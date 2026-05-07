Korrigáltak az amerikai tőzsdék, megint az olaj a ludas

Nincs fordulat a tengerentúlon, továbbra is az eladók uralják a parkettet. A Dow Jones 0,65%-ot esett, az S&P 500 index 0,41%-kal, a Nasdaq 0,16%-kal került lejjebb.

Az amerikai-iráni háborús helyzet sem tesz jót a hangulatnak, de az Intel és más chip-részvények teljesítménye húzza még lefelé az indexeket.

Az Arm Holdings amerikai tőzsdén jegyzett vállalat részvényei 10%-ot estek, mivel a vállalat új mesterséges intelligencia-chipjéhez szükséges elegendő készlet biztosítása miatti aggodalmak beárnyékolták az erős eredményelőrejelzést - írja a Reuters. Az Intel 1,9%-ot, az Advanced Micro Devices pedig 3,1%-ot esett.

Az Nvidia és a Microsoft egyaránt több mint 2%-ot emelkedett, ami arra mutat rá, hogy a befektetői bizalom még mindig megvan az AI-sztori iránt.