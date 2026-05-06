  • Megjelenítés
Veszélyben a nyaralások: ülőhelyek milliói tűntek el a kerozinválság miatt
Üzlet

Veszélyben a nyaralások: ülőhelyek milliói tűntek el a kerozinválság miatt

Portfolio
A világ légitársaságai mintegy 13 ezer májusra tervezett járatot töröltek az iráni konfliktushoz köthető üzemanyag-ellátási válság miatt.

A Cirium légügyi elemzőcég adatai szerint

a légitársaságok április utolsó két hetében közel kétmillió férőhelyet töröltek a májusi menetrendjeikből.

Ennek következtében a globálisan elérhető ülőhelyek száma 132 millióról 130 millióra csökkent. A törlések különösen érzékenyen érintik azokat a brit és európai utazókat, akik a május végi iskolai szünetre terveztek külföldi nyaralást.

Az európai társaságok közül a Turkish Airlines, a Lufthansa, a British Airways és a KLM is érintett. A Lufthansát különösen súlyosan érinti a helyzet, a német légitársaság ugyanis mintegy 20 ezer rövid távú járatot törölt a nyári menetrendjéből. A járattörlések mellett számos légitársaság kisebb kapacitású repülőgépeket állít forgalomba az üzemanyag-takarékosság érdekében.

Még több Üzlet

Közel lehet a megállapodás Iránban, jó volt a hangulat a tőzsdéken

Felhívást tett közzé Gajdos László: májusban mellőzze a fűnyírást mindenki, aki teheti

Pusztított a tűz Magyarországon: kigyulladt az aljnövényzet és a fenyves Hajdúsámsonnál, méhkaptárok is égtek

A válság gyökere a februárban kirobbant iráni konfliktus, amelynek következtében lezárták a Hormuzi-szorost. Ezen a tengeri átjárón haladt át korábban a világ kőolajforgalmának mintegy ötöde. A kiesés a kerozin árának megduplázódásához vezetett. Válaszképpen a légitársaságok a népszerű útvonalakon árat emeltek, a kevésbé keresett járatokat pedig teljesen megszüntették.

Nagy-Britanniában Heidi Alexander közlekedési miniszter bejelentette, hogy ideiglenesen felfüggesztik az úgynevezett résidő-felhasználási szabályozást. Ez az előírás kötelezi a légitársaságokat a számukra kijelölt repülőtéri résidők (slotok) használatára, ellenkező esetben elveszítik azokat. A felfüggesztés a gyakorlatban azt jelenti, hogy a British Airwayshez hasonló társaságok szankciók nélkül csökkenthetik a járataik számát.

(Yahoo News)

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Vállalati Energiamenedzsment 2026

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Esélyük sincs a magyar milliárdosoknak, hogy kimenekítsék a vagyont? Ez a vagyonadó sikerének a kulcsa
Megvan az új négyéves csúcs - 360 alá száguldott a forint
Közel lehet a megállapodás Iránban, jó volt a hangulat a tőzsdéken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility