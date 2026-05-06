Váratlan fordulat a Covid-oltásoknál: visszatartják a kutatásokat, rejtegetik a tanulmányokat
Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) megakadályozta több, a koronavírus és az övsömör elleni vakcinák biztonságosságát igazoló tanulmány közzétételét. Ez a lépés szorosan illeszkedik az ifjabb Robert F. Kennedy egészségügyi miniszter nevével fémjelzett új kormányzati irányvonalba, amely korlátozza az oltóanyagok kutatását és elérhetőségét.

Andrew Nixon, az FDA-t felügyelő amerikai egészségügyi minisztérium (HHS) szóvivőjének közlése szerint a kutatásokat a belőlük levont következtetésekkel kapcsolatos aggályok miatt tartották vissza. Meglátásuk szerint a szerzők olyan átfogó kijelentéseket tettek, amelyeket a mögöttes adatok nem támasztottak alá. A hivatal állítása szerint az intézkedéssel a tudományos integritást és a szigorú minőségi követelményeket kívánták megvédeni.

A tanulmányok visszatartása az egészségügyi hatóságok újabb kísérlete arra, hogy szigorítsák az oltóanyagokhoz való hozzáférést.

Mindez az új adminisztráció és az oltáskritikus Kennedy miniszter kinevezése óta bevezetett átfogó változtatások eredménye. A kormányzat ugyanis jelentősen csökkentette a vakcinakutatások pénzügyi támogatását, miközben nyíltan megkérdőjelezi az oltások biztonságosságát és hatékonyságát.

Ennek a folyamatnak a részeként a minisztérium tavaly augusztusban leállított egy csaknem 500 millió dolláros mRNS-vakcinafejlesztési programot. Ezzel a döntéssel 22 szövetségi finanszírozású projektet töröltek. Ezt megelőzően, tavaly júniusban az amerikai járványügyi központ (CDC) egy Kennedy által is támogatott bizottsága is vitatott határozatot hozott: úgy döntöttek, hogy kivonják az influenza elleni oltásokból a tiomerzál nevű, higanyalapú tartósítószert, dacára a biztonságosságot igazoló több évtizedes klinikai bizonyítékoknak.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

