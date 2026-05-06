  • Megjelenítés
Új vezérigazgató a kecskeméti Mercedes-Benz gyár élén
Üzlet

Új vezérigazgató a kecskeméti Mercedes-Benz gyár élén

Portfolio
Új vezető áll a kecskeméti Mercedes-Benz gyár élére: 2026. május 1-jétől Christian Dickert veszi át a gyárigazgatói és ügyvezetői feladatokat a posztról távozó Jens Bühlertől.

A gépészmérnök végzettségű szakember 2011 óta dolgozik a vállalatnál. Az elmúlt évek során kiterjedt vezetői tapasztalatot szerzett a sindelfingeni és a brémai üzemekben. Pályafutása során felelt már a fenntarthatóságért, emellett irányította a felsőkategóriás modellek összeszerelését is.

Legutóbb a gyártási rendszerekért és a termelési hálózat irányításáért felelt.

Ezen a területen kiemelt feladata volt a karosszériaüzemek globális egységesítése, valamint a termelési folyamatok folyamatos fejlesztése.

Kinevezése kapcsán az új vezető hangsúlyozta, hogy nagy megtiszteltetés számára a kecskeméti üzem irányítása. Különösen azért érzi így, mert a magyarországi gyár egyre fontosabb szerepet tölt be a Mercedes-Benz globális hálózatában. Kiemelte: nagy várakozással tekint a helyi csapattal való közös munka, valamint a jövőbeli új modellek bevezetése elé.

Még több Üzlet

Pozitív fejlemények érkeztek Iránból, raliznak a tőzsdék

Közel 2 milliárd eurós ütést kap a Lufthansa az elszálló üzemanyagárak miatt

Tarol az új fogyókúrás csodatabletta, kilőtt a Novo Nordisk árfolyama

Elődje, Jens Bühler, aki 2024 januárjától irányította a magyarországi gyárat, a kínai Peking Benz Automotive ügyvezetőjeként folytatja pályafutását.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Vállalati Energiamenedzsment 2026

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Meghúzta a vörös vonalat az Európai Bizottság – ketyeg az óra Magyar Péter kormányának a 10,4 milliárd euróért
Bejelentette Trump: hatalmas áttörés történt, leáll az amerikai hadművelet a Hormuzi-szorosban
Emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility