  • Megjelenítés
Egy rejtélyes cég is bejelentkezett a Mol szerbiai célpontjára, állítólag rádupláztak a magyar olajcég ajánlatára
Üzlet

Egy rejtélyes cég is bejelentkezett a Mol szerbiai célpontjára, állítólag rádupláztak a magyar olajcég ajánlatára

MTI
Egy tavaly alapított szerbiai vállalat kétmilliárd eurót (mintegy 719 milliárd forint), azaz a Mol ajánlatának a dupláját kínálja a Gazpromnyeftnek a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) részvényeinek 56,15 százalékáért, az orosz többségi tulajdonos azonban tagadja, hogy a Molon kívül mással is tárgyalna az eladásról - közölte a Danas című szerb napilap az internetes oldalán csütörtökön a Reuters brit hírügynökség információira hivatkozva.
AI in Energy 2026
Adatvezérelt, prediktív és automatizált energetikai rendszerek - erről szól az AI in Energy 2026 konferencia. Jöjjön el Ön is!
Információ és jelentkezés

Az ajánlatot a tavaly nyáron alapított KFT Senator Treasury G.T.7 Two LLC nevű vállalat tette, és a cég tulajdonosa, Ranko Mimovic szerint az orosz fél azt "elvben elfogadta".

A Gazpromnyeft közleménye szerint viszont

a cég aktívan készíti elő részesedésének eladását a magyar Molnak, és jelenleg nem folytat más tárgyalásokat ebben az ügyben.

A híradás szerint a Senator vállalat tavaly október 30-án nyújtott be kérelmet az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalának (OFAC) annak érdekében, hogy engedélyt kapjon a NIS többségi tulajdonának megvásárlására, és november 4-én tájékoztatta terveiről a Gazpromnyeftet is. Az OFAC honlapja szerint a kérelem "elbírálás alatt áll".

Még több Üzlet

Egyre közelebb lehet a megállapodás Iránnal - Mit csinálnak a tőzsdék?

Ma lehet utoljára osztalékért megvenni ezt a magyar blue chipet

Emelkedéssel kezdi a napot a magyar tőzsde

Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A Mol-csoport idén január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NIS 56,15 százalékos részesedését. A Mol emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek nemzeti olajvállalatával, az ADNOC-kal is annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NIS-be. Az OFAC által kiadott tárgyalási engedély szerint a teljes folyamatnak május 22-ig le kell zárulnia.

Aleksandar Vucic szerb elnök korábban közölte: a Mol mintegy egymilliárd eurót (több mint 359 milliárd forintot) fizetne a NIS részvényeiért.

Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter kedden kijelentette, jól haladnak a tárgyalások a NIS orosz többségi tulajdonosa és a Mol magyar olajipari vállalat között, és a megbeszélések május 16. körül lezárulhatnak. A miniszter hangsúlyozta, hogy a NIS Szerbia számára kritikus jelentőségű energetikai infrastruktúra. Kiemelte, hogy kulcskérdés a pancsovai finomító működése, és annak biztosítása, hogy a Mol meghatározott éves feldolgozási szintet vállaljon.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftnek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya jelenleg 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

PR cikk

Konferencia ajánló

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Közel lehet a megállapodás Iránban, jó volt a hangulat a tőzsdéken
Mindenki lélegzet-visszafojtva várja a hétvégét, NATO-területen csapódtak be Oroszország felől érkező drónok - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön
Felhívást tett közzé Gajdos László: májusban mellőzze a fűnyírást mindenki, aki teheti
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility