0,6% 2,1% 30,7% 97,0%
Régiós részvényindexek              
BUX 135 935,09 1,8% 2,3% 9,6% 22,4% 46,1% 207,9%
ATX 5 800,23 1,1% 0,4% 6,3% 8,9% 38,5% 75,1%
PX 2 458,94 -0,5% -5,3% -3,0% -8,4% 19,5% 123,2%
Magyar blue chipek              
OTP 42 570 2,3% 1,5% 15,6% 21,3% 59,4% 201,6%
Mol 4 314 3,4% 6,8% 9,3% 46,7% 43,6% 99,7%
Richter 12 840 0,9% 1,3% 5,7% 30,2% 17,8% 52,8%
Magyar Telekom 2 478 0,3% -0,5% 15,6% 38,3% 45,4% 504,4%
Nyersanyagok              
WTI 105,66 -3,7% 2,1% -6,7% 84,5% 80,6% 61,0%
Brent 108,21 0,0% -2,7% -0,6% 77,8% 74,1% 56,7%
Arany 4 580,72 0,7% 0,2% -2,0% 5,9% 38,3% 156,9%
Devizák              
EURHUF 361,7250 -0,3% -0,6% -5,8% -5,8% -10,3% 0,8%
USDHUF 309,0214 -0,2% -0,6% -7,0% -5,5% -13,1% 3,4%
GBPHUF 418,7151 -0,9% -0,3% -5,0% -5,0% -11,7% 0,7%
EURUSD 1,1706 0,0% 0,0% 1,3% -0,3% 3,2% -2,5%
USDJPY 156,6350 0,0% -1,9% -1,7% -0,1% 8,8% 43,4%
GBPUSD 1,3565 0,1% 0,5% 2,4% 0,8% 1,9% -2,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 80 913 1,3% 6,0% 20,9% -8,8% -14,6% 40,7%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,42 -0,5% 1,7% 1,8% 6,2% 1,9% 179,1%
10 éves német állampapírhozam 3,04 -0,6% 0,2% 2,3% 6,1% 20,6% -1 420,4%
10 éves magyar állampapírhozam 6,09 0,5% -0,8% -13,1% -11,4% -12,1% 115,2%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Gátlástalan csalás terjed: kriptovalutáért ígérnek áthaladást a hajóknak a Hormuzi-szoroson

Kína 1400 milliárd dolláros csomagja sem segít: zuhannak a részvények és az olajár

Meglepte a piacot a világ vezető sörgyártója

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Vállalati Energiamenedzsment 2026

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Meghúzta a vörös vonalat az Európai Bizottság – ketyeg az óra Magyar Péter kormányának a 10,4 milliárd euróért
Bejelentette Trump: hatalmas áttörés történt, leáll az amerikai hadművelet a Hormuzi-szorosban
Emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility