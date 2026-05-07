Esik tovább az olajár, megint a 100 dollárt közelíti a Brent

A Brent 4,4 százalékos mínuszban van ma délután, míg az amerikai WTI 5 százalékot esett. Mindkét irányadó olajfajta jegyzése már szerdán is több mint 7 százalékot zuhant.

A csütörtöki eladási hullámot az újabb hírek váltották ki az amerikai–iráni béketárgyalások előrehaladásáról.

A szaúdi al-Arabíja hírtelevízió szerint körvonalazódik egy megállapodás az amerikai szankciók enyhítéséről a Hormuzi-szoros fokozatos újranyitásáért cserébe.

Az izraeli Channel 12 arról számolt be, hogy Irán hajlandó lenne a 60 százalékosra dúsított uránkészletét egy harmadik országba szállítani. A Reuters egyelőre egyik értesülést sem tudta független forrásból megerősíteni.

Irán szerdán közölte, hogy tanulmányozza az amerikai békejavaslatot. A kiszivárgott információk szerint a tervezet formálisan lezárná a konfliktust, de nem rendezné az Egyesült Államok két fő követelését: Irán nukleáris programjának felfüggesztését és a Hormuzi-szoros teljes újranyitását.

A hét elején Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter arra sürgette Kínát, hogy fokozza diplomáciai erőfeszítéseit Irán meggyőzésére a szoros megnyitásáról. Hozzátette, hogy Donald Trump és Hszi Csin-ping a jövő heti csúcstalálkozójukon is napirendre tűzik a kérdést.

Elemzők szerint az olajpiac már több mint két hónapja a diplomáciai közeledés és a fokozott feszültség közötti sávban mozog, és a napi hírek szinte napról napra más irányba rántják az árakat. Egy formális megállapodás esetén gyorsan elolvadna a geopolitikai kockázati felár, ugyanakkor az olajinfrastruktúra elleni bármilyen újabb támadás azonnal visszalökhetné a jegyzéseket a korábbi csúcsok közelébe.

