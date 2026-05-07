Hiába a csökkenő termelés, nagyot kaszált a Shell az elszálló energiaárakon
A Shell első negyedéves korrigált nettó eredménye 24 százalékkal 6,92 milliárd dollárra ugrott, jócskán felülmúlva az elemzői várakozásokat. A londoni székhelyű olajipari óriás eredményét az iráni háború nyomán megemelkedett olaj- és gázárak, valamint a piaci volatilitást kihasználó kereskedési üzletág húzta felfelé - tudósított a Bloomberg.
A Bloomberg által megkérdezett elemzők mediánbecslése 6,1 milliárd dollár volt. A kedvező eredmény ellenére a Shell a negyedéves részvény-visszavásárlási programjának keretét 3,5 milliárd dollárról 3 milliárd dollárra csökkentette. A vállalat olaj- és gáztermelése 4 százalékkal esett az előző negyedévhez képest. Ezt elsősorban a katari kitermelést érintő konfliktus okozta.

A második negyedévben további termeléscsökkenésre számítanak a Hormuzi-szoros gyakorlati lezárása, valamint a tervezett karbantartási leállások következtében.

A február végén kitört háború az egész közel-keleti energiaszektort sújtja. A konfliktus megrongálta a térség olaj- és gázinfrastruktúráját, emellett gyakorlatilag leállította a régióból érkező szállítmányokat. A Brent nyersolaj ára több mint 50 százalékkal emelkedett a harcok kezdete óta. Csütörtökön azonban visszaesett a háborús csúcsokról, és hordónként 104 dollár környékén mozgott, miután hírek jelentek meg egy közelgő amerikai–iráni megállapodásról.

A Shell a kereskedési tevékenységének eredményét nem közli külön. A kereskedelmi részleget is magában foglaló vegyipari és finomított termékek üzletág korrigált eredménye azonban 1,93 milliárd dollárra ugrott az egy évvel korábbi 449 millió dollárról. Ez a kiugró növekedés annak ellenére történt, hogy a vegyipari árrések továbbra is alacsonyak maradtak. Ezzel szemben a finomítói árrés hordónként 14 dollárról 17 dollárra emelkedett.

A Shell volt az utolsó nyugati olajipari óriásvállalat, amely közzétette negyedéves gyorsjelentését. Az európai versenytársak, a BP és a TotalEnergies szintén kiugró profitról számoltak be az erős kereskedési teljesítményüknek köszönhetően. Az amerikai vetélytársak, az ExxonMobil és a Chevron szintén profitáltak a magas energiaárakból. Ugyanakkor termeléskiesést szenvedtek el, és a származtatott ügyleteiken lévő pozícióik is negatívan hatottak az eredményeikre.

A Shell az idei beruházási keretét 24–26 milliárd dollárra emelte a korábban tervezett 20–22 milliárd dollárról. A növekmény nagyjából 4 milliárd dolláros részét a nemrégiben bejelentett ARC Resources felvásárlása teszi ki.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

