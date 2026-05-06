  • Megjelenítés
Nagy a baj a műtőkben: váratlanul hiánycikk lett egy pótolhatatlan felszerelés, az agysebészeti beavatkozások is veszélybe kerültek
Üzlet

Nagy a baj a műtőkben: váratlanul hiánycikk lett egy pótolhatatlan felszerelés, az agysebészeti beavatkozások is veszélybe kerültek

Portfolio
Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság szerint tartós ellátási zavar alakult ki a steril idegsebészeti eszközök piacán. Ez a helyzet akár 2026 végéig is elhúzódhat.

A hatóság hivatalosan is felvette a hiánycikkek listájára az idegsebészeti szivacsokat és izoláló csíkokat. Ezeket az orvosi eszközöket agy- és mikrosebészeti beavatkozások során alkalmazják. Fő feladatuk a folyadékok felszívása, valamint a kényes szövetek védelme a műtétek alatt.

Az ellátási zavar hátterében részben az áll, hogy az egyik fő gyártó, a Medline Industries márciusban visszahívta a teljes idegsebészeti szivacs termékcsaládját. A döntést a termékek magas endotoxinszintje indokolta. A vállalat egyelőre nem közölte, hogy mikor tudja újraindítani a szállításokat.

Az FDA figyelmeztetése szerint az érintett, szennyezett termékek használata komoly egészségügyi kockázatot jelent. Lázat, gyulladást, vérnyomásesést vagy hányingert okozhatnak a betegeknél. Ezenkívül előfordulhat, hogy a szövődmények miatt további orvosi vagy sebészeti beavatkozásokra lesz szükség.

A hatóság más gyártókkal és egészségügyi szolgáltatókkal együttműködve folyamatosan figyeli a készleteket. Az FDA arra kérte az egészségügyi intézményeket, hogy takarékoskodjanak a rendelkezésre álló eszközökkel. Azt javasolják, hogy azokat a legkritikusabb esetekre, mindenekelőtt az olyan agysebészeti beavatkozásokra tartalékolják, ahol más alternatíva nem alkalmazható.

Még több Üzlet

Pusztított a tűz Magyarországon: kigyulladt az aljnövényzet és a fenyves Hajdúsámsonnál, méhkaptárok is égtek

Közel lehet a megállapodás Iránban, jó a hangulat a tőzsdéken

Változás jön a 4iG felügyelőbizottságában

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

Konferencia ajánló

Vállalati Energiamenedzsment 2026

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megtörtént az, amitől a rivális nagyhatalom tartott: kilőtte csúcsfegyverét az Egyesült Államok
Megvan az új négyéves csúcs - 360 alá száguldott a forint
Közel lehet a megállapodás Iránban, jó a hangulat a tőzsdéken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility