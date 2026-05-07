Hasítanak a magyar biztosítási alkuszok, lélegzet-visszafojtva várják az új kormány döntéseit

A hitelközvetítők után a független biztosításközvetítők tavalyi statisztikáit is közzétette szerdán a Magyar Nemzeti Bank. Egészen érdekes egyébként a kétféle tevékenység összevetése:
- miközben a piaci szereplők száma hasonló (279 hitelközvetítő vs. 318 biztosításközvetítő, persze a kettő között átfedések is vannak), aközben
- a bevételük között nagyságrendi különbség van: míg a hitelközvetítők 38 milliárd forint jutalékbevételt generáltak tavaly, a biztosításközvetítőknél ez 158 milliárd forintra rúgott.
Míg egy hitelközvetítő cégre tavaly 135 millió forintos jutalékbevétel jutott átlagosan, a biztosításközvetítőknél ugyanez közel 500 millió forint volt. Hasonlóság viszont, hogy a független biztosításközvetítői piac is gőzerővel konszolidálódik:
tíz év alatt 446-ról 318-ra olvadt a piaci szereplők száma.
