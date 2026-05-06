Nem érdemes az energiapiaci kánaán visszatérését várni

A határidős gázpiaci árazás alapján a közel-keleti konfliktus eszkalációja okozta energiapiaci helyzet 1 éven belül normalizálódhat, de az árvolatilitás hosszabb távon velünk maradhat. Több ok miatt az energiapiacra és a beszerzőkre jellemző egyfajta kivárás, de mivel az ideális szerződéskötési időt nagyon nehéz elcsípni, nem érdemes sokáig várni az ajánlatkéréssel. A világszintű kihívások mellett speciális hazai faktorok is befolyásolják a kilátásokat, így valószínűleg valamit kezdeni kell majd a rezsicsökkentési rendszerrel, az energiamixszel, illetve az energiastratégiával is - hangzott el a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment 2026 konferencia energiapiaci turbulenciáról szóló panelbeszélgetésén.

AI in Energy 2026 Adatvezérelt, prediktív és automatizált energetikai rendszerek - erről szól az AI in Energy 2026 konferencia. Jöjjön el Ön is!

A határidős gázpiaci árazás alapján a közel-keleti konfliktus eszkalációja okozta energiapiaci helyzet 1 éven belül normalizálódhat, de az árvolatilitás hosszabb távon velünk maradhat. Több ok miatt az energiapiacra és a beszerzőkre jellemző egyfajta kivárás, de mivel az ideális szerződéskötési időt nagyon nehéz elcsípni, nem érdemes sokáig várni az ajánlatkéréssel. A világszintű kihívások mellett speciális hazai faktorok is befolyásolják a kilátásokat, így valószínűleg valamit kezdeni kell majd a rezsicsökkentési rendszerrel, az energiamixszel, illetve az energiastratégiával is - hangzott el a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment 2026 konferencia energiapiaci turbulenciáról szóló panelbeszélgetésén.

A 2022-es és a mostani energiapiaci helyzet közötti nagy különbség, hogy a gázellátás megszűnésének most nincs kockázata a piaci szereplők szerint.

Ehelyett árkockázat van, de míg 2022-ben sokszoros ármozgások voltak, és a villany sokszor túl is reagálta a gázárak mozgását, most ez sokkal moderáltabb. A hosszú távú árgörbék, mint piaci előrejelzések szerint a következő legfeljebb 1-2 évben lehetnek erős ármozgások, addig árazza a piac a jelenlegi válságot. Ami a spot piacokra gyakorolt hatást illeti, ahogy megyünk bele a nyárba egyre inkább jellemző lehet, hogy napon belül, a középső csúcs időszakban nagyon alacsony árak jelennek meg, viszont este a gázárak lesznek meghatározóak, ami sokkal nagyobb napon belüli volatilitást vetít előre - mondta Vajta Mátyás, a HUPX vezérigazgatója.

Meglepően, szerintem túlságosan optimista most a piaci várakozás a földgázárak tekintetében - fogalmazott Orbán Gábor, az MVM ONEnergy vezérigazgatója. A 45 eurós (TTF) ár azt tükrözi, hogy 1 éven belül visszanormalizálódik a helyzet, pedig a válság fizikai hatásai akár súlyosak is lehetnek, és jelenleg nem nagyon látni a béke és megegyezés esélyét - mondta a szakember, kiemelve az időfaktor fontosságát. 2022-ben alapvetően egy európai ellátási problémával néztünk szembe, viszonylag gyors választ találva a kihívásra, míg most egy sokkal nagyobb nagyságrendű, világszintű kihívás látszik. 80%-ban pesszimista vagyok, 55, 65, 100 eurós szcenárióim vannak, attól függően, hogy nyáron, az év végén vagy később oldódik meg a helyzet - tette hozzá.

A legjobb tudásunk az, amit a határidős árak mutatnak, amit a piacok kereskednek - mutatott rá Hiezl Tamás, a CEZ Magyarország ügyvezetője és a Magyar Energiakereskedők Szövetségének elnöke. A szakértő szerint leginkább abban más a mostani válság, hogy túl vagyunk az előzőn: fel vagyunk vértezve az előzőnek a tapasztalataival, az energiarendszer is ellenállóbb. A 2022-es helyzettel szemben óriási keresleti nyomás sincs régiónkban a gazdasági fellendülés okán. További különbség, hogy a fogyasztó vállalatok elkezdtek magasabb, stratégia szinten gondolkodni a földgáz és villany beszerzéséről, miután néhány éve még az egészen nagy vállalatok esetében sem feltétlen volt dedikált energiamenedzsment szinten az energiabeszerzés ügye - mondta.

A covid előtt lényegében energiapiaci kánaán volt, stabilan alacsony árakkal, garanciákat is alig kértek a kereskedők. Majd jött a járvány, a válság, az orosz-ukrán háború, majd az iráni háború..; a nyugodt időszak véget ért és valószínűleg nem fog visszatérni. A 2022-es válság felkészületlenül érte az energia világát, mint a mostani válság, ezt követően azonban olyan átstruktúrálódás kezdődött a források, a termelés vagy éppen az energiabeszerzés tudatossága tekintetében, ami felkészültebbé tette a szereplőket - értékelte a helyzetet Fejes Tibor, az Electron Holding Zrt. kereskedelmi igazgatója. Szerinte az is különbség a korábbiakhoz képest, hogy ma nem a fundamentumok, hanem a várakozások határozzák meg az árakat, lásd például az olajárak hatalmas napon belüli ugrásait.

Kínálati sokkra nem, ársokkra viszont számít Fehér Róbert, a 8G Energy vezérigazgatója, a Magyar Megújuló Energia Szövetség alelnöke, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a gáztárolói készletszintek történelmi mélypontok közelében vannak, pedig most kellene a felívelő, betárolási időszaknak kezdődnie. Szerinte optimizmusra ad okot, hogy a 2022-es válság után Európa a forrásdiverzifikációval, az energiahatékonyság/-megtakarítás fokozásával megmutatta, képes reagálni. Az energiamix is ellenállóbb lett, de az árvolatilitások is megugrottak, magasabban maradtak, amit például az energiatárolók telepítésével lehet és kell is kezelni.

A gáztárolói töltöttség témájára reagálva Orbán Gábor azt mondta, az MSZKSZ és az MVM készleteit, illetve a kereskedelmi készletezést figyelembe véve összességében sokkal jobb a helyzet annál, mint amit a 20-25%-os jelenlegi töltöttség mutat. Az EU előző válság után bevezetett 90%-os gáztárolói feltöltési kötelezettségével kapcsolatban a szakember megjegyezte, nem baj, ha a politika helyett a piac vezérli ezt.

Hiezl Tamás elmondása szerint több ok, például a választások és a gazdasági bizonytalanságok miatt is van egy kivárás most a piacon, de szerinte nincs értelme kivárni az ajánlatkéréssel, és érdemes felkészülni a szerződésre, mert később torlódás lehet, esetleg kisebb lesz a választék. Az árak rövid idő alatt is nagyon sokat tudnak változni, és a szakértő szerint felfelé nyitottabbak az árak, vagyis inkább felfelé van tér előttük. Persze minden vállalatnak más a piaca, a szerződéseitől, azok indexált jellegétől függ, hogy az energiabeszerzést milyen konstrukcióban, fix vagy indexált szerződéssel teszi; ezt minden cégnek magának kell átgondolnia - fűzte hozzá.

A kiszámíthatóság az energiabeszerző vállalat méretének csökkenésével egyre fontosabb az üzleti tervezés szempontjából, míg a nagyobb cégek sokkal energiatudatosabbak, és a költségoptimalizálásra is jobban törekednek - mondta Fejes Tibor. Az ideális szerződéskötési időt nagyon nehéz elcsípni, ez nagyon ritkán jön össze, ehelyett érdemes inkább egy keretet, ársávot meghatározni a fogyasztónak önmaga számára, amelyen belül megéri szerződnie. Fontos, hogy jól lőjjük be a stratégiánkat a fogyasztási görbe, szokások és a külső hatások alapján; minél nagyobb az ügyfél, annál inkább az indexált árakhoz való közeledés előnyös számára - húzta alá.

Vajta Mátyás arra számít, hogy a gázár bizonytalanságai, a geopolitika, a fundamentumok, és a várakozások alapján maradhat és erősödhet a volatilitás a villamosenergia-piacon. Ezt az energiatárolók belépése tudja csillapítani; jelenleg mintegy 2 GW tárolói engedély van kiadva Magyarországon, ami 1-2 éven belül települhet. A HUPX-en van olyan blokktermék, amit a tárolók jól tudnak használni, tipikusan rájuk van kitalálva, és várhatóan egyre népszerűbb lesz; ez az elsődleges hatás, ami a kacsa-görbét módosítani tudja - mondta. Emellett szerinte vannak még kérdések például a szabályozások, például a KÁT-mérlegkör esetleges átalakítása kapcsán is. De a nagy európai piacösszekapcsolásnak is részei vagyunk, vagyis alapvetően az európai helyzet fogja mozgatni az itteni árakat is - figyelmeztetett.

A tárolói kapacitások növelése kritikus lesz az árvolalitilás mérsékléséhez - értett egyet Fejes Tibor az elhangzottakkal. Szerinte a szabályozói piac nagyon fontos része lesz a jövő energiarendszerének, és nem magától értetődő az ezen való jártasság. A hálózati helyzettel kapcsolatban megjegyezte, a hálózati kapacitások szűkösségére és a hosszú várakozási időkre tekintettel nyilvánvalóan e téren is változtatásokra van szükség.

A legfontosabb kérdés: választócentrikus vagy vállalatcentrikus energiapolitikát fogunk-e folytatni; eddig előbbi folyt, de ezt árnyaltabbá kell tenni - fogalmazta meg a magyar energiapolitikával kapcsolatban Hiezl Tamás.

Orbán Gábor szerint nem lehet egyszerre választó- és vállalatcentrikus is az energiapolitika, mindenesetre szerinte a rezsicsökkentéssel nyilvánvalóan valamit kezdeni kell, és bizonyára lesz is róla energiapolitikai gondolkodás. Az idei költségvetésben 750 milliárd forint van betervezve rezsicsökkentésre, de ez lehet akár 850 milliárd is - mondta. A szakember szerint az energiamixben is változásra van szükség, példaként említve a hazai szélenergia potenciál kiaknázásának fontosságát, ami kiegyensúlyozottabbá tenné a forrásportfóliót.

Fontos, hogy legyen egy jól kidolgozott és konzekvensen követett iparpolitika és erre ráfűzve egy energiapolitika, amit konzekvensen kellene követni - vélte Vajta Mátyás. Ebből a kiszámíthatóság erősődése is következne, ami fontos is lenne szerinte. Vajta szerint kívánatos lenne, ha megkezdődne egy iparági konzultációval egybekötött energiastratégia-alkotás, vagy sodródni fogunk.

Címlapkép forrása: Portfolio