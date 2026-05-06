Nagy a baj a műtőkben: váratlanul hiánycikk lett egy pótolhatatlan felszerelés, az agysebészeti beavatkozások is veszélybe kerültek

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság szerint tartós ellátási zavar alakult ki a steril idegsebészeti eszközök piacán. Ez a helyzet akár 2026 végéig is elhúzódhat.

A hatóság hivatalosan is felvette a hiánycikkek listájára az idegsebészeti szivacsokat és izoláló csíkokat. Ezeket az orvosi eszközöket agy- és mikrosebészeti beavatkozások során alkalmazják. Fő feladatuk a folyadékok felszívása, valamint a kényes szövetek védelme a műtétek alatt.

Az ellátási zavar hátterében részben az áll, hogy az egyik fő gyártó, a Medline Industries márciusban visszahívta a teljes idegsebészeti szivacs termékcsaládját. A döntést a termékek magas endotoxinszintje indokolta. A vállalat egyelőre nem közölte, hogy mikor tudja újraindítani a szállításokat.

Az FDA figyelmeztetése szerint az érintett, szennyezett termékek használata komoly egészségügyi kockázatot jelent. Lázat, gyulladást, vérnyomásesést vagy hányingert okozhatnak a betegeknél. Ezenkívül előfordulhat, hogy a szövődmények miatt további orvosi vagy sebészeti beavatkozásokra lesz szükség.

A hatóság más gyártókkal és egészségügyi szolgáltatókkal együttműködve folyamatosan figyeli a készleteket. Az FDA arra kérte az egészségügyi intézményeket, hogy takarékoskodjanak a rendelkezésre álló eszközökkel. Azt javasolják, hogy azokat a legkritikusabb esetekre, mindenekelőtt az olyan agysebészeti beavatkozásokra tartalékolják, ahol más alternatíva nem alkalmazható.

Forrás: Reuters

