Nagy baj van a magyarok kedvelt üdülőhelyén, 900 járatot töröl az állami légitársaság

A Croatia Airlines horvát légitársaság a következő negyedévben mintegy 900 járatot töröl a kerozin árának emelkedése miatt - írta csütörtökön a Poslovni Dnevnik című gazdasági napilap.

Slaven Zabo, a légitársaság kereskedelmi igazgatója elmondta:

a tervezett 27 ezer járat mintegy öt százalékát törlik, miután a közel-keleti konfliktus nyomán kialakult válság kezdete óta a kerozin ára duplájára nőtt.

Hozzátette: a jelenlegi üzemanyagköltségek több millió eurós veszteséget okozhatnak a légitársaságoknak.

A többségében állami tulajdonban lévő társaság válságkezelést vezetett be, és optimalizálja működését: módosítja járathálózatát, csökkenti kapacitásait és növeli hatékonyságát.

Zabo szerint a jegyárak alakulását az üzemanyagár mellett a repülőtéri költségek emelkedése is befolyásolja. A zágrábi repülőtér június 1-jétől 20 százalékkal emeli díjait. A légitársaság egyelőre nem közölt becslést a jegyárak várható változásáról.

A Croatia Airlines szerint a turisztikai szezon egyelőre nincs veszélyben: az év első négy hónapjában 23 százalékkal nőtt az utasok száma, ami csaknem százezerrel több utast jelent az előző év azonos időszakához képest.

