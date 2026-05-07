Jön a Richter gyorsjelentése - Mit várnak az elemzők?

Beindul a hazai gyorsjelentési szezon a következő napokban, a Richter május 12-én, kedden teszi közzé első negyedéves eredményeit. A forint erősödése a nagy exportkitettség miatt kedvezőtlen lehetett a cégnek, még a fedezeti ügyletek mellett is, termékfronton viszont több pozitív hír is érkezett az elmúlt hónapokban, bár ezek hatásai később jelentkezhetnek, a lezárt negyedév pénzügyi eredményeiben még nem látszanak. Mutatjuk, milyen számokat várnak az elemzők az első negyedévre a konszenzus alapján.

Május 12-én kedded teszi közzé 2026. január-márciusi negyedévének számait a Richter a cég pénzügyi eseménynaptára szerint. Jellemzően piacnyitás előtt publikálja gyorsjelentését a vállalat, ha tartja magát szokásaihoz a cég, akkor reggel 6 körül várható.

Az elemzői konszenzus alapján a bevétel és a cégnél leginkább figyelt eredményességi mutató, a tisztított EBIT egyszámjegyű ütemben emelkedhetett az előző év azonos negyedévéhez képest. Az adózott eredmény szintjén viszont csökkenést várnak az elemzők.

A menedzsment legutóbbi, február végi gyorsjelentés-tájékoztatóját követően elmondta, hogy a Richter bevételében és tisztított EBIT-jében növekedés várható 2026-ban is, de a szezonalitás és egyszeri hatások miatt az első negyedév gyengébb lehet.