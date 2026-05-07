18 hónapos mélypontra zuhant a kávé ára

A történelmileg magas kávéárak kényes helyzetet teremtenek, amely újabb piaci válsághoz vezethet – figyelmeztetett São Paulóban Andrea Illy, az olasz Illycaffè elnöke.

Illy brazíliai látogatása során kávéültetvényeket keresett fel, és találkozott André de Paula mezőgazdasági miniszterrel is. Elmondása szerint Brazília egyre felkészültebben néz szembe a szélsőséges időjárás okozta kihívásokkal: ellenállóbb kávéfajtákat telepítenek, és jelentősen fejlődtek az agrotechnikai megoldások. Ugyanakkor a magas árak kettős kockázatot hordoznak: egyrészt túlzott termelésbővítéshez és az azt követő árzuhanáshoz vezethetnek, másrészt a szélsőséges időjárási események újabb kínálati sokkot okozhatnak - írja a Reuters.

Az arabica kávé jegyzése csütörtökön 18 hónapos mélypontjára, fontonként 2,728 dollárra esett, de az elmúlt évtized átlagához képest továbbra is magas szinten áll.

Illy a farmlátogatások tapasztalatai alapján bőséges idei termésre számít. Ezt egyszerre támogatja az arabica kétéves ciklusának termő fázisa és a kedvezőbb időjárás. Megfigyelése szerint a termelők a vonzó árak hatására érezhetően növelték az új ültetvények telepítését. A brazil kormány 2026-ra rekordszintű, 66,2 millió 60 kilogrammos zsáknyi össztermést – arabicát és robustát együttvéve – prognosztizál.

Az Illycaffè elnöke az iráni háborúhoz hasonló geopolitikai konfliktusok hatásairól is beszélt, amelyek rávilágítottak az ellátási láncok sérülékenységére. Hangsúlyozta, hogy növelni kell a hatékonyságot, a termelési önállóságot és az ellátási láncok ellenálló-képességét. A regeneratív mezőgazdasági módszerek – például a komposzt alkalmazása – már most is fontos szerepet játszanak abban, hogy a brazil kávéágazat mérsékelje kitettségét az importált ásványi műtrágyák árának ingadozásával szemben. Brazília műtrágyaigényének 85–90 százalékát importból fedezi, és az iráni háború miatt ezeknek a beszerzési költségei meredeken emelkedtek.

