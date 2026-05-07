Hirtelen lefordultak a tőzsdék
Hirtelen lefordultak a tőzsdék

Nagyot javult a hangulat az elmúlt napokban a piacokon, miután a befektetők az amerikai–iráni békemegállapodás esélyét kezdték el árazni, melynek hatásra nagyot estek az olajárak, a részvénypiacok pedig raliztak. Ázsiában folytatódott az emelkedés, a japán Nikkei történelmi csúcsra ment, miközben a dollár gyengült, részben az olajár esése miatt enyhülő inflációs félelmek következtében. Európában is emelkedéssel indult a kereskedés, azonban a nyitástól távolodva szép lassan elolvadtak a pluszok. Az USA-ban szintén csak mérsékelt elmozdulások látszanak a mai kereskedésben.

Gyors fordulat

Az elmúlt percekben kellemetlen hírek érkeztek Iránból a Hormuzi-szorossal kapcsolatban, melynek hatására romlott a befektetői hangulat. Az amerikai részvénypiacok mindegyike mínuszban jár.

Vegyes a kép a tengerentúlon

A három vezető amerikai részvényindex közül csak a Nasdaq emelkedik, 0,11%-kal van szerdai záróértéke felett. Az S&P 500 0,08%-kal, a Dow Jones 0,22%-kal került lejjebb.

Megcsinálta a saját verzióját, aztán kitiltotta az eredetit? – botrányos vád érte az Apple-t

Trösztellenes keresetet nyújtott be az ontariói székhelyű Rave az Apple ellen, arra hivatkozva, hogy az iPhone-gyártó kiszorította alkalmazását az App Store-ból, miután elindította saját, konkurens SharePlay szolgáltatását.

Vucic azonnal reagált, miután a Mol milliárdos szerb olajüzletére egy rejtélyes cég is bejelentkezett

Szerbia nem járul hozzá ahhoz, hogy egy tavaly alapított helyi cég többségi részesedést vásároljon az orosz tulajdonú NIS olajvállalatban, miközben a Mol a társaság megvásárlásáról tárgyal – közölte Aleksandar Vucic szerb elnök.

Kis emelkedés az USA-ban

Mérsékelt emelkedéssel kezdték a napot az amerikai tőzsdék, a Dow 0,2 százalékkal került feljebb, az S&P 500 0,1 százalékot emelkedett, a Nasdaq pedig 0,2 százalékot erősödött. Az olajárak eközben továbbra is esnek, miután a befektetők az Iránnal való potenciális békemegállapodást árazzák, amelyre több jel is utalt az elmúlt napokban.

Európában eközben kisebb lefordulás látható, a DAX 0,2 százalékot, a CAC 0,1 százalékot, a FTSE 100 pedig 0,8 százalékot esett.

Esik tovább az olajár, megint a 100 dollárt közelíti a Brent

Az olajárak csütörtökön tovább estek, a Brent újra 100 dollárt közelíti, miután erősödtek a remények egy amerikai–iráni megállapodásra, amely a Hormuzi-szoros fokozatos újranyitását eredményezheti.

Meglepő számok a Mekitől, bejött a cég stratégiája

A McDonald's az első negyedévben az elemzői várakozásokat felülmúló bevételt és eredményt ért el, miközben az amerikai éttermekben a vendégek többet költenek – annak ellenére, hogy Chris Kempczinski vezérigazgató "kihívásokkal teli környezetről" beszélt - közölte a Cnbc.

Nagy bejelentést tett az UniCredit: végre kivonul Oroszországból, de csak részben

A UniCredit előzetes megállapodást kötött arról, hogy oroszországi leánybankja egy részét egy Egyesült Arab Emírségekben bejegyzett magánbefektetőnek értékesíti, miközben oroszországi jelenlétét a nemzetközi fizetési szolgáltatásokra szűkíti - jelentette be az olasz bankcsoport. Bár a tranzakciónak a bankcsoport eredményére gyakorolt negatív hatása 3,0-3,3 milliárd euró lehet, az adásvétel nem befolyásolja a részvényesi kifizetéseket; a bankcsoport árfolyama 0,5%-os emelkedést mutat a milánói tőzsdén.

Ennyi volt az emelkedés

Elfogyott a tőzsdék lendülete a délelőtti enyhe emelkedés után, mostanra visszatértek tegnapi záróértékeik közelébe a vezető indexek, a DAX és a CAC is stagnálnak, miközben a FTSE 100 0,7 százalékot esett. A magyar tőzsdén is hangulatromlás látható, a BUX jelenleg 0,2 százalékos mínuszban van, miközben csak az OTP emelkedik a blue chipek közül.

Egy rejtélyes cég is bejelentkezett a Mol szerbiai célpontjára, állítólag rádupláztak a magyar olajcég ajánlatára

Egy tavaly alapított szerbiai vállalat kétmilliárd eurót (mintegy 719 milliárd forint), azaz a Mol ajánlatának a dupláját kínálja a Gazpromnyeftnek a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) részvényeinek 56,15 százalékáért, az orosz többségi tulajdonos azonban tagadja, hogy a Molon kívül mással is tárgyalna az eladásról - közölte a Danas című szerb napilap az internetes oldalán csütörtökön a Reuters brit hírügynökség információira hivatkozva.

Emelkedik Európa

Óvatos emelkedés látszik a tegnapi rali után a tőzsdéken, a DAX és a CAC 0,3 százalékot emelkedett, míg a FTSE 100 0,2 százalékot esett. A spanyol piac 0,2 százalékkal, míg az olasz tőzsde 0,1 százalékkal erősödött.

Ma lehet utoljára osztalékért megvenni ezt a magyar blue chipet

Jelentős összeget juttat vissza a Magyar Telekom a részvényeseknek osztalék formájában, viszont már csak ma lehet megvenni osztalékért a papírokat. A tegnapi záróáfolyamon számolt osztalékhozam meghaladja a 6 százalékot.

Emelkedéssel kezdi a napot a magyar tőzsde

Kisebb emelkedés látszik az európai tőzsdéken a tegnapi rali után, a magyar piac is beleillik ebbe a képbe, a BUX mérsékelten emelkedik.

Hiába a csökkenő termelés, nagyot kaszált a Shell az elszálló energiaárakon

A Shell első negyedéves korrigált nettó eredménye 24 százalékkal 6,92 milliárd dollárra ugrott, jócskán felülmúlva az elemzői várakozásokat. A londoni székhelyű olajipari óriás eredményét az iráni háború nyomán megemelkedett olaj- és gázárak, valamint a piaci volatilitást kihasználó kereskedési üzletág húzta felfelé - tudósított a Bloomberg.

Európa büszkeségei váltak a leggyengébb láncszemmé, nagy csalódást okoztak a befektetőknek ezek a cégek

Az európai luxuscégek, autógyártók és szállodaláncok az idei első negyedévben messze alulmúlták a befektetői várakozásokat. A ciklikus fogyasztási javak szektora lett a kontinens leggyengébben teljesítő ágazata, mivel a geopolitikai feszültségek és az inflációs nyomás meghiúsította a régóta várt fellendülést - számolt be a Bloomberg.

Folytatódhat az emelkedés

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,2 százalékkal került feljebb, a S&P 500 1,5 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 2,1 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel szintén emelkedés látszik, a Nikkei 6,13 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 1,22 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,14 százalékos mínuszban áll.
  • Nagyrészt emelkedéssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,55 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,01 százalékot eshet, míg a FTSE 0,15 százalék pluszban nyithat.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,17 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,04 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,03 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

A KSH még csütörtökre is hagy fontos adatot, a kiskereskedelem márciusi statisztikája érkezik, mely továbbra is erős belső keresletet mutathat, ami visszatükröződött a GDP-adatban. A német gyáripar rendelésállománya szintén lényeges lehet a magyar gazdaság szempontjából is.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 22,4 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 5,9 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 42,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 21,8 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 80,5 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 910,59 1,2% 2,1% 6,9% 3,8% 22,2% 44,5%
S&P 500 7 365,12 1,5% 3,2% 11,4% 7,6% 31,4% 75,3%
Nasdaq 28 599,17 2,1% 5,2% 18,2% 13,3% 44,5% 110,1%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 59 513,12 0,0% -0,7% 11,4% 18,2% 61,6% 102,9%
Hang Seng 26 213,78 1,2% 0,4% 4,4% 2,3% 15,7% -8,5%
CSI 300 4 877,09 1,5% 1,4% 9,8% 5,3% 28,1% -3,6%
Európai részvényindexek              
DAX 24 918,69 2,1% 4,0% 7,6% 1,7% 7,2% 64,0%
CAC 8 299,42 2,9% 2,8% 4,2% 1,8% 7,8% 30,6%
FTSE 10 438,66 2,1% 2,2% 0,0% 5,1% 21,4% 47,5%
FTSE MIB 49 696,75 2,3% 4,0% 8,9% 10,6% 28,9% 102,9%
IBEX 18 104,3 2,5% 2,6% 3,1% 4,6% 33,8% 101,6%
Régiós részvényindexek              
BUX 135 899,3 0,0% 2,5% 9,6% 22,4% 47,8% 205,6%
ATX 5 967,8 2,9% 2,3% 9,4% 12,0% 42,5% 80,3%
PX 2 526,71 2,8% -2,5% -0,4% -5,9% 22,5% 130,4%
Magyar blue chipek              
OTP 42 760 0,4% 2,5% 16,2% 21,8% 63,5% 200,5%
Mol 4 198 -2,7% 3,8% 6,4% 42,8% 40,2% 94,9%
Richter 12 990 1,2% 1,7% 6,9% 31,7% 20,7% 51,5%
Magyar Telekom 2 520 1,7% 1,5% 17,5% 40,6% 49,1% 513,9%
Nyersanyagok              
WTI 98,75 -6,5% -10,6% -13,4% 72,5% 63,4% 52,6%
Brent 109,84 0,0% -7,1% 0,9% 80,5% 76,7% 61,2%
Arany 4 696,97 2,5% 3,5% 0,7% 8,6% 38,3% 158,8%
Devizák              
EURHUF 358,7250 -0,8% -1,8% -5,9% -6,6% -11,3% 0,2%
USDHUF 305,1291 -1,3% -2,3% -7,6% -6,7% -14,5% 2,8%
GBPHUF 414,4900 -1,0% -1,8% -5,2% -5,9% -12,8% 0,5%
EURUSD 1,1757 0,4% 0,5% 1,9% 0,1% 3,6% -2,5%
USDJPY 157,6850 0,0% -1,5% -1,1% 0,6% 10,4% 44,6%
GBPUSD 1,3604 0,3% 0,8% 2,8% 1,1% 1,7% -2,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 81 447 0,7% 7,5% 18,3% -8,2% -15,9% 44,3%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,35 -1,5% -1,5% 0,3% 4,5% 1,1% 178,8%
10 éves német állampapírhozam 2,96 -2,4% -3,4% -0,2% 3,6% 17,0% -1 388,7%
10 éves magyar állampapírhozam 5,95 -2,3% -3,1% -15,1% -13,4% -14,6% 108,8%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

