Ma lehet utoljára osztalékért megvenni ezt a magyar blue chipet

Jelentős összeget juttat vissza a Magyar Telekom a részvényeseknek osztalék formájában, viszont már csak ma lehet megvenni osztalékért a papírokat. A tegnapi záróáfolyamon számolt osztalékhozam meghaladja a 6 százalékot.

A Magyar Telekomnál idén is nagy összegű részvényesi pénzvisszajuttatás jön, a társaság a 2025-ös eredmény után összesen 136,4 milliárd forint osztalékot fizet ki,

ami részvényenként bruttó 154 forintot jelent.

Ez a tavalyi 100 forintos osztalék után újabb jelentős emelés, és jól mutatja, hogy a Telekomnál az elmúlt években látványosan megváltozott a részvényesi sztori. A papír már nem csak defenzív távközlési részvényként, hanem kifejezetten erős készpénztermelő osztalékrészvényként is megjelent a hazai piacon. A tegnapi záróárfolyammal számolva az osztalékhozam 6,1 százalék.

A közgyűlés döntése szerint az osztalékot a társaság a 2025-ös egyedi éves beszámoló szerinti, 216 milliárd forint feletti adózott eredményből fizeti ki, a fennmaradó közel 79,6 milliárd forintot pedig eredménytartalékba helyezi.

A kifizetés menetrendje is ismert, az osztalékfizetés kezdőnapja május 20., a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja május 11.,

és utoljára ma lehet megvenni a részvényt az osztalékért.

Az osztalék mellett a másik fontos elem a sajátrészvény-visszavásárlás. A Magyar Telekom a 2025-ös eredmény után legfeljebb 50 milliárd forint értékű részvény-visszavásárlást irányzott elő, így a teljes részvényesi javadalmazás felső értéke 186,4 milliárd forint lehet. Ez a befektetők szempontjából azért lényeges, mert az osztalék azonnali készpénzkifizetésként jelenik meg, a visszavásárlás viszont a részvényenkénti értéket támogathatja, mivel csökkentheti a piacon lévő részvények számát, javíthatja az egy részvényre jutó mutatókat, és támaszt adhat az árfolyamnak. A Telekom kommunikációja szerint a részvényesi javadalmazás két pillére tehát idén is az osztalék és a saját részvények vásárlása.

Fontos technikai elem az is, hogy a Telekom nem pusztán megveszi és tartja a saját részvényeket, hiszen a közgyűlés döntött 44,02 millió darab saját részvény bevonásáról is, amivel az alaptőke 4,4 milliárd forinttal csökken. Ez a meglévő részvényesek darabszámát közvetlenül nem érinti, de a tulajdoni hányaduk arányosan nő, vagyis a részvénybevonás a visszavásárlási program egyik klasszikus értékteremtő mechanizmusa.

A nyitást követően 0,2 százalékos pluszban van a Magyar Telekom árfolyama, míg idén 41 százalékot ralizott a papír.

