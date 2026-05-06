Tarol az új fogyókúrás csodatabletta, kilőtt a Novo Nordisk árfolyama

A vállalat szerdán közölte, hogy javította a 2026-os pénzügyi évre vonatkozó kilátásait. Az árfolyamhatásoktól szűrt, korrigált árbevétel és az üzemi eredmény csökkenését immár 4 és 12 százalék közé várják. Ez kedvezőbb a korábban jelzett 5-13 százalékos visszaesésnél. Az optimista iránymutatás hátterében a GLP-1-es termékek értékesítési várakozásainak növekedése áll.
Az első negyedévben a konstans árfolyamon számított árbevétel 32 százalékkal, 96,8 milliárd dán koronára (15,2 milliárd dollárra) nőtt. Ezzel párhuzamosan az üzemi eredmény 65 százalékkal, 59,6 milliárd koronára ugrott. A korrigált mutatók azonban 4, illetve 6 százalékos visszaesést mutatnak. Ezekből az adatokból ugyanis már kiszűrték az amerikai 340B gyógyszerárprogram kapcsán elszámolt egyszeri, 4,2 milliárd dolláros céltartalék-visszaírás hatását.
A negyedév legnagyobb sikere az Egyesült Államokban januárban piacra dobott Wegovy tabletta volt.
A készítmény 2,26 milliárd koronás forgalmat generált, ami közel duplája a Reuters által gyűjtött 1,16 milliárd koronás elemzői konszenzusnak. A negyedév során mintegy 1,3 millió vényt állítottak ki a gyógyszerre. Mike Doustdar vezérigazgató kiemelte, hogy a Wegovy márka az újonnan felírt receptek 65 százalékát teszi ki az amerikai piacon. A tablettás változat ráadásul kétszámjegyű ütemben növekszik annak ellenére, hogy az Eli Lilly áprilisban piacra dobta a saját, Foundayo nevű elhízás elleni tablettáját.
A befektetők egyik fő aggálya az volt, hogy a tablettás kiszerelés kannibalizálja-e az injekciós Wegovy eladásait. Doustdar szerint ennek nyoma sincs. A betegek mindkét formátumot használják, a hatás pedig inkább szinergikus. Az injekciós Wegovy forgalma éves bázison 12 százalékkal, 18,2 milliárd koronára nőtt. Bár a cukorbetegség kezelésére használt Ozempic eladásai 8 százalékkal csökkentek, még így is felülmúlták az elemzői várakozásokat. Az elhízás elleni terápiák üzletágának korrigált forgalma konstans árfolyamon 22 százalékkal bővült.
A Novo fő riválisa, az Eli Lilly a múlt héten 125, illetve 80 százalékos bevételnövekedésről számolt be a Mounjaro és a Zepbound esetében, aminek hatására szintén megemelte az éves előrejelzését. A Lilly saját tablettája, a Foundayo áprilisban debütált. Az első hetek felírási adatai azonban jelentősen elmaradtak a Wegovy tabletta hasonló időszaki számaitól. David Ricks, a Lilly vezérigazgatója ezt azzal magyarázta, hogy egy teljesen új márka felépítése több negyedévet is igénybe vehet.
A tablettás változat sikeres rajtja különösen fontos a Novo számára, amelyet az elmúlt évben több negatív esemény is sújtott. Ide tartoztak a kiábrándító klinikai eredmények és a lefelé módosított pénzügyi kilátások. Továbbá az új generációs CagriSema készítmény is gyengébben szerepelt a Zepbounddal szembeni összehasonlító vizsgálatban. Ezek a tényezők vezettek oda, hogy a vállalat részvényárfolyama idén ötéves mélypontra esett. A tablettás piacon szerzett korai előny ugyanakkor jelentősen javíthatja a Novo alkupozícióját a GLP-1-es szegmensben. Ennek a piacnak a méretét az elemzők az évtized végére 100 milliárd dollárra becsülik.
A Novo Nordisk árfolyama 7,4 százalékot emelkedett a mai kereskedésben.
Címlapkép forrása: Michael Siluk via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
