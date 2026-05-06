Szép csendben óriási befektetést szerez a ChatGPT-gyilkos AI-modell

A China Integrated Circuit Industry Investment Fund, közismert nevén a Nagy Alap mellett a Tencent technológiai óriásvállalat is fontolgatja a részvételt a befektetési körben. A végleges befektetői kört azonban még nem zárták le. A DeepSeek cégértéke drasztikusan megemelkedett az elmúlt időszakban. Mindössze néhány héttel ezelőtt, a tárgyalások indulásakor még csak 20 milliárd dollárra becsülték a vállalatot. A hangcsoui startup milliárdos alapítója, Liang Venfeng személyesen is beszállhat a finanszírozásba. Ő jelenleg 89,5 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a vállalatban.
A DeepSeek 2025 januárjában robbant be a köztudatba az R1 nevű, nyílt forráskódú nagy nyelvi modell bemutatásával. A cég állítása szerint ezt a modellt az amerikai riválisok, például az OpenAI fejlesztéseihez képest töredéknyi számítási kapacitás felhasználásával tanították be. A laboratórium azóta is elsősorban az élvonalbeli AI-modellek fejlesztésére koncentrál, és eddig nem épített ki jelentős kereskedelmi üzletágat.
Kína legfontosabb félvezetőipari állami alapjának támogatása jelentősen megerősítené a DeepSeek pozícióját a hazai mesterségesintelligencia-fejlesztés élvonalában. Emellett elősegítené egy tisztán kínai modellekből, szoftverekből és chipekből álló ökoszisztéma kiépítését. A Nagy Alap eddig három fázisban gyűjtött forrásokat Hszi Csinping elnök technológiai önellátási törekvéseinek támogatására. A 2024-es harmadik körben 47 milliárd dollárnyi tőkét vontak be a pénzügyminisztériumtól, a helyi önkormányzatoktól és az állami bankoktól. Ezt az összeget elsősorban félvezetőipari berendezésekbe és alapanyagokba fektették be. Az alap eddig egyetlen nagy nyelvi modellt fejlesztő vállalatot sem támogatott.
A DeepSeek legújabb, V4-es modelljét már a Huawei Ascend 950PR chipjeire optimalizálták. Kifejezetten az inferenciára, vagyis arra a számítási műveletre hangolták, amelynek során a modell legenerálja a válaszokat.
A Huawei mesterséges intelligenciához szánt chipjeinek eladása idén jelentősen megugrott. A vállalat Kínában már megelőzte az Nvidiát is, amelynek legfejlettebb termékeit továbbra is amerikai exportkorlátozások sújtják. Ugyanakkor Kína összesített AI-chip gyártása még mindig messze elmarad az Egyesült Államokétól. Emellett a kínai processzorok technológiai fejlettsége legalább két generációval van lemaradva az amerikaiakétól.
Peking éppen ezért bízik abban, hogy a chipgyártók és a modellfejlesztők szoros együttműködésével egy független ökoszisztémát hozhat létre. Ez a hálózat az amerikai exportkorlátozások ellenére is képes lehet fenntartani Kína versenyképességét a mesterséges intelligencia területén. Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója szerint ez valós fenyegetést jelent az amerikai dominanciára. Egy nemrég adott interjújában úgy fogalmazott, hogy az a nap, amikor a DeepSeek először fut majd Huawei hardvereken, szörnyű kimenetel lesz az Egyesült Államok számára. Hozzátette, ez ahhoz a forgatókönyvhöz vezethet, amelyben
a világ legfontosabb AI-modelljei már nem amerikai eszközökön fognak a legjobban működni.
Liang Venfeng eredetileg csupán egy jelképes összegű tőkebevonást tervezett. Célja az volt, hogy konkrét piaci értéket rendeljen a DeepSeek részvényopcióihoz, megelőzve ezzel a kulcsfontosságú kutatók elcsábítását a versenytársak által. Az iparágban ugyanis az AI-kutatók kompenzációs csomagjának döntő részét jellemzően az opciók teszik ki. Mivel azonban a cégértékelés időközben drasztikusan megemelkedett, a finanszírozási kör lényegesen nagyobb összegre is kiterjedhet. Ez a többlettőke biztosíthatja a jövőbeli számítási kapacitásbővítés fedezetét.
