Magára hagyták a támogatott céges napelemes beruházások többségét

A Z-Solar jelentős tapasztalatokkal rendelkezik a támogatott céges energetikai projektekkel kapcsolatban, miután több mint 30 darab, Jedlik Ányos Programhoz kapcsolódó vállalati energetikai projektet valósított meg, változatos ügyfélpalettának, köztük nagyipari szereplőknek, összesen 12 MW napelem- és 30 MWh energiatároló kapacitást telepítve.
Az ezzel kapcsolatos tapasztalatok nagyon vegyesek:
akadnak a rendszereket lelkiismeretesen üzemeltető jó gazdák is, de a többség nem ilyen a KKV szektorban
- mondta Németh.
Egy jól méretezett visszwattos napelemes rendszerrel az ipari fogyasztás maximum 20–30%-a váltható ki, azonban a hibás, nem optimális tervezés, illetve kivitelezés és üzemeltetés miatt az energetikai beruházásban rejlő potenciál jelentős részben kiaknázatlan marad.
A legtöbb rendszer ugyanis nem optimalizálva van, hanem magára hagyva
- fogalmazott a szakértő.
Ennek gyakran az az oka, hogy releváns kompetens személy már nincs jelen, és sok üzemeltetési és karbantartási hiba is akad. Minden ilyen méretezés alapja az adat, nagyon sok adatra van szükség, de a projektek 60%-ában nincs megfelelő input adat, így sokszor semmi köze a terveknek a valósághoz. A telep alap infrastruktúrája, meglévő energetikai rendszerének adottságai is meghatározóak.
A legtöbb projektet rossz alapokra építik, hibás méretezéssel, rossz alap-infrastruktúrára, a kisfeszültségre erőltetve (mert a középfeszültségtől félnek), rossz helyen mérve, és gyakran a karbantartás is hiányzik. Így elmondása szerint "bődületes méretű" napelemes kapacitást akasztottak alulméretezett kábelekkel és elosztókkal, illetve gyakori jelenség a toldozás-foltozás is.
Méretezni és modellezni azonban kötelező, sőt nagyon fontos, de még lényegesebb az alapvető infrastruktúrát megismerni, stabilizálni, és beavatkozni, hogy fogadni tudjon nagy tárolót és napelemet
-mondta.
A társaság több száz szcenárió alapján keresi az energiatárolós rendszerek optimumát, amely reálisan 40-50%-os kiváltást képes nyújtani, 3-5 év megtérülés mellett.
Németh Miklós szerint kulcsfontosságú tudatosítani, hogy az energiatároló nem termel energiát, hanem kijavíthatja a rendszer hibáit. A különféle ügyféltípusokat azonban eltérően érdemes kezelni: míg a fix áras ügyfelek esetében csak a veszteség csökkentés a cél, addig spot piacos vételezés esetén a lehetőségek tárháza szinte végtelen - mondta.
