Új vállalat lépett be az ezermilliárd dolláros elit klubba

A mérföldkövet a dél-koreai vállalat részvényeinek szerdai, 14 százalékos emelkedése hozta el. A Samsung tőzsdei ralija a KOSPI indexet is több mint 6 százalékkal húzta fel, így a mutató története során először átlépte a 7000 pontos szintet.

A memóriachip-piacon versenytársnak számító SK Hynixszel és a TSMC-vel együtt a Samsung fontos szereplője az AI-ökoszisztémának Ázsiában.

Néhány nappal korábban a cég félvezető-üzletága történelmi nyereséget jelentett az első negyedévre vonatkozóan.

A mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközponti megrendelések 48-szoros profitugrást eredményeztek, amely jócskán felülmúlta az elemzői várakozásokat. A szakértők szerint a részleg az elkövetkező negyedévekben tovább javíthatja csúcsdöntő eredményét, amit a szűkös kínálat miatt meredeken emelkedő szerződéses árak is támogatnak. Sam Konrad, a Jupiter Asset Management alapkezelője kiemelte: a memóriapiac jelenleg kínálati hiánnyal küzd. A Samsung előrejelzése szerint ráadásul 2027-ben a piac még a 2026-osnál is feszesebb lesz, így a NAND és a DRAM memóriák ára várhatóan tovább emelkedik.

A legfrissebb árfolyam-emelkedés mögött feltehetően a külföldi befektetők állnak. A helyi sajtóhírek szerint az Interactive Brokers és a Samsung Securities közötti megállapodás lehetővé tette az amerikai befektetők számára a koreai részvények közvetlen vásárlását. A külföldi szereplők szerdán nettó 3,1 billió dél-koreai von (körülbelül 2,1 milliárd dollár) értékben vásároltak KOSPI-részvényeket. Ez a jelentős tőkebeáramlás a dél-koreai vont is megerősítette, amely aznap a legjobban teljesítő ázsiai devizává vált.

Eközben az Apple tárgyalásokat folytat arról, hogy a Samsung gyártsa az eszközeiben használt fő processzorokat az Egyesült Államokban. Ez a lépés komoly alternatívát kínálna a piacon régóta egyeduralkodó TSMC mellett.

A Samsung előtt ugyanakkor komoly kihívások is állnak. A chipüzletág lendületes növekedésével szemben a mobil- és kijelzőrészlegek profitja csökken, elsősorban az emelkedő alapanyag- és alkatrészárak miatt. Emellett a mesterséges intelligencia által generált extraprofit elosztása belső feszültségeket is szül. A dolgozók a hónap végére egy 18 napos általános sztrájkot helyeztek kilátásba, mert nagyobb részesedést követelnek a nyereségből. Mindezek ellenére a Bloomberg által összesített elemzői becslések szerint a Samsung részvényei a következő tizenkét hónapban mintegy 22 százalékos emelkedés előtt állnak. A papírok egyéves előretekintő P/E rátája jelenleg mindössze hatszoros, szemben az októberben mért 14,4-szeres értékkel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ