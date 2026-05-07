Hirtelen lefordultak a tőzsdék

Gyors fordulat
Az elmúlt percekben kellemetlen hírek érkeztek Iránból a Hormuzi-szorossal kapcsolatban, melynek hatására romlott a befektetői hangulat. Az amerikai részvénypiacok mindegyike mínuszban jár.
Vegyes a kép a tengerentúlon
A három vezető amerikai részvényindex közül csak a Nasdaq emelkedik, 0,11%-kal van szerdai záróértéke felett. Az S&P 500 0,08%-kal, a Dow Jones 0,22%-kal került lejjebb.
Megcsinálta a saját verzióját, aztán kitiltotta az eredetit? – botrányos vád érte az Apple-t
Trösztellenes keresetet nyújtott be az ontariói székhelyű Rave az Apple ellen, arra hivatkozva, hogy az iPhone-gyártó kiszorította alkalmazását az App Store-ból, miután elindította saját, konkurens SharePlay szolgáltatását.
Vucic azonnal reagált, miután a Mol milliárdos szerb olajüzletére egy rejtélyes cég is bejelentkezett
Szerbia nem járul hozzá ahhoz, hogy egy tavaly alapított helyi cég többségi részesedést vásároljon az orosz tulajdonú NIS olajvállalatban, miközben a Mol a társaság megvásárlásáról tárgyal – közölte Aleksandar Vucic szerb elnök.
Kis emelkedés az USA-ban
Mérsékelt emelkedéssel kezdték a napot az amerikai tőzsdék, a Dow 0,2 százalékkal került feljebb, az S&P 500 0,1 százalékot emelkedett, a Nasdaq pedig 0,2 százalékot erősödött. Az olajárak eközben továbbra is esnek, miután a befektetők az Iránnal való potenciális békemegállapodást árazzák, amelyre több jel is utalt az elmúlt napokban.
Európában eközben kisebb lefordulás látható, a DAX 0,2 százalékot, a CAC 0,1 százalékot, a FTSE 100 pedig 0,8 százalékot esett.
Esik tovább az olajár, megint a 100 dollárt közelíti a Brent
Az olajárak csütörtökön tovább estek, a Brent újra 100 dollárt közelíti, miután erősödtek a remények egy amerikai–iráni megállapodásra, amely a Hormuzi-szoros fokozatos újranyitását eredményezheti.
Meglepő számok a Mekitől, bejött a cég stratégiája
A McDonald's az első negyedévben az elemzői várakozásokat felülmúló bevételt és eredményt ért el, miközben az amerikai éttermekben a vendégek többet költenek – annak ellenére, hogy Chris Kempczinski vezérigazgató "kihívásokkal teli környezetről" beszélt - közölte a Cnbc.
Nagy bejelentést tett az UniCredit: végre kivonul Oroszországból, de csak részben
A UniCredit előzetes megállapodást kötött arról, hogy oroszországi leánybankja egy részét egy Egyesült Arab Emírségekben bejegyzett magánbefektetőnek értékesíti, miközben oroszországi jelenlétét a nemzetközi fizetési szolgáltatásokra szűkíti - jelentette be az olasz bankcsoport. Bár a tranzakciónak a bankcsoport eredményére gyakorolt negatív hatása 3,0-3,3 milliárd euró lehet, az adásvétel nem befolyásolja a részvényesi kifizetéseket; a bankcsoport árfolyama 0,5%-os emelkedést mutat a milánói tőzsdén.
Ennyi volt az emelkedés
Elfogyott a tőzsdék lendülete a délelőtti enyhe emelkedés után, mostanra visszatértek tegnapi záróértékeik közelébe a vezető indexek, a DAX és a CAC is stagnálnak, miközben a FTSE 100 0,7 százalékot esett. A magyar tőzsdén is hangulatromlás látható, a BUX jelenleg 0,2 százalékos mínuszban van, miközben csak az OTP emelkedik a blue chipek közül.
Egy rejtélyes cég is bejelentkezett a Mol szerbiai célpontjára, állítólag rádupláztak a magyar olajcég ajánlatára
Egy tavaly alapított szerbiai vállalat kétmilliárd eurót (mintegy 719 milliárd forint), azaz a Mol ajánlatának a dupláját kínálja a Gazpromnyeftnek a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) részvényeinek 56,15 százalékáért, az orosz többségi tulajdonos azonban tagadja, hogy a Molon kívül mással is tárgyalna az eladásról - közölte a Danas című szerb napilap az internetes oldalán csütörtökön a Reuters brit hírügynökség információira hivatkozva.
Emelkedik Európa
Óvatos emelkedés látszik a tegnapi rali után a tőzsdéken, a DAX és a CAC 0,3 százalékot emelkedett, míg a FTSE 100 0,2 százalékot esett. A spanyol piac 0,2 százalékkal, míg az olasz tőzsde 0,1 százalékkal erősödött.
Ma lehet utoljára osztalékért megvenni ezt a magyar blue chipet
Jelentős összeget juttat vissza a Magyar Telekom a részvényeseknek osztalék formájában, viszont már csak ma lehet megvenni osztalékért a papírokat. A tegnapi záróáfolyamon számolt osztalékhozam meghaladja a 6 százalékot.
Emelkedéssel kezdi a napot a magyar tőzsde
Kisebb emelkedés látszik az európai tőzsdéken a tegnapi rali után, a magyar piac is beleillik ebbe a képbe, a BUX mérsékelten emelkedik.
Hiába a csökkenő termelés, nagyot kaszált a Shell az elszálló energiaárakon
A Shell első negyedéves korrigált nettó eredménye 24 százalékkal 6,92 milliárd dollárra ugrott, jócskán felülmúlva az elemzői várakozásokat. A londoni székhelyű olajipari óriás eredményét az iráni háború nyomán megemelkedett olaj- és gázárak, valamint a piaci volatilitást kihasználó kereskedési üzletág húzta felfelé - tudósított a Bloomberg.
Európa büszkeségei váltak a leggyengébb láncszemmé, nagy csalódást okoztak a befektetőknek ezek a cégek
Az európai luxuscégek, autógyártók és szállodaláncok az idei első negyedévben messze alulmúlták a befektetői várakozásokat. A ciklikus fogyasztási javak szektora lett a kontinens leggyengébben teljesítő ágazata, mivel a geopolitikai feszültségek és az inflációs nyomás meghiúsította a régóta várt fellendülést - számolt be a Bloomberg.
Folytatódhat az emelkedés
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,2 százalékkal került feljebb, a S&P 500 1,5 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 2,1 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel szintén emelkedés látszik, a Nikkei 6,13 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 1,22 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,14 százalékos mínuszban áll.
- Nagyrészt emelkedéssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,55 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,01 százalékot eshet, míg a FTSE 0,15 százalék pluszban nyithat.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,17 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,04 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,03 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
A KSH még csütörtökre is hagy fontos adatot, a kiskereskedelem márciusi statisztikája érkezik, mely továbbra is erős belső keresletet mutathat, ami visszatükröződött a GDP-adatban. A német gyáripar rendelésállománya szintén lényeges lehet a magyar gazdaság szempontjából is.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 22,4 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 5,9 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 42,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 21,8 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 80,5 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 910,59
|1,2%
|2,1%
|6,9%
|3,8%
|22,2%
|44,5%
|S&P 500
|7 365,12
|1,5%
|3,2%
|11,4%
|7,6%
|31,4%
|75,3%
|Nasdaq
|28 599,17
|2,1%
|5,2%
|18,2%
|13,3%
|44,5%
|110,1%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|59 513,12
|0,0%
|-0,7%
|11,4%
|18,2%
|61,6%
|102,9%
|Hang Seng
|26 213,78
|1,2%
|0,4%
|4,4%
|2,3%
|15,7%
|-8,5%
|CSI 300
|4 877,09
|1,5%
|1,4%
|9,8%
|5,3%
|28,1%
|-3,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 918,69
|2,1%
|4,0%
|7,6%
|1,7%
|7,2%
|64,0%
|CAC
|8 299,42
|2,9%
|2,8%
|4,2%
|1,8%
|7,8%
|30,6%
|FTSE
|10 438,66
|2,1%
|2,2%
|0,0%
|5,1%
|21,4%
|47,5%
|FTSE MIB
|49 696,75
|2,3%
|4,0%
|8,9%
|10,6%
|28,9%
|102,9%
|IBEX
|18 104,3
|2,5%
|2,6%
|3,1%
|4,6%
|33,8%
|101,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|135 899,3
|0,0%
|2,5%
|9,6%
|22,4%
|47,8%
|205,6%
|ATX
|5 967,8
|2,9%
|2,3%
|9,4%
|12,0%
|42,5%
|80,3%
|PX
|2 526,71
|2,8%
|-2,5%
|-0,4%
|-5,9%
|22,5%
|130,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|42 760
|0,4%
|2,5%
|16,2%
|21,8%
|63,5%
|200,5%
|Mol
|4 198
|-2,7%
|3,8%
|6,4%
|42,8%
|40,2%
|94,9%
|Richter
|12 990
|1,2%
|1,7%
|6,9%
|31,7%
|20,7%
|51,5%
|Magyar Telekom
|2 520
|1,7%
|1,5%
|17,5%
|40,6%
|49,1%
|513,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|98,75
|-6,5%
|-10,6%
|-13,4%
|72,5%
|63,4%
|52,6%
|Brent
|109,84
|0,0%
|-7,1%
|0,9%
|80,5%
|76,7%
|61,2%
|Arany
|4 696,97
|2,5%
|3,5%
|0,7%
|8,6%
|38,3%
|158,8%
|Devizák
|EURHUF
|358,7250
|-0,8%
|-1,8%
|-5,9%
|-6,6%
|-11,3%
|0,2%
|USDHUF
|305,1291
|-1,3%
|-2,3%
|-7,6%
|-6,7%
|-14,5%
|2,8%
|GBPHUF
|414,4900
|-1,0%
|-1,8%
|-5,2%
|-5,9%
|-12,8%
|0,5%
|EURUSD
|1,1757
|0,4%
|0,5%
|1,9%
|0,1%
|3,6%
|-2,5%
|USDJPY
|157,6850
|0,0%
|-1,5%
|-1,1%
|0,6%
|10,4%
|44,6%
|GBPUSD
|1,3604
|0,3%
|0,8%
|2,8%
|1,1%
|1,7%
|-2,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|81 447
|0,7%
|7,5%
|18,3%
|-8,2%
|-15,9%
|44,3%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,35
|-1,5%
|-1,5%
|0,3%
|4,5%
|1,1%
|178,8%
|10 éves német állampapírhozam
|2,96
|-2,4%
|-3,4%
|-0,2%
|3,6%
|17,0%
|-1 388,7%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,95
|-2,3%
|-3,1%
|-15,1%
|-13,4%
|-14,6%
|108,8%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
