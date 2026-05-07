Hasítanak a magyar biztosítási alkuszok, lélegzet-visszafojtva várják az új kormány döntéseit

Miközben a biztosítási piac díjbevétele 15,7%-kal növekedett tavaly, a független biztosításközvetítőknek 10,5%-os bevételnövekedéssel kellett beérniük – mutatják az MNB friss adatai. Ennek ellenére nincs oka panaszra a szektornak: a hagyományosan domináns piacuknak számító nem-életbiztosítási üzletágban egyre nagyobb szeletet képesek kihasítani az ügyfelek által befizetett díjakból, és a piaci konszolidáció nyomán egyre kevesebb szereplőnek kell osztoznia ezen a bevételen. A biztosítói különadók sorsán túl az egyik legnagyobb kérdés ma a szektor számára az, milyen gyakorlatot alakít ki az új kormány az állami vállalatok megbízásainál, e téren a leköszönő kabinet bizonytalan helyzetet hagyott hátra.

A hitelközvetítők után a független biztosításközvetítők tavalyi statisztikáit is közzétette szerdán a Magyar Nemzeti Bank. Egészen érdekes egyébként a kétféle tevékenység összevetése:

miközben a piaci szereplők száma hasonló (279 hitelközvetítő vs. 318 biztosításközvetítő, persze a kettő között átfedések is vannak), aközben

a bevételük között nagyságrendi különbség van: míg a hitelközvetítők 38 milliárd forint jutalékbevételt generáltak tavaly, a biztosításközvetítőknél ez 158 milliárd forintra rúgott.

Míg egy hitelközvetítő cégre tavaly 135 millió forintos jutalékbevétel jutott átlagosan, a biztosításközvetítőknél ugyanez közel 500 millió forint volt. Hasonlóság viszont, hogy a független biztosításközvetítői piac is gőzerővel konszolidálódik:

tíz év alatt 446-ról 318-ra olvadt a piaci szereplők száma.