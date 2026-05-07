Váratlan fordulat a gázpiacon, ez "nem mindenkinek fog tetszeni": kemény lépésre szánta el magát a nagyhatalom

A gázkitermelés 20 százalékát a hazai piac ellátására kell fenntartaniuk a jövőben Ausztrália földgázt exportáló vállalatainak - jelentette be csütörtökön Chris Bowen energiaügyi miniszter, aki ezt azzal indokolta, hogy így jobban meg tudják védeni Ausztráliát a világpiaci árak ingadozásától, amelyet az iráni konfliktus idézett elő.

Ausztrália a világ egyik legjelentősebb LNG-exportőre, több gázt szállít más országoknak, mint amennyit maga felhasznál.

A Japán által használt cseppfolyósított gáz mintegy 40 százaléka például Ausztráliából érkezik, de jelentős vásárlója Kína és Dél-Korea is.

Chris Bowen elmondta, hogy az intézkedés jövő év júliusától lép érvénybe, és biztosított afelől, hogy hatályos szerződések rendelkezéseit nem érinti.

A földgázkészletek elkülönítésének kötelezettsége három fontos LNG-kitermelőt, az Origin Energy, a Shell és a Santos energiavállalatokat fogja érinteni Ausztrália keleti partján.

Gondosan átgondolt modellt vezetünk be, amely garantáltan Ausztrália érdekeit helyezi az első helyre. Nyilvánvalóan nem fog mindenkinek tetszeni, ahogyan az a jó intézkedésekkel gyakran megesik, de ez jó intézkedés

- mondta az energiaügyi miniszter újságírók előtt.

LEFELÉ FOGJA NYOMNI AZ ÁRAKAT, ÉS BIZONYOS MÉRTÉKIG FÜGGETLENÍTI AZ AUSZTRÁL FÖLDGÁZT A NEMZETKÖZI ÁRAK MOZGÁSÁBAN TAPASZTALHATÓ KIUGRÁSOKTÓL

- tette hozzá.

Ausztrália nagy gáztartalékai nagyrészt az ország északnyugati részén találhatók, távol a sűrűbben lakott délkeleti régiótól, ahol a kereslet koncentrálódik. Nyugat-Ausztrália szövetségi államban már korábban bevezették, hogy a készletek 15 százalékát az exportőröknek a helyi piac számára kell fenntartaniuk.

