Váratlan európai húzás: hadiflotta indult útnak, sorsdöntő alkut ajánlottak Iránnak

Franciaország a Vörös-tengerre vezényelte egyik csapásmérő tengerészeti kötelékét, a lépés célja, hogy előkészítsék a Hormuzi-szoros biztosítására irányuló esetleges többnemzeti művelet feltételeit.

A Charles de Gaulle repülőgép-hordozó köré szervezett, olasz és holland hadihajók által kísért flotta a Vörös-tenger déli része felé tart. A francia fegyveres erők közleménye szerint a kivezénylés

célja a térség műveleti környezetének felmérése és a válságkezelési lehetőségek bővítése.

Emellett szeretnék megerősíteni a kereskedelmi hajózásban érdekelt felek bizalmát is.

Franciaország és Nagy-Britannia már hetek óta dolgozik egy közös javaslaton. A tervezet a helyzet stabilizálódása esetén megteremtené a Hormuzi-szoroson való biztonságos áthaladás feltételeit. Az előkészítő egyeztetések során mintegy tucatnyi ország jelezte részvételi szándékát az esetleges műveletben, amelynek megindításához azonban Irán beleegyezése is szükséges lenne.

A francia elnöki hivatal képviselője ismertette a javaslat lényegét: Irán hajói szabad áthaladást kapnának a szoroson. Cserébe Teheránnak vállalnia kellene, hogy tárgyalásokat kezd az Egyesült Államokkal a nukleáris programjáról, a rakétafejlesztésekről és egyéb regionális kérdésekről. Washington egyidejűleg feloldaná a szoros blokádját, viszonzásképpen pedig megkapná Teherán garanciáját a párbeszéd megkezdésére. Ezen feltételek teljesülése esetén egy többnemzeti haderő biztosítaná a szoroson áthaladó konvojokat.

Egyelőre nem világos, miért fogadná el Irán ezt az ajánlatot, hiszen a szoros feletti ellenőrzés az egyik legfontosabb ütőkártyája a Washingtonnal folytatott tárgyalások során. A hétfői újabb fegyveres összecsapás is jól mutatja a helyzet törékenységét. Az alig négyhetes tűzszünet máris megingott, miközben mindkét fél továbbra is fenntartja a maga tengeri blokádját.

Az európai hatalmak eddig nagyrészt kimaradtak az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti konfliktusból. A közel-keleti hajózási útvonalakon tapasztalható fennakadások és a hordónkénti 100 dollár körül ingadozó olajár azonban egyre inkább cselekvésre kényszeríti őket. Az európai országok korábban nem támogatták Donald Trump elnök tengeri blokádját, ami éles bírálatot váltott ki Washington részéről. A térségbe irányuló jelenlegi erődemonstráció részben ezen feszültségek enyhítését is szolgálhatja.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images