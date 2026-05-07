Megcsinálta a saját verzióját, aztán kitiltotta az eredetit? – botrányos vád érte az Apple-t

Trösztellenes keresetet nyújtott be az ontariói székhelyű Rave az Apple ellen, arra hivatkozva, hogy az iPhone-gyártó kiszorította alkalmazását az App Store-ból, miután elindította saját, konkurens SharePlay szolgáltatását.

A kanadai Rave szoftverfejlesztő cég versenyjogi (trösztellenes) keresetet indított az Apple ellen az Egyesült Államok New Jersey-i szövetségi bíróságán. A vállalat állítása szerint

az Apple visszaélt piaci erejével, amikor eltávolította alkalmazásukat az App Store-ból.

Az ontariói székhelyű Rave olyan alkalmazást fejlesztett, amely videótartalmak közös, szinkronizált megtekintését tette lehetővé. A kereset szerint az Apple ezt követően indította el hasonló funkciójú saját megoldását, a SharePlay szolgáltatást, majd levette a Rave alkalmazását az App Store kínálatából.

A Rave a bíróságtól azt kéri, hogy helyezzék vissza alkalmazását az App Store-ba, és több százmillió dollár összegű kártérítést is követel az Apple-től az elszenvedett károk megtérítésére.

