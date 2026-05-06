Veszélyben a nyaralások: ülőhelyek milliói tűntek el a kerozinválság miatt

A világ légitársaságai mintegy 13 ezer májusra tervezett járatot töröltek az iráni konfliktushoz köthető üzemanyag-ellátási válság miatt.

A Cirium légügyi elemzőcég adatai szerint

a légitársaságok április utolsó két hetében közel kétmillió férőhelyet töröltek a májusi menetrendjeikből.

Ennek következtében a globálisan elérhető ülőhelyek száma 132 millióról 130 millióra csökkent. A törlések különösen érzékenyen érintik azokat a brit és európai utazókat, akik a május végi iskolai szünetre terveztek külföldi nyaralást.

Az európai társaságok közül a Turkish Airlines, a Lufthansa, a British Airways és a KLM is érintett. A Lufthansát különösen súlyosan érinti a helyzet, a német légitársaság ugyanis mintegy 20 ezer rövid távú járatot törölt a nyári menetrendjéből. A járattörlések mellett számos légitársaság kisebb kapacitású repülőgépeket állít forgalomba az üzemanyag-takarékosság érdekében.

A válság gyökere a februárban kirobbant iráni konfliktus, amelynek következtében lezárták a Hormuzi-szorost. Ezen a tengeri átjárón haladt át korábban a világ kőolajforgalmának mintegy ötöde. A kiesés a kerozin árának megduplázódásához vezetett. Válaszképpen a légitársaságok a népszerű útvonalakon árat emeltek, a kevésbé keresett járatokat pedig teljesen megszüntették.

Nagy-Britanniában Heidi Alexander közlekedési miniszter bejelentette, hogy ideiglenesen felfüggesztik az úgynevezett résidő-felhasználási szabályozást. Ez az előírás kötelezi a légitársaságokat a számukra kijelölt repülőtéri résidők (slotok) használatára, ellenkező esetben elveszítik azokat. A felfüggesztés a gyakorlatban azt jelenti, hogy a British Airwayshez hasonló társaságok szankciók nélkül csökkenthetik a járataik számát.

(Yahoo News)

Címlapkép forrása: Portfolio