Lépéskényszerbe került a világ első számú keresője: átírják a szabályokat, hogy elkerüljék az újabb bírságokat
A Google módosítaná, hogyan jelennek meg a híroldalak találatai a keresőben, miután az Európai Unió versenyhatósági aggályokat fogalmazott meg a cég gyakorlatával kapcsolatban.

A Bloomberg értesülései szerint a vállalat olyan javaslatcsomagot nyújtott be, amely

a találati rangsorolást érintő szabályokon finomítana,

hogy elkerülje az újabb bírságokat a jelenleg összesen 9,5 milliárd euróra rúgó uniós bírságok mellé.

A keresőóriás a gyanú szerint hátrébb sorolhatott egyes kiadói weboldalakat, amikor azok bizonyos kereskedelmi partnerektől származó tartalmakat vagy hirdetési együttműködéseket is megjelenítettek.

Ha a javaslatokat a piaci szereplők és az uniós felügyelet is elfogadhatónak találja, a Google elkerülhet egy formális, kötelező erejű hatósági döntést a Digitális Piacokról szóló jogszabály (DMA) alapján, és ezzel együtt a globális éves árbevétel akár 10 százalékáig terjedő pénzbüntetés kockázatát is. A cég a Bloomberg szerint „konstruktív egyeztetésről” beszélt az Európai Bizottsággal, miközben azt hangsúlyozta: a cél a hasznos találatok megőrzése és a megtévesztő spam visszaszorítása.

