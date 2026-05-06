Pozitív fejlemények érkeztek Iránból, raliznak a tőzsdék

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,8 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 1,3 százalékkal került feljebb.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel többnyire pozitív hangulat látszik, a Nikkei 2,86 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,57 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,16 százalékot esett.

Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,22 százalékot emelkedhet, a CAC 0,53 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 1,17 százalék pluszban nyithat.

Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,19 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,37 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,79 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

A hét közepétől aztán beindulnak a fontosabb adatok is, a KSH ma reggel az ipari termelés előzetes márciusi adatát közli. Ez akár komolyabb kiugrást is hozhat, mivel a múlt héten megjelent első negyedéves GDP-tájékoztatóban már megemlítették, hogy hosszú idő után az ipar pozitívan járult hozzá a gazdaság teljesítményéhez. Ez azért meglepő, mert a januári és februári adatokból nem rajzolódott ki pozitív kép az ipar kapcsán, vagyis vélhetően a március lökött nagyot a szektor teljesítményén. Szintén ma reggel jelenik meg az első negyedéves lakásépítési statisztika, Amerikában pedig a magánszektor áprilisi foglalkoztatási adatát közlik.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 22,4 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 8,4 százalékos eséssel a PX index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 46,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 21,3 százalékos emelkedéssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 84,5 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 49 298,25 0,7% 0,3% 6,0% 2,6% 19,6% 44,0% S&P 500 7 259,22 0,8% 1,7% 10,3% 6,0% 28,5% 74,2% Nasdaq 28 015,06 1,3% 3,6% 16,5% 11,0% 40,3% 107,5% Ázsiai részvényindexek Nikkei 59 513,12 0,0% -0,7% 12,0% 18,2% 61,6% 106,6% Hang Seng 25 898,61 -0,8% 0,9% 3,1% 1,0% 15,1% -8,9% CSI 300 4 807,31 0,0% 1,0% 8,3% 3,8% 27,5% -6,2% Európai részvényindexek DAX 24 401,7 1,7% 1,6% 5,3% -0,4% 4,5% 60,8% CAC 8 062,31 1,1% -0,5% 1,3% -1,1% 4,3% 27,2% FTSE 10 219,11 -1,4% -1,1% -2,1% 2,9% 18,9% 45,2% FTSE MIB 48 557,5 2,3% 1,1% 6,4% 8,0% 26,2% 98,5% IBEX 17 667,7 1,8% -0,6% 0,6% 2,1% 30,7% 97,0% Régiós részvényindexek BUX 135 935,09 1,8% 2,3% 9,6% 22,4% 46,1% 207,9% ATX 5 800,23 1,1% 0,4% 6,3% 8,9% 38,5% 75,1% PX 2 458,94 -0,5% -5,3% -3,0% -8,4% 19,5% 123,2% Magyar blue chipek OTP 42 570 2,3% 1,5% 15,6% 21,3% 59,4% 201,6% Mol 4 314 3,4% 6,8% 9,3% 46,7% 43,6% 99,7% Richter 12 840 0,9% 1,3% 5,7% 30,2% 17,8% 52,8% Magyar Telekom 2 478 0,3% -0,5% 15,6% 38,3% 45,4% 504,4% Nyersanyagok WTI 105,66 -3,7% 2,1% -6,7% 84,5% 80,6% 61,0% Brent 108,21 0,0% -2,7% -0,6% 77,8% 74,1% 56,7% Arany 4 580,72 0,7% 0,2% -2,0% 5,9% 38,3% 156,9% Devizák EURHUF 361,7250 -0,3% -0,6% -5,8% -5,8% -10,3% 0,8% USDHUF 309,0214 -0,2% -0,6% -7,0% -5,5% -13,1% 3,4% GBPHUF 418,7151 -0,9% -0,3% -5,0% -5,0% -11,7% 0,7% EURUSD 1,1706 0,0% 0,0% 1,3% -0,3% 3,2% -2,5% USDJPY 156,6350 0,0% -1,9% -1,7% -0,1% 8,8% 43,4% GBPUSD 1,3565 0,1% 0,5% 2,4% 0,8% 1,9% -2,5% Kriptovaluták Bitcoin 80 913 1,3% 6,0% 20,9% -8,8% -14,6% 40,7% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 4,42 -0,5% 1,7% 1,8% 6,2% 1,9% 179,1% 10 éves német állampapírhozam 3,04 -0,6% 0,2% 2,3% 6,1% 20,6% -1 420,4% 10 éves magyar állampapírhozam 6,09 0,5% -0,8% -13,1% -11,4% -12,1% 115,2% Forrás: Refinitiv, Portfolio

