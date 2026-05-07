Emelkedéssel kezdi a napot a magyar tőzsde

Kisebb emelkedés látszik az európai tőzsdéken a tegnapi rali után, a magyar piac is beleillik ebbe a képbe, a BUX mérsékelten emelkedik.

Portfolio Investment Day 2026 Május 12-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A reggeli kereskedés első szakaszában emelkedik a magyar tőzsde, a BUX 0,3 százalékot emelkedett, így jelenleg 136 291 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, az OTP árfolyama 0,9 százalékos pluszban van, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,4 százalékos pluszban áll. Eközben a Mol árfolyama 0,3 százalékkal került lejjebb, míg a Richter árfolyama 0,7 százalékos mínuszban van.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Gránit Bank és a CIG Pannónia teljesít, míg a leggyengébben a 4iG és a Duna House indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Magyar Telekom, de a 4iG is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

Címlapkép forrása: witthaya_prasongsin

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ