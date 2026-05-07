Európa büszkeségei váltak a leggyengébb láncszemmé, nagy csalódást okoztak a befektetőknek ezek a cégek

A Bloomberg Intelligence adatai szerint az MSCI Europe ciklikus fogyasztási javakat tömörítő indexének egy részvényre jutó eredménye (EPS)
több mint 12 százalékkal esett az első negyedévben.
Ezt az adatot a piaci kapitalizáció több mint 80 százalékát adó vállalatok gyorsjelentései alapján számították ki. A visszaesés jóval meghaladta az előzetesen várt 2,4 százalékos csökkenést. Ez a gyenge teljesítmény különösen annak fényében meglepő, hogy a szélesebb piaci merítésű MSCI Europe index a várakozásokat felülmúló, 5,7 százalékos eredménynövekedést ért el.
Az iráni háború különösen érzékenyen érintette az ágazatot. A Deutsche Bank elemzője szerint a konfliktus jelentős vásárlóerőt von el a nem élelmiszeripari kiskereskedelemtől, miközben a turizmus visszaesése a luxusszektort is sújtja. Az LVMH és a Kering egyaránt gyengébb keresletről számolt be, mivel a közel-keleti háború a dubaji bevásárlóközpontok forgalmát is visszavetette. Még a hagyományosan válságállónak számító Hermès is árbevétel-csökkenést könyvelt el, ami a részvényárfolyamának zuhanásához vezetett. A Sofitel luxusmárka anyavállalata, az Accor szintén megsínylette a geopolitikai feszültségeket. A cégcsoport Egyesült Arab Emírségekben működő szállodáit – amelyek a globális szobakapacitásuk mintegy 3 százalékát adják – különösen hátrányosan érintette a kialakult helyzet.
Az autógyártók sem jártak jobban az év elején. A Stellantis amerikai piacra fókuszáló stratégiája kérdésessé vált a befektetők szemében. A Ferrari hiába tudta növelni a nyereségét, az első negyedéves kiszállításaik száma visszaesett, mivel a közel-keleti ügyfelek jelentősen visszafogták a vásárlásaikat. A piaci bizonytalanságot tovább növeli Donald Trump elnök bejelentett terve. Ennek értelmében 25 százalékos büntetővámot vetne ki az Európai Unióból érkező személy- és teherautókra, amennyiben a blokk nem ratifikálja hamarosan a régóta halogatott kereskedelmi megállapodást.
Vannak ugyanakkor biztató jelek is a piacon. A Mercedes-Benz az év második felében már erősödésre számít, amit az új modelljeivel és a masszív rendelésállományával indokol. A BMW stabil jövedelmezőséggel kalkulál, míg a Porsche kifejezetten szolid eredményeket ért el, miután stratégiájában jelentősen visszavett az elektromos járművek fejlesztéséből. A Citigroup elemzője szerint a Stellantis legújabb tervei is pozitív fejleménynek tekinthetők. Ezek közé tartozik bizonyos európai üzemek értékesítése a kínai gyártóknak, valamint a vállalat esetleges visszatérése a kínai piacra.
A luxusipar bizonyos szegmenseiben is akadnak válságálló szereplők. A Moncler például az erős ázsiai keresletnek köszönhetően jócskán felülmúlta az elemzői várakozásokat. Az Adidas szintén jól teljesített, amit a sportos utcai viselet – az úgynevezett athleisure trend –, valamint a retró futballmezek és sportfelszerelések iránti megnövekedett kereslet fűtött. Európában azonban idén az elemzői becslések felfelé módosítása szinte kizárólag az energiaszektorra, a félvezetőiparra és az alapanyag-ágazatra korlátozódott. Ezzel szemben a fogyasztói szektorokban széles körű lefelé történő korrekciókat hajtottak végre a szakértők.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
