Kiszámolta az amerikai nagybank, ki fogja nyerni a 2026-os labdarúgó-világbajnokságot

A Bank of America globális kutatási részlegének 65 megkérdezett elemzője szerint a francia válogatott csatára, Kylian Mbappé lesz a torna gólkirálya. A legjobb játékosnak járó elismerést pedig a spanyol Lamine Yamal kaphatja. A végső győztesre leadott szavazatok alapján Argentína és Brazília követi a franciákat. A lehetséges meglepetéscsapatok között Japánt, Norvégiát és Marokkót említették a legtöbben.

A pénzintézetek sporteseményekkel kapcsolatos előrejelzései történelmileg igen vegyes képet mutatnak. A londoni Panmure Liberum brókercég 2022-ben helyesen tippelte meg Argentína végső győzelmét, azonban Franciaország helyett az angolokat várta a döntőbe. Négy évvel korábban a Goldman Sachs gépi tanulás és egymillió szimuláció segítségével Brazíliát jósolta győztesnek. Végül azonban Franciaország nyert, a döntős Horvátország pedig a közelébe sem került a bank előrejelzéseinek. A hat vizsgált pénzintézet közül 2018-ban kizárólag a Nomura találta el a győztest.

Az idei tornát minden eddiginél nehezebb megjósolni, mivel rekordszámú, 48 ország vesz részt rajta, és összesen 104 mérkőzést játszanak.

A Bank of America szerint ez lesz a valaha megrendezett legnagyobb sportesemény. Június 11. és július 19. között az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada 16 városa összesen 6,5 millió szurkolót fogad majd.

A mostani világbajnokság a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) történetének legjövedelmezőbb tornája lehet. A 2023–2026-os üzleti ciklus összbevétele várhatóan közel 50 százalékkal, 11 milliárd dollárra növekszik a katari esemény 7,6 milliárd dolláros bevételéhez képest. A FIFA és a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) közös becslése szerint a torna akár 40,9 milliárd dollárral is hozzájárulhat a globális GDP növekedéséhez.

A kezdés előtt néhány héttel ugyanakkor a szállodaipar aggodalmát fejezte ki, mivel egyelőre elmarad a várt foglalási hullám. Az amerikai utazási szövetség múlt havi közleményében arra figyelmeztetett, hogy a Trump-kormányzat intézkedéseinek ellenzői kampányt folytatnak a világbajnokságra történő beutazások visszaszorítására. A vitatott intézkedések közé tartoznak a megemelt vízumdíjak és a kiterjesztett közösségimédia-ellenőrzések is. Eközben Gianni Infantino FIFA-elnöknek a jegyárak miatt kellett magyarázkodnia, miután a szurkolók és az amerikai törvényhozók egyaránt élesen bírálták a magas költségeket.

