Nagy dobás készülődik a tőzsdén, de korai az öröm: fájdalmas piaci összeomlás lehet a történet vége

A Wall Street nagy várakozással tekint az utóbbi évek legnagyobb tőzsdei debütálásai elé, amelyekhez még az indexszolgáltatók is igazodnak: felgyorsítják a felvételi szabályokat, és módosítják a közkézhányad számítási módszertanát. A Bank of America részvénypiaci stratégája, Savita Subramanian szerint azonban ezek a lépések bika piacok késői fázisaira emlékeztetnek. Ez a kifejezés arra a spekulatív időszakra utal, amikor a kisbefektetők felvásárolják az intézményi szereplők által csendben eladott papírokat, ami
jellemzően egy közelgő piaci visszaesést jelez előre.
A hatalmas elsődleges részvénykibocsátások (IPO-k) eláraszthatják a piacot részvényekkel. Ez a jelenség alááshatja az elmúlt évek egyik legfontosabb emelkedést támogató narratíváját: a részvénypiaci kínálat szűkülését. A tőzsdén jegyzett vállalatok száma az 1990-es évek nyolcezres csúcsáról tavaly nagyjából négyezerre csökkent. A visszaesés a saját részvények visszavásárlásának, a meghosszabbodott magánpiaci inkubációs időszakoknak és a tőzsdei kivezetéseknek köszönhető. Subramanian úgy véli, hogy ez a trend most megfordulhat, és hamarosan valóságos "kibocsátási özönvíz" állhat a küszöbön.
Az újabb részvények beáramlása alapjaiban változtathatja meg az amúgy is történelmi csúcsokon lévő piacot. Az S&P 500 index áprilisban több mint 10 százalékot emelkedett, és a ralit továbbra is a "Csodálatos Hetes" vállalatainak erős növekedése hajtja. Ez a technológiai csoport az S&P 500 index súlyozásának nagyjából egyharmadát teszi ki.
Subramanian arra figyelmeztet, hogy az IPO-k éppen a legnagyobb technológiai papírokra helyezhetik a legjelentősebb nyomást. Az amerikai eszközök mintegy 60 százalékát passzív alapok kezelik, amelyek portfóliója erősen az óriáskapitalizációjú technológiai részvényekbe van pozicionálva. Ha ezeknek az alapoknak tőkét kell felszabadítaniuk az új kibocsátások számára, kénytelenek lesznek csökkenteni a meglévő pozícióikat. Emellett a 8 ezer milliárd dollárnyi készpénzzel rendelkező nyugdíjas korosztály is inkább az osztalékfizető papírokat részesíti előnyben a növekedési részvényekkel szemben.
A Bloomberg értesülései szerint a SpaceX akár már júniusban piacra léphet, és a tőzsdei bevezetés során több mint 2 ezer milliárd dolláros értékelést célozhat meg. Az Anthropic debütálása októberre várható; a legutóbbi finanszírozási köre alapján a mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalat értékelése meghaladhatja a 900 milliárd dollárt.
