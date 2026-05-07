Nagy baj van a magyarok kedvelt üdülőhelyén, 900 járatot töröl az állami légitársaság

Slaven Zabo, a légitársaság kereskedelmi igazgatója elmondta:
a tervezett 27 ezer járat mintegy öt százalékát törlik, miután a közel-keleti konfliktus nyomán kialakult válság kezdete óta a kerozin ára duplájára nőtt.
Hozzátette: a jelenlegi üzemanyagköltségek több millió eurós veszteséget okozhatnak a légitársaságoknak.
A többségében állami tulajdonban lévő társaság válságkezelést vezetett be, és optimalizálja működését: módosítja járathálózatát, csökkenti kapacitásait és növeli hatékonyságát.
Zabo szerint a jegyárak alakulását az üzemanyagár mellett a repülőtéri költségek emelkedése is befolyásolja. A zágrábi repülőtér június 1-jétől 20 százalékkal emeli díjait. A légitársaság egyelőre nem közölt becslést a jegyárak várható változásáról.
A Croatia Airlines szerint a turisztikai szezon egyelőre nincs veszélyben: az év első négy hónapjában 23 százalékkal nőtt az utasok száma, ami csaknem százezerrel több utast jelent az előző év azonos időszakához képest.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiszivárogtak a tervek: rátenné a kezét a csúcsharckocsikat gyártó óriásra Németország, de ketyeg az óra
A KNDS jövő hónapban mehet tőzsdére.
Kiszámolta az amerikai nagybank, ki fogja nyerni a 2026-os labdarúgó-világbajnokságot
Azt is elmondták, kit verhetnek meg a döntőben.
Váratlan fordulat a gázpiacon, ez "nem mindenkinek fog tetszeni": kemény lépésre szánta el magát a nagyhatalom
Az iuntézkedés lefelé nyomhatja az árakat.
Zaklatási ügy a JPMorgannél: a bank mindent tagad, de nagy kártérítést lett volna hajlandó kifizetni
Példátlan, hogy egy alperes munkáltató ekkora összegű ajánlatot tegyen, miközben tagad.
Csapadéktömbök érkeznek Magyarországra: záporok, zivatarok várhatók
Csütörtökön esőben reménykedhetünk.
"Most már tényleg elegem van! Mégis hol élünk?" - Csúnyán kifakadt a Commerzbank vezetője
A bank nem egy cirkuszi póni a porondon - üzente az UniCredit vezérének.
Elszakadt a cérna az amerikaiaknál: vadászgépről nyitottak tüzet a tilosban járó óriáshajóra
Szóltak előre, hogy ez lesz.
Buffették imádnák az OTP-t – De miért nem vesznek belőle?
Olcsóbb, mint az Apple.
A demokrácia győzelme Magyarországon mint befektetési lehetőség
A 2026. április 12-i magyar választás befektetői szempontból is fordulópont. Az elmúlt 16 évben Magyarországot sok nemzetközi befektető nem gazdasági, hanem politikai és intézményi okokból
Az Anthropic konfliktusa a Pentagonnal
Az Anthropic és a Pentagon szembenállása élesen megvilágítja azt a mélyülő szakadékot, amely az etikus AI-fejlesztés elvei és a rideg nemzetbiztonsági érdekek között feszül.
Úgy veszik fel a magyarok a személyi hitelt, mintha nem lenne holnap
Az MNB statisztikái alapján 2026 márciusában 121,26 milliárd forint összegben kötöttek személyi kölcsön szerződést a magyarok. Ez egyetlen hónap alatt 26,54 százalékos emelkedést jelent. D
Rekordszáraz tavasz: hogyan kezelhető a vízhiány Magyarországon?
Az idei tavasz ismét megmutatta, mennyire sérülékeny a vízrendszerünk: rekordközeli csapadékhiány, csökkenő talajnedvesség és tartósan apadó vízkészletek jellemzik a helyzetet.
Cégérték növelése kontrollinggal
Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha
Magyarország az utolsóról az utolsó helyre került - Államadósság-pályák
Magyarország GDP-arányos adóssága csökkent ugyan, de a régiós rangsorban végig a legmagasabb maradt. A Baltikum-Balkán térség átlaga a kilencvenes évek harminc százalékáról negyvenkilenc
Bux - közeleg a szekvenciák vége
Immár négy éve menetel a bux, két nagyobb korrekciót közbeiktatva, megháromszorozva az értékét. Joggal adódik a kérdés, hogy mikor lesz egy a korábbiaknál nagyobb korrekció, vagy lesz -e eg
Zsiday: A magyar magántőkealap a legalizált offshore cég
Beszéltem erről korábban is, pl. a Transparency International 2025 decemberi konferenciáján, de fontos téma, különösen, hogy most ezekkel a a struktúrákkal sokat foglalkozik a közbeszéd,... Th
Buffették imádnák az OTP-t – De miért nem vesznek belőle?
Olcsóbb, mint az Apple.
Ki fog dolgozni a hatalmas új gyárakban, ha mindezt meglépi a Tisza?
Checklist: éles váltás jön az Orbán-korszak munkaerőpiaci politikájához képest.
Történelmi lehetőség előtt Magyarország – megszólalt az OTP vezérigazgató-helyettese
Kormányváltásról, euróról beszélt Becsei András.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?