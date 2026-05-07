18 hónapos mélypontra zuhant a kávé ára

Illy brazíliai látogatása során kávéültetvényeket keresett fel, és találkozott André de Paula mezőgazdasági miniszterrel is. Elmondása szerint Brazília egyre felkészültebben néz szembe a szélsőséges időjárás okozta kihívásokkal: ellenállóbb kávéfajtákat telepítenek, és jelentősen fejlődtek az agrotechnikai megoldások. Ugyanakkor a magas árak kettős kockázatot hordoznak: egyrészt túlzott termelésbővítéshez és az azt követő árzuhanáshoz vezethetnek, másrészt a szélsőséges időjárási események újabb kínálati sokkot okozhatnak - írja a Reuters.
Az arabica kávé jegyzése csütörtökön 18 hónapos mélypontjára, fontonként 2,728 dollárra esett, de az elmúlt évtized átlagához képest továbbra is magas szinten áll.
Illy a farmlátogatások tapasztalatai alapján bőséges idei termésre számít. Ezt egyszerre támogatja az arabica kétéves ciklusának termő fázisa és a kedvezőbb időjárás. Megfigyelése szerint a termelők a vonzó árak hatására érezhetően növelték az új ültetvények telepítését. A brazil kormány 2026-ra rekordszintű, 66,2 millió 60 kilogrammos zsáknyi össztermést – arabicát és robustát együttvéve – prognosztizál.
Az Illycaffè elnöke az iráni háborúhoz hasonló geopolitikai konfliktusok hatásairól is beszélt, amelyek rávilágítottak az ellátási láncok sérülékenységére. Hangsúlyozta, hogy növelni kell a hatékonyságot, a termelési önállóságot és az ellátási láncok ellenálló-képességét. A regeneratív mezőgazdasági módszerek – például a komposzt alkalmazása – már most is fontos szerepet játszanak abban, hogy a brazil kávéágazat mérsékelje kitettségét az importált ásványi műtrágyák árának ingadozásával szemben. Brazília műtrágyaigényének 85–90 százalékát importból fedezi, és az iráni háború miatt ezeknek a beszerzési költségei meredeken emelkedtek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Lemondott Részész János országos kórházi főigazgató
Lemondásának oka egyszerű.
Váratlan fordulat Magyar Péter kormányában: visszalépett az igazságügyi miniszterjelölt
Nem vállalta a szerepet Melléthei-Barna Márton.
Besesek Botond az Eximbank igazgatóságából is lemondott
Nem csak a minisztériumot hagyta ott.
Zelenszkij titkos utasításokkal indította útnak küldöttét Washingtonba – nagy fordulat jöhet a béketárgyalásokon?
Az elakadt békefolyamat újraindítása a cél.
Fontos határidő közeleg: ha nem teszed meg ezt az egy dolgot, komoly gondod lehet a NAV-val
Kulisszatitkok az szja-tervezetről.
Kirobbant a Matolcsy-botrány az egyetemen, máris távozik az elnök-vezérigazgató
"Személyes okokkal" indokolta a döntést.
Kémbotrány rázza meg a brit–kínai viszonyt: az egyik elítélt hozzáfért a külföldi állampolgárok adataihoz
Akár 14 évet is kaphat a leleplezett kém.
Díjemelésre felkészülni: júliusban jön a feketeleves a lakossági bankszámláknál
Az önkéntes díjstop, melyet a bankok vállaltak lejár 2026. június 30-án. Eddig sokan azt gondolhatták, hogy a jellemzően tavaszi inflációkövető díjemelést ezzel megúszhatják. Sajnos a val
Négyéves csúcson a forint: mik az erősödés okai, és kinek kedvez valójában?
Az elmúlt napokban közel négyéves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben. Vajon meddig tarthat a lendület, és kinek kedvez valójában az erős hazai deviza? The post Négyéves csúcson
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
Ki épít jövőt, és ki él a mából? - BB tengely
Csehország folyamatosan a régió élbolyában, Magyarország a középmezőnyben ingadozik 30 éve: így alakul a beruházási ráta a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A beruházási ráta –
A demokrácia győzelme Magyarországon mint befektetési lehetőség
A 2026. április 12-i magyar választás befektetői szempontból is fordulópont. Az elmúlt 16 évben Magyarországot sok nemzetközi befektető nem gazdasági, hanem politikai és intézményi okokból
Az Anthropic konfliktusa a Pentagonnal
Az Anthropic és a Pentagon szembenállása élesen megvilágítja azt a mélyülő szakadékot, amely az etikus AI-fejlesztés elvei és a rideg nemzetbiztonsági érdekek között feszül.
Rekordszáraz tavasz: hogyan kezelhető a vízhiány Magyarországon?
Az idei tavasz ismét megmutatta, mennyire sérülékeny a vízrendszerünk: rekordközeli csapadékhiány, csökkenő talajnedvesség és tartósan apadó vízkészletek jellemzik a helyzetet.
Magyarország az utolsóról az utolsó helyre került - Államadósság-pályák
Magyarország GDP-arányos adóssága csökkent ugyan, de a régiós rangsorban végig a legmagasabb maradt. A Baltikum-Balkán térség átlaga a kilencvenes évek harminc százalékáról negyvenkilenc
Jó és rossz példák: így lehet siker vagy bukás a magyar euróbevezetés
Mielőbb lépni kell, ha komolyan gondoljuk a dolgot.
Egyre több magyar szenved evés után: kiderült, mi áll valójában a tünetek mögött
Sok a félreértés az élelmiszer-érzékenységekről.
Buffették imádnák az OTP-t – De miért nem vesznek belőle?
Olcsóbb, mint az Apple.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?