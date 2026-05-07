Egy rejtélyes cég is bejelentkezett a Mol szerbiai célpontjára, állítólag rádupláztak a magyar olajcég ajánlatára

Az ajánlatot a tavaly nyáron alapított KFT Senator Treasury G.T.7 Two LLC nevű vállalat tette, és a cég tulajdonosa, Ranko Mimovic szerint az orosz fél azt "elvben elfogadta".
A Gazpromnyeft közleménye szerint viszont
a cég aktívan készíti elő részesedésének eladását a magyar Molnak, és jelenleg nem folytat más tárgyalásokat ebben az ügyben.
A híradás szerint a Senator vállalat tavaly október 30-án nyújtott be kérelmet az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalának (OFAC) annak érdekében, hogy engedélyt kapjon a NIS többségi tulajdonának megvásárlására, és november 4-én tájékoztatta terveiről a Gazpromnyeftet is. Az OFAC honlapja szerint a kérelem "elbírálás alatt áll".
Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A Mol-csoport idén január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NIS 56,15 százalékos részesedését. A Mol emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek nemzeti olajvállalatával, az ADNOC-kal is annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NIS-be. Az OFAC által kiadott tárgyalási engedély szerint a teljes folyamatnak május 22-ig le kell zárulnia.
Aleksandar Vucic szerb elnök korábban közölte: a Mol mintegy egymilliárd eurót (több mint 359 milliárd forintot) fizetne a NIS részvényeiért.
Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter kedden kijelentette, jól haladnak a tárgyalások a NIS orosz többségi tulajdonosa és a Mol magyar olajipari vállalat között, és a megbeszélések május 16. körül lezárulhatnak. A miniszter hangsúlyozta, hogy a NIS Szerbia számára kritikus jelentőségű energetikai infrastruktúra. Kiemelte, hogy kulcskérdés a pancsovai finomító működése, és annak biztosítása, hogy a Mol meghatározott éves feldolgozási szintet vállaljon.
Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftnek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya jelenleg 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.
