Újabb kulcsfontosságú vállalatot szerez meg magának a Navigator

A tranzakció előzménye, hogy a Navigator Investments Nyrt. 2026. január 23-án már tájékoztatta a befektetőket egy szándéknyilatkozat aláírásáról. A most aláírt szerződés ennek megfelelően az evopro teljes tulajdonrészének megszerzésére irányul.

A közlemény szerint az ipari automatizálási és összeszerelési tevékenységet végző evopro 2025-ben 2 657 554 ezer forint árbevételt és 151 591 ezer forint adózás előtti eredményt ért el.

A Navigator Investments Nyrt. a bejelentésben úgy fogalmazott: az újabb felvásárlással a tőzsdére lépéskor elfogadott stratégiáját követi, és tovább szélesíti ipari portfólióját, illetve értékláncát.

