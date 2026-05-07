Emelkedéssel kezdi a napot a magyar tőzsde

A reggeli kereskedés első szakaszában emelkedik a magyar tőzsde, a BUX 0,3 százalékot emelkedett, így jelenleg 136 291 ponton áll az index értéke.
A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.
Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, az OTP árfolyama 0,9 százalékos pluszban van, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,4 százalékos pluszban áll. Eközben a Mol árfolyama 0,3 százalékkal került lejjebb, míg a Richter árfolyama 0,7 százalékos mínuszban van.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Gránit Bank és a CIG Pannónia teljesít, míg a leggyengébben a 4iG és a Duna House indítja a napot.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.
Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Magyar Telekom, de a 4iG is felfért a listára ma reggel.
Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
