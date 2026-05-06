Váratlan fordulat: Elon Musk cégével fogott össze az amerikai hadseregből kitiltott techóriás

A megállapodás keretében

az Anthropic több mint 300 megawatt teljesítményű adatközponti infrastruktúrához fér hozzá.

Emellett a cég érdeklődését fejezte ki egy SpaceX-szel közös, több gigawattos, űrbe telepített számítási infrastruktúra kiépítése iránt is. Az Anthropic közleménye szerint az üzlet közvetlenül növeli a fizetős Claude Pro és Claude Max előfizetők számára elérhető számítási erőforrásokat.

Az együttműködés különösen figyelemre méltó, tekintve, hogy Musk az elmúlt hónapokban többször is élesen bírálta az Anthropicot.

Az xAI Memphis térségében építette ki adatközponti infrastruktúráját, amelynek legnagyobb létesítménye a Colossus 1. Az üzemeltetés energiaellátásához az xAI és leányvállalata földgázüzemű turbinákat telepített. A cég azzal érvelt, hogy a berendezések ideiglenes jellege miatt nincs szükségük szövetségi engedélyre. A beszámolók szerint azonban a turbinák jelentősen rontották Memphis levegőminőségét, ami tartós tiltakozást váltott ki a helyi lakosság körében.

Az Anthropic és az amerikai kormányzat között feszült a viszony. Márciusban a Pentagon ellátásilánc-kockázatnak minősítette a céget, és kizárta az amerikai hadsereggel folytatott együttműködésből, miután nem tudtak megegyezni a modellek felhasználási feltételeiről. A döntés visszafordítása érdekében az Anthropic San Franciscóban és Washingtonban is pert indított a Trump-kormányzat ellen. Ezek az eljárások jelenleg is folyamatban vannak. Eközben a védelmi minisztérium inkább az xAI Grok nevű modelljét, illetve más fejlesztők megoldásait részesíti előnyben.

A 2021-ben alapított Anthropicot az OpenAI-tól kivált kutatók és vezetők hozták létre. A vállalat jelenleg is tárgyalásokat folytat a befektetőkkel egy újabb tőkebevonásról, amelynek során a cégértékelés elérheti a 900 milliárd dollárt.

