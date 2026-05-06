Újabb kulcsfontosságú vállalatot szerez meg magának a Navigator
A Navigator Investments Nyrt. újabb akvizíciót jelentett be: a társaság május 5-én üzletrész adásvételi szerződést írt alá az evopro 100%-os üzletrészeinek megvásárlásáról – derül ki a BÉT-en közzétett vállalati közleményből.

A tranzakció előzménye, hogy a Navigator Investments Nyrt. 2026. január 23-án már tájékoztatta a befektetőket egy szándéknyilatkozat aláírásáról. A most aláírt szerződés ennek megfelelően az evopro teljes tulajdonrészének megszerzésére irányul.

A közlemény szerint az ipari automatizálási és összeszerelési tevékenységet végző evopro 2025-ben 2 657 554 ezer forint árbevételt és 151 591 ezer forint adózás előtti eredményt ért el.

A Navigator Investments Nyrt. a bejelentésben úgy fogalmazott: az újabb felvásárlással a tőzsdére lépéskor elfogadott stratégiáját követi, és tovább szélesíti ipari portfólióját, illetve értékláncát.

