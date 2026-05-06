Változás jön a 4iG felügyelőbizottságában

A részvényes indítványa alapján a 4iG a 2026. április 27-én közzétett közgyűlési meghívó napirendjét egy új ponttal egészítené ki: döntés auditbizottsági tag(ok) jogviszonyának megszűnésével kapcsolatos intézkedésekről, valamint új auditbizottsági tag(ok) megválasztásáról, díjazásának megállapításáról és a megbízatás időtartamáról.

Az újonnan felvett napirendi ponthoz kapcsolódó javaslat szerint a közgyűlés – Böszörményi-Nagy Gergely felügyelőbizottsági tagságáról történt lemondására tekintettel, és figyelemmel arra, hogy ő egyben auditbizottsági tag is – szükségesnek tartaná új auditbizottsági tag megválasztását.

Az iG COm a társaság új felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagjának Pafféri Zoltán Lajost jelölte.

