Új vezérigazgató a kecskeméti Mercedes-Benz gyár élén

Új vezető áll a kecskeméti Mercedes-Benz gyár élére: 2026. május 1-jétől Christian Dickert veszi át a gyárigazgatói és ügyvezetői feladatokat a posztról távozó Jens Bühlertől.

A gépészmérnök végzettségű szakember 2011 óta dolgozik a vállalatnál. Az elmúlt évek során kiterjedt vezetői tapasztalatot szerzett a sindelfingeni és a brémai üzemekben. Pályafutása során felelt már a fenntarthatóságért, emellett irányította a felsőkategóriás modellek összeszerelését is.

Legutóbb a gyártási rendszerekért és a termelési hálózat irányításáért felelt.

Ezen a területen kiemelt feladata volt a karosszériaüzemek globális egységesítése, valamint a termelési folyamatok folyamatos fejlesztése.

Kinevezése kapcsán az új vezető hangsúlyozta, hogy nagy megtiszteltetés számára a kecskeméti üzem irányítása. Különösen azért érzi így, mert a magyarországi gyár egyre fontosabb szerepet tölt be a Mercedes-Benz globális hálózatában. Kiemelte: nagy várakozással tekint a helyi csapattal való közös munka, valamint a jövőbeli új modellek bevezetése elé.

Elődje, Jens Bühler, aki 2024 januárjától irányította a magyarországi gyárat, a kínai Peking Benz Automotive ügyvezetőjeként folytatja pályafutását.

