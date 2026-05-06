Váratlan fordulat: Elon Musk cégével fogott össze az amerikai hadseregből kitiltott techóriás

A megállapodás keretében
az Anthropic több mint 300 megawatt teljesítményű adatközponti infrastruktúrához fér hozzá.
Emellett a cég érdeklődését fejezte ki egy SpaceX-szel közös, több gigawattos, űrbe telepített számítási infrastruktúra kiépítése iránt is. Az Anthropic közleménye szerint az üzlet közvetlenül növeli a fizetős Claude Pro és Claude Max előfizetők számára elérhető számítási erőforrásokat.
Az együttműködés különösen figyelemre méltó, tekintve, hogy Musk az elmúlt hónapokban többször is élesen bírálta az Anthropicot.
Az xAI Memphis térségében építette ki adatközponti infrastruktúráját, amelynek legnagyobb létesítménye a Colossus 1. Az üzemeltetés energiaellátásához az xAI és leányvállalata földgázüzemű turbinákat telepített. A cég azzal érvelt, hogy a berendezések ideiglenes jellege miatt nincs szükségük szövetségi engedélyre. A beszámolók szerint azonban a turbinák jelentősen rontották Memphis levegőminőségét, ami tartós tiltakozást váltott ki a helyi lakosság körében.
Az Anthropic és az amerikai kormányzat között feszült a viszony. Márciusban a Pentagon ellátásilánc-kockázatnak minősítette a céget, és kizárta az amerikai hadsereggel folytatott együttműködésből, miután nem tudtak megegyezni a modellek felhasználási feltételeiről. A döntés visszafordítása érdekében az Anthropic San Franciscóban és Washingtonban is pert indított a Trump-kormányzat ellen. Ezek az eljárások jelenleg is folyamatban vannak. Eközben a védelmi minisztérium inkább az xAI Grok nevű modelljét, illetve más fejlesztők megoldásait részesíti előnyben.
A 2021-ben alapított Anthropicot az OpenAI-tól kivált kutatók és vezetők hozták létre. A vállalat jelenleg is tárgyalásokat folytat a befektetőkkel egy újabb tőkebevonásról, amelynek során a cégértékelés elérheti a 900 milliárd dollárt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Áthárítják az utasokra a drágább üzemanyagot az amerikai légitársaságok
A járatok foglaltságán nem lászik, hogy csökkenne az utazási kedv.
Kiderült: emberről emberre is terjedhet az óceánjárón pusztító hantavírus
Ritka vírustörzset azonosítottak.
Nagy dobás készülődik a tőzsdén, de korai az öröm: fájdalmas piaci összeomlás lehet a történet vége
Ez már a bika piac vége?
Váratlan európai húzás: hadiflotta indult útnak, sorsdöntő alkut ajánlottak Iránnak
A Vörös-tenger déli része felé tartanak.
Kiborultak a milliárdosok a Taylor Swift-adó miatt, elképesztő bosszúval fenyegetőznek
Különadókat vezetnek be az üresen tátongó második otthonokra.
Lépéskényszerbe került a világ első számú keresője: átírják a szabályokat, hogy elkerüljék az újabb bírságokat
Versenyhatósági aggályokat fogalmazott meg az EU.
Vitézy Dávid végleg leszámolna a Magyarország utcáit elborító óriásplakátokkal
Felülvizsgálatot ígér a leendő miniszter.
A demokrácia győzelme Magyarországon mint befektetési lehetőség
A 2026. április 12-i magyar választás befektetői szempontból is fordulópont. Az elmúlt 16 évben Magyarországot sok nemzetközi befektető nem gazdasági, hanem politikai és intézményi okokból
Az Anthropic konfliktusa a Pentagonnal
Az Anthropic és a Pentagon szembenállása élesen megvilágítja azt a mélyülő szakadékot, amely az etikus AI-fejlesztés elvei és a rideg nemzetbiztonsági érdekek között feszül.
Úgy veszik fel a magyarok a személyi hitelt, mintha nem lenne holnap
Az MNB statisztikái alapján 2026 márciusában 121,26 milliárd forint összegben kötöttek személyi kölcsön szerződést a magyarok. Ez egyetlen hónap alatt 26,54 százalékos emelkedést jelent. D
Cégérték növelése kontrollinggal
Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha
Rekordszáraz tavasz: hogyan kezelhető a vízhiány Magyarországon?
Az idei tavasz ismét megmutatta, mennyire sérülékeny a vízrendszerünk: rekordközeli csapadékhiány, csökkenő talajnedvesség és tartósan apadó vízkészletek jellemzik a helyzetet.
Magyarország az utolsóról az utolsó helyre került - Államadósság-pályák
Magyarország GDP-arányos adóssága csökkent ugyan, de a régiós rangsorban végig a legmagasabb maradt. A Baltikum-Balkán térség átlaga a kilencvenes évek harminc százalékáról negyvenkilenc
Bux - közeleg a szekvenciák vége
Immár négy éve menetel a bux, két nagyobb korrekciót közbeiktatva, megháromszorozva az értékét. Joggal adódik a kérdés, hogy mikor lesz egy a korábbiaknál nagyobb korrekció, vagy lesz -e eg
Zsiday: A magyar magántőkealap a legalizált offshore cég
Beszéltem erről korábban is, pl. a Transparency International 2025 decemberi konferenciáján, de fontos téma, különösen, hogy most ezekkel a a struktúrákkal sokat foglalkozik a közbeszéd,... Th
Ki fog dolgozni a hatalmas új gyárakban, ha mindezt meglépi a Tisza?
Checklist: éles váltás jön az Orbán-korszak munkaerőpiaci politikájához képest.
Történelmi lehetőség előtt Magyarország – megszólalt az OTP vezérigazgató-helyettese
Kormányváltásról, euróról beszélt Becsei András.
Megijesztette a világot a legújabb AI, amit félnek piacra dobni
Komoly kihívások következhetnek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?