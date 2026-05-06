Történelmi átalakulás zajlik a magyar energiaiparban: egy területre nagyon kell figyelni

Aki ma beruház, annak már nem a tegnapi, hanem a holnapi energetikai rendszerben is kell gondolkodnia. Ez az oka annak, hogy a hazai energiaipar átalakulása már nem lehetőség, hanem elkerülhetetlen valóság és egyben hatalmas üzleti tér azok számára, akik időben lépnek
- fogalmazott Molnár Miklós.
Előadása szerint az EU green dealje ugyan jó irányt képvisel, de nem jelent rövid rávon megoldást; ez egy stratégia és a stratégiák nem a következő lépésről, hanem a végső eredményről szólnak. A problémát nem csak a volatilis spot piacok és emelkedő zsinór árak okozzák, hanem a magas rendszerhasználati költségek is. Emiatt a 2025-ben regionális viszonylatban is magas az energiabeszerzési ár, és tovább emelkedhet a következő időszakban.
Ugyanakkor szinte mindegy mi történik az energiapiacokon,
egy adatalapú fenntartható energiastratégia lehet a legjobb eszköz rövid és hosszú távon is a vállalatoknak a problémák kezelésére
- emelte ki.
A fenntartható energiastratégiához nagyon fontos az adminisztráció/ESG-megfelelés teljesítése (karbonlábnyom-számítás, rendszeres energia-auditok, szabványok, stb), az energiahatékonyság javítása (technológia és gépegységek cseréje, szigetelés, nyílászárócsere, folyamatoptimalizálás, okosépület-megoldások, stb), illetve az energia költségének csökkentése is.
A fenntartható vállalati energiastratégia utóbbi pillérének 4 fő eleme
- a PPA (hosszú távú árambeszerzési szerződés),
- a napelemek használata,
- akkumulátoros energiatároló telepítése és alkalmazása, illetve
- egy SCADA automatizálási rendszer.
A PPA-k esetében lényeges, hogy elemezzük az adatokat, és ez alapján igazítsuk a terméket a profilunkhoz, illetve hogy időszakonként vizsgáljuk felül tárgyaljuk/tervezzük újra és a fogasztási profilunkat leginkább lefedő terméket válasszunk.
A napenergia alacsonyan csüngő gyümölcs; az on-site vagy off-site erőművel a napenergia hasznosítása kézenfekvő, amit célszerű megvizsgálni. 2025-től a napenergia a világ legolcsóbb energiaforrása a Nemzetközi Energiaügynökség szerint. Magyarországon a napelemből termelt energia fajlagos előállítási költsége egy közepes rendszernél (LCOE) akár 15Ft/kWh-ig is leszorítható, miközben a vásárolt energia fajlagos költsége 110-120 Ft/kWh.
Viszont a napenergia önmagában csak a kirakós egy darabja, a napenergia önmagában nem oldja meg az összes problémát
- mondta.
A napenergia-termeléssel kapcsolatos kihívások kezelésére az energiatárolók jelentős potenciált kínálnak. A tárolók alkalmazásával számos előny elérhető: peak shaving, load shifting, energy arbitrage, backup power, frequency regulation, demand response.
A rendszert az adatalapú energiamenedzsment megoldás alkalmazása teszi teljessé,
ami előrejelzés és piaci index alapján vezérli a rendszert, szabályozva a termelő és tároló berendezéseket, tervezett költséghatékony működést megvalósítva (például árampiaci spot árak alapján) - tette hozzá.
Egy ilyen beruházásnál viszont megjelenik a CAPEX is, ha úgy döntünk, hogy saját beruházásban valósítjuk meg, és egy kifeszített cash-flow esetén sok vállalatnak itt kicsi a mozgástere. Ha támogatott hitelkonstrukcióval valósul meg egy ilyen projekt, már az első évben pozitív a cash flow a 10% önerő miatt és a következő évben már alacsonyabb a törlesztő, mint a villanyszámla, és 25%-os önerős hitel esetén is már az első évben pozitív a cash flow a megtakarított energia miatt - fejtette ki Molnár Miklós, a SUNdroid tulajdonos-ügyvezetője.
Címlapkép forrása: Portfolio
