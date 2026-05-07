Meglepő számok a Mekitől, bejött a cég stratégiája
A McDonald's az első negyedévben az elemzői várakozásokat felülmúló bevételt és eredményt ért el, miközben az amerikai éttermekben a vendégek többet költenek – annak ellenére, hogy Chris Kempczinski vezérigazgató "kihívásokkal teli környezetről" beszélt - közölte a Cnbc.

A gyorsétteremlánc nettó árbevétele 9 százalékkal, 6,52 milliárd dollárra nőtt, míg az egy részvényre jutó kiigazított eredmény 2,83 dollár lett – mindkét mutató meghaladta a Wall Street-i konszenzust. A nettó nyereség 1,98 milliárd dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 1,87 milliárd dollárról.

Az azonos üzletekre vetített forgalom globálisan 3,8 százalékkal bővült, ami nagyjából megfelelt az elemzői előrejelzéseknek. Az amerikai piacon 3,9 százalékkal nőtt az azonos üzletek forgalma, amelyet elsősorban a magasabb egy főre jutó költés hajtott. A vállalat nemzetközi, vállalati üzemeltetésű szegmense – beleértve Franciaországot, Németországot és Ausztráliát – szintén 3,9 százalékos növekedést mutatott, míg a licencelt piacokon 3,4 százalékos bővülés valósult meg, Japán teljesítményével az élen.

A McDonald's kettős stratégiát követ:

egyrészt olcsóbb, értékalapú ajánlatokkal igyekszik megtartani az árérzékeny vendégeket, másrészt magasabb árfekvésű újdonságokkal célozza meg a többet költeni hajlandó fogyasztókat.

A Super Mario Galaxy-filmhez és a K-pop Demon Hunters-sorozathoz kapcsolódó tematikus menük nem voltak akciósak, a márciusban bevezetett, nagyobb méretű Big Arch burger pedig kifejezetten prémium opcióként jelent meg a kínálatban.

A vállalat részvénye a gyorsjelentés nyomán a nyitás előtti kereskedésben több mint 3 százalékot erősödött. A befektetők figyelme ugyanakkor az iráni konfliktus nyomán megemelkedett üzemanyagárak fogyasztói hatásaira irányul, miután több versenytárs – köztük a Domino's Pizza és a Chipotle – már márciusban forgalomcsökkenésről számolt be.

